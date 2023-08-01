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Повреждения башни "Москва-сити" после атаки БПЛА пока не начали устранять

Повреждения башни "Москва-сити" после атаки БПЛА пока не начали устранять - РИА Новости, 01.08.2023

Повреждения башни "Москва-сити" после атаки БПЛА пока не начали устранять

Повреждения, нанесенные одной из башен "Москва-сити" в результанте ночной атаки беспилотника, пока не начали устранять, здание оцеплено, передает корреспондент... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T10:20

2023-08-01T10:20

2023-08-01T11:00

москва

сергей собянин

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Повреждения, нанесенные одной из башен "Москва-сити" в результанте ночной атаки беспилотника, пока не начали устранять, здание оцеплено, передает корреспондент РИА Новости. На месте происшествия стоят машины экстренных служб, здание оцеплено полицией и лентами. Рядом стоит табличка с надписью: "По техническим причинам вход в здание IQ Квартал, Башня Министерств временно закрыт". Окна здания сильно повреждены с двух сторон. Несколько стекол треснули, некоторые выбиты полностью. Стекла на соседних этажах не повреждены. Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в "Москва-сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, возгорания после попадания дрона самолетного типа в башне не было.

москва

московская область (подмосковье)

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"Произошел громкий хлопок" – очевидец о падении беспилотника "Произошел громкий хлопок" – очевидец о падении беспилотника 2023-08-01T10:20 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сергей собянин, происшествия, московская область (подмосковье)