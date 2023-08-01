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Повреждения башни "Москва-сити" после атаки БПЛА пока не начали устранять
Повреждения башни "Москва-сити" после атаки БПЛА пока не начали устранять - РИА Новости, 01.08.2023
Повреждения башни "Москва-сити" после атаки БПЛА пока не начали устранять
Повреждения, нанесенные одной из башен "Москва-сити" в результанте ночной атаки беспилотника, пока не начали устранять, здание оцеплено, передает корреспондент... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T10:20
2023-08-01T10:20
2023-08-01T11:00
москва
сергей собянин
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Повреждения, нанесенные одной из башен "Москва-сити" в результанте ночной атаки беспилотника, пока не начали устранять, здание оцеплено, передает корреспондент РИА Новости. На месте происшествия стоят машины экстренных служб, здание оцеплено полицией и лентами. Рядом стоит табличка с надписью: "По техническим причинам вход в здание IQ Квартал, Башня Министерств временно закрыт". Окна здания сильно повреждены с двух сторон. Несколько стекол треснули, некоторые выбиты полностью. Стекла на соседних этажах не повреждены. Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в "Москва-сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, возгорания после попадания дрона самолетного типа в башне не было.
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"Произошел громкий хлопок" – очевидец о падении беспилотника
"Произошел громкий хлопок" – очевидец о падении беспилотника
2023-08-01T10:20
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москва, сергей собянин, происшествия, московская область (подмосковье)
Москва, Сергей Собянин, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Повреждения башни "Москва-сити" после атаки БПЛА пока не начали устранять
Повреждения одной из башен "Москва-сити" после ночной атаки БПЛА пока не начали устранять