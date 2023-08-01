https://ria.ru/20230801/spetsoperatsiya-1887586062.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 01.08.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении

Украинские войска за минувшие сутки потеряли на краснолиманском направлении более 75-ти солдат, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T13:16

2023-08-01T13:16

2023-08-01T13:24

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли на краснолиманском направлении более 75-ти солдат, сообщили в сводке Минобороны РФ."На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Райгородка, Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. В течение суток уничтожено более 75-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", - говорится в сообщении.Кроме того, на данном участке фронта в районе населенного пункта Терны (ДНР) в минувшие сутки была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.Кроме того, российские войска нанесли комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в ДНР, ЛНР и Харьковской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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