https://ria.ru/20230801/kamchatka-1887593768.html

На Камчатке представят свои блюда шеф-повара из Перу, Индонезии и Таиланда

На Камчатке представят свои блюда шеф-повара из Перу, Индонезии и Таиланда - РИА Новости, 01.08.2023

На Камчатке представят свои блюда шеф-повара из Перу, Индонезии и Таиланда

В Петропавловске-Камчатском с 1 по 6 августа проходит "Гастрокэмп Камчатка — 2023", передает корреспондент РИА Новости. В этом году мероприятие вышло на... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T17:15

2023-08-01T17:15

2023-08-01T23:45

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Петропавловске-Камчатском с 1 по 6 августа проходит "Гастрокэмп Камчатка — 2023", передает корреспондент РИА Новости. В этом году мероприятие вышло на международный уровень. Шеф-повара из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе обладатель звезд Michelin, создадут новые блюда "Камчатского меню".Полная посадка"Вчера на Камчатку прилетели пять широкофюзеляжных самолетов из Москвы, — рассказал РИА Новости министр туризма Камчатского края Владимир Русанов на пресс-конференции, посвященной открытию Гастрокэмпа. — Мы видим тут основных наших рестораторов, несмотря на их занятость. Это говорит о серьезности и важности этого мероприятия".Он добавил, что событию планировали придать международный статус лишь в 2024 году, но получилось уже в этом. Гости из России и других стран знакомятся с локальными продуктами и уникальными методами их приготовления.Зампред Правительства Камчатского края Юлия Морозова отметила, что Камчатка может дать большой опыт приглашенным специалистам, а местным рестораторам Гастрокэмп позволит получить новые знания и расширить ассортимент предлагаемых блюд.Гастрокэмп на Камчатке проходит второй раз, в прошлом году во время мероприятия было создано 30 новых блюд и девять напитков, часть из них не только остались в меню кафе и ресторанов Камчатки, но и появились, например, в столичном Bosco Café в ГУМе.В этом году почетным гостем стал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Перу в России Хуан Хенаро дель Кампо Родригес. Он напомнил, что Камчатка к его стране ближе, чем многие другие регионы России. Связывает "автобан" — океан. "Перу является одной из наиболее значимых стран в плане гастрономии, — добавил посол. — Используется тихоокеанская кухня, на нашу кулинарию повлияли традиции Китая, Японии, Испании, Италии, Франции, Африки. В результате три ресторана Перу входят в двадцатку лучших в мире".Посол добавил, что на Гастрокэмпе можно многое обсудить, создать новую тихоокеанскую кухню.Неслучайно в Россию приехал и перуанский шеф-повар Виктор Гутьеррес, обладатель двух звезд Michelin. Его блюда можно будет попробовать в ресторане "Сан Марино".Шеф-повар из Таиланда Тонгсук Чаннамом, который готовил для тайских королей, представит свое видение тихоокеанской кухни в ресторане Yamato. Мастер из Индонезии, шеф-повар Рой Лесмана — в рыбном ресторане "Два моря, океан".Блюда именитых шеф-поваров из России Александра Чернышова (Хабаровск) и Константина Полунина (Иркутск) можно будет попробовать в ресторанах "Квартал" и Friends&Burgers.Крабы, икра? Шикша, хлеб!Даже когда шефы уедут, блюда и опыт останутся. Так, 4 августа шеф-повара из Азиатско-Тихоокеанского региона и Камчатки проведут профессиональные мастер-классы на базе Камчатского колледжа технологии и сервиса. Кроме того, блюда будут представлены в ресторанах Камчатки, а может, и других регионах, как это произошло после первого гастрокэмпа. Цель — не просто добавить их в меню, а создать концепцию тихоокеанской кухни.Например, шеф-повара познакомились с локальными продуктами на рынках, на ярмарке камчатских производителей. Виктора Гутьерреса удивило отсутствие свежей рыбы. Как объясняют, она идет на заводы, на переработку. Зато другой — копченой, соленой, вяленой, свежемороженой — много, причем совершенно разной.На дегустации гостям понравились гребешки, икра и другие морепродукты. Но не только они. Например, хвалили местные молочные продукты. Обратили внимание на ягоды. Тут растет уникальная жимолость — очень сладкая. Таких сортов, утверждают на ярмарке, больше нет нигде.Многие и не знали о существовании такой ягоды — шикша. Растет на болотах, при переработке получаются очень самобытные нектары, конфеты.Даже хлеб удивил шеф-поваров — с черемшой. Она тут тоже своя, камчатская.Центр развития тихоокеанской кухни"Гастрокэмп — это не просто готовка блюд и создание рецептов", — сказал шеф-повар Антон Сальников (после прошлого мероприятия он стал бренд-шефом местного ресторана "Сан Марино" и несколько раз побывал на Камчатке). По его словам, проект — про то, как взаимодействовать с людьми, работать с локальными продуктами. Например, он отметил, что на Камчатке раньше не интересовались добычей морских ежей, мидий: их просто везли из Владивостока, хотя океан рядом. Ситуация изменилась. "Зимой мы запустили фестиваль устриц, — рассказал шеф. — Я не был уверен в его успехе. Но в итоге устрицы остались в меню. На рынках появились две точки с живыми морепродуктами, ежей открывают прямо при вас".Как рассказал президент Международного эногастрономического центра, председатель комитета по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии Леонид Гелибтерман, программа Гастрокэмпа включает четыре части: деловую, образовательную, фестивальную и презентационную. Глобальная цель — сделать Камчатку центром развития тихоокеанской кухни. До этого была успешная презентация в российском МИД. Вчера, по словам участников Гастрокэмпа, местную нерку уже высоко оценил посол Перу, а работа еще только началась.

https://ria.ru/20230322/gastrosuvenir-1859574523.html

https://ria.ru/20220705/kamchatka-1800075510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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