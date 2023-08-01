https://ria.ru/20230801/pozhar-1887578133.html
В Люберцах загорелась строительная база
В Люберцах загорелась строительная база - РИА Новости, 01.08.2023
В Люберцах загорелась строительная база
Строительная база загорелась в подмосковных Люберцах, площадь пожара уточняется, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T12:55
2023-08-01T12:55
2023-08-01T15:00
россия
люберцы
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Строительная база загорелась в подмосковных Люберцах, площадь пожара уточняется, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. "В Котельническом проезде горит, предварительно, строительная база", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что информация о причинах и площади пожара уточняется.
https://ria.ru/20230731/pozhar-1887449593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, люберцы, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Люберцы, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Люберцах загорелась строительная база
В подмосковных Люберцах загорелась строительная база, площадь пожара уточняют