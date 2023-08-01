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Повреждения башни "Москва-сити" после атаки БПЛА пока не начали устранять - РИА Новости, 01.08.2023
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10:20 01.08.2023 (обновлено: 11:00 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/povrezhdeniya-1887529324.html
Повреждения башни "Москва-сити" после атаки БПЛА пока не начали устранять
Повреждения башни "Москва-сити" после атаки БПЛА пока не начали устранять - РИА Новости, 01.08.2023
Повреждения башни "Москва-сити" после атаки БПЛА пока не начали устранять
Повреждения, нанесенные одной из башен "Москва-сити" в результанте ночной атаки беспилотника, пока не начали устранять, здание оцеплено, передает корреспондент... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T10:20
2023-08-01T11:00
москва
сергей собянин
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Повреждения, нанесенные одной из башен "Москва-сити" в результанте ночной атаки беспилотника, пока не начали устранять, здание оцеплено, передает корреспондент РИА Новости. На месте происшествия стоят машины экстренных служб, здание оцеплено полицией и лентами. Рядом стоит табличка с надписью: "По техническим причинам вход в здание IQ Квартал, Башня Министерств временно закрыт". Окна здания сильно повреждены с двух сторон. Несколько стекол треснули, некоторые выбиты полностью. Стекла на соседних этажах не повреждены. Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в "Москва-сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, возгорания после попадания дрона самолетного типа в башне не было.
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РИА Новости
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"Произошел громкий хлопок" – очевидец о падении беспилотника
"Произошел громкий хлопок" – очевидец о падении беспилотника
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москва, сергей собянин, происшествия, московская область (подмосковье)
Москва, Сергей Собянин, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Повреждения башни "Москва-сити" после атаки БПЛА пока не начали устранять

Повреждения одной из башен "Москва-сити" после ночной атаки БПЛА пока не начали устранять

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Повреждения, нанесенные одной из башен "Москва-сити" в результанте ночной атаки беспилотника, пока не начали устранять, здание оцеплено, передает корреспондент РИА Новости.
На месте происшествия стоят машины экстренных служб, здание оцеплено полицией и лентами. Рядом стоит табличка с надписью: "По техническим причинам вход в здание IQ Квартал, Башня Министерств временно закрыт".
Окна здания сильно повреждены с двух сторон. Несколько стекол треснули, некоторые выбиты полностью. Стекла на соседних этажах не повреждены.
Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в "Москва-сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, возгорания после попадания дрона самолетного типа в башне не было.
Попытка атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Ночью 1 августа российские военные пресекли попытку Киева атаковать объекты в Москве и Подмосковье с помощью трех дронов.

Повреждения и разбитые стекла в башне IQ-квартал делового центра Москва-сити в результате атаки украинских беспилотников

Ночью 1 августа российские военные пресекли попытку Киева атаковать объекты в Москве и Подмосковье с помощью трех дронов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Два БПЛА уничтожили в воздухе средства ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области.

Сотрудники пожарной службы МЧС в башне IQ-квартал делового центра Москва-сити, поврежденной в результате атаки украинских беспилотников

Два БПЛА уничтожили в воздухе средства ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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2 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Еще один дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

Сотрудники пожарной службы МЧС возле башни башне IQ-квартал делового центра Москва-сити, поврежденной в результате атаки украинских беспилотников

Еще один дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Он потерял управление и упал на территории "Москва-Сити".

Сотрудники следственного комитета в башне IQ-квартал делового центра Москва-сити, поврежденной в результате атаки украинских беспилотников

Он потерял управление и упал на территории "Москва-Сити".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Беспилотник врезался в одну из башен комплекса.

В одну из башен Москва-Сити попал беспилотник

Беспилотник врезался в одну из башен комплекса.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Повреждения получил фасад на уровне 21-го этажа.

Повреждения и разбитые стекла в башне IQ-квартал делового центра Москва-сити в результате атаки украинских беспилотников

Повреждения получил фасад на уровне 21-го этажа.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Нарушено остекление на площади 150 квадратных метров.

Сотрудники полиции неподалеку от башни IQ-квартал делового центра Москва-сити, поврежденной в результате атаки украинских беспилотников

Нарушено остекление на площади 150 квадратных метров.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Информации о пострадавших не поступало.

Повреждения и разбитые стекла в башне IQ-квартал делового центра Москва-сити в результате атаки украинских беспилотников

Информации о пострадавших не поступало.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 8

Ночью 1 августа российские военные пресекли попытку Киева атаковать объекты в Москве и Подмосковье с помощью трех дронов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 8

Два БПЛА уничтожили в воздухе средства ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 8

Еще один дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 8

Он потерял управление и упал на территории "Москва-Сити".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 8

Беспилотник врезался в одну из башен комплекса.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 8

Повреждения получил фасад на уровне 21-го этажа.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 8

Нарушено остекление на площади 150 квадратных метров.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 8

Информации о пострадавших не поступало.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 8
 
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