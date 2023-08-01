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Часть иностранных сотрудников Orano, добывающей уран в Нигере, эвакуируют - РИА Новости, 01.08.2023
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19:40 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/evakuatsiya-1887677921.html
Часть иностранных сотрудников Orano, добывающей уран в Нигере, эвакуируют
Часть иностранных сотрудников Orano, добывающей уран в Нигере, эвакуируют - РИА Новости, 01.08.2023
Часть иностранных сотрудников Orano, добывающей уран в Нигере, эвакуируют
Часть иностранных сотрудников французской корпорации Orano, добывающей уран в Нигере, будет эвакуирована, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T19:40
2023-08-01T19:40
в мире
нигер
франция
ниамей
катрин колонна
мохамед базум
александр уваров
африканский союз
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ПАРИЖ, 1 авг - РИА Новости. Часть иностранных сотрудников французской корпорации Orano, добывающей уран в Нигере, будет эвакуирована, сообщили РИА Новости в компании. "Что касается иностранных граждан, Orano находится в постоянном контакте с посольством (Франции) и следует его указаниям касательно предоставления возможности сотрудникам-экспатам, желающим покинуть территорию Нигера, это сделать. На данный момент эвакуация касается около десятка сотрудников Orano", - заявили в компании. В Orano также отметили, что "безопасность всех сотрудников в Нигере, так же, как и объектов компании, обеспечивается с особой бдительностью". Ранее в компании сообщили РИА Новости, что Orano продолжит добывать уран в Нигере, несмотря на объявленную министерством иностранных дел Франции эвакуацию своих граждан из страны, отметив, что 99% ее сотрудников - граждане Нигера. В Нигере Orano присутствует более 50 лет и занимается, в частности, разработкой одного из крупнейших в мире урановых месторождений Имурарен в районе города Арлит, запасы которого оцениваются в 200 миллионов тонн. В Нигере Orano начитывает 900 сотрудников, распределенных между предприятиями в городах Арлит и Ниамей. Ранее МИД Франции сообщил, что 1 августа начнет эвакуацию своих граждан из Нигера. Глава французского внешнеполитического ведомства Катрин Колонна сообщила, что Франция рассчитывает в ближайшие 24 часа эвакуировать из Нигера около сотни французов и около сотни граждан ЕС, изъявивших желание покинуть страну. Она отметила, что Франция "заручилась необходимыми договоренностями", чтобы провести эвакуацию в условиях закрытого воздушного пространства. В Нигере находятся богатые запасы урана, от которых сильно зависит Франция. Как ранее сообщил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров, в результате смены власти французским атомщикам придется пересмотреть экономические условия работы в стране, что способно привести к повышению цен на ядерное топливо для французских АЭС. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
https://ria.ru/20230801/afrika-1887485153.html
нигер
франция
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в мире, нигер, франция, ниамей, катрин колонна, мохамед базум, александр уваров, африканский союз, евросоюз
В мире, Нигер, Франция, Ниамей, Катрин Колонна, Мохамед Базум, Александр Уваров, Африканский союз, Евросоюз
Часть иностранных сотрудников Orano, добывающей уран в Нигере, эвакуируют

Часть иностранных сотрудников французской корпорации Orano в Нигере эвакуируют

© AFP 2023 / Lou BenoistПромышленная компания Orano
Промышленная компания Orano - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AFP 2023 / Lou Benoist
Промышленная компания Orano. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 авг - РИА Новости. Часть иностранных сотрудников французской корпорации Orano, добывающей уран в Нигере, будет эвакуирована, сообщили РИА Новости в компании.
"Что касается иностранных граждан, Orano находится в постоянном контакте с посольством (Франции) и следует его указаниям касательно предоставления возможности сотрудникам-экспатам, желающим покинуть территорию Нигера, это сделать. На данный момент эвакуация касается около десятка сотрудников Orano", - заявили в компании.
В Orano также отметили, что "безопасность всех сотрудников в Нигере, так же, как и объектов компании, обеспечивается с особой бдительностью".
Ранее в компании сообщили РИА Новости, что Orano продолжит добывать уран в Нигере, несмотря на объявленную министерством иностранных дел Франции эвакуацию своих граждан из страны, отметив, что 99% ее сотрудников - граждане Нигера.
В Нигере Orano присутствует более 50 лет и занимается, в частности, разработкой одного из крупнейших в мире урановых месторождений Имурарен в районе города Арлит, запасы которого оцениваются в 200 миллионов тонн. В Нигере Orano начитывает 900 сотрудников, распределенных между предприятиями в городах Арлит и Ниамей.
Ранее МИД Франции сообщил, что 1 августа начнет эвакуацию своих граждан из Нигера. Глава французского внешнеполитического ведомства Катрин Колонна сообщила, что Франция рассчитывает в ближайшие 24 часа эвакуировать из Нигера около сотни французов и около сотни граждан ЕС, изъявивших желание покинуть страну. Она отметила, что Франция "заручилась необходимыми договоренностями", чтобы провести эвакуацию в условиях закрытого воздушного пространства.
Участники протеста перед посольством Франции в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
На грани катастрофы: Франция теряет уран из Нигера
Вчера, 08:00
В Нигере находятся богатые запасы урана, от которых сильно зависит Франция. Как ранее сообщил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров, в результате смены власти французским атомщикам придется пересмотреть экономические условия работы в стране, что способно привести к повышению цен на ядерное топливо для французских АЭС.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
 
В миреНигерФранцияНиамейКатрин КолоннаМохамед БазумАлександр УваровАфриканский союзЕвросоюз
 
 
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