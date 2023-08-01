https://ria.ru/20230801/rekord-1887676680.html

Экипаж экскаватора "Разрез Тугнуйский" установил мировой рекорд

Экипаж экскаватора "Разрез Тугнуйский" установил мировой рекорд - РИА Новости, 01.08.2023

Экипаж экскаватора "Разрез Тугнуйский" установил мировой рекорд

По итогам июля в АО "Разрез Тугнуйский" экипаж экскаватора с емкость ковша в 41 кубический метр установил мировой рекорд производительности в месяц по отгрузке... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T19:31

2023-08-01T19:31

2023-08-01T19:31

новости суэк

сибирская угольная энергетическая компания

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. По итогам июля в АО "Разрез Тугнуйский" экипаж экскаватора с емкость ковша в 41 кубический метр установил мировой рекорд производительности в месяц по отгрузке вскрышных пород в объеме 2 185 000 кубических метров, сообщает пресс-служба Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). Данный экскаватор является самой мощной механической лопатой на предприятиях СУЭК. В РФ данное высокотехнологичное оборудование существует всего в двух экземплярах. Оба задействованы на месторождении Никольское АО "Разрез Тугнуйский". Среднесуточная отгрузка в рекордный месяц составила 70,5 тысяч кубических метров. Общий пробег, задействованных при вскрыше 220-тонных карьерных автосамосвалов, составил 143 900 километров при среднем расстоянии перевозки 3,69 километра. Общее количество рейсов превысило 19,5 тысяч. "Рекорд установлен всем коллективом, на результат шли машинисты и помощники экскаватора, водители карьерных самосвалов, грейдеристы, бульдозеристы, горные мастера, начальники участков, диспетчера и другие. Очередное производственное достижение - это демонстрация возможностей высокотехнологичного оборудования и плод горняцкого единства", - цитирует пресс-служба машиниста экскаватора Петра Полякова. СУЭК – одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель и поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 14 регионах России.

https://ria.ru/20230720/premiya-1885263074.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сибирская угольная энергетическая компания