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Дядя девушки, похищенной 14 лет назад в Смолино, рассказал о ее состоянии - РИА Новости, 01.08.2023
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11:07 01.08.2023 (обновлено: 11:14 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/chelyabinsk-1887538323.html
Дядя девушки, похищенной 14 лет назад в Смолино, рассказал о ее состоянии
Дядя девушки, похищенной 14 лет назад в Смолино, рассказал о ее состоянии - РИА Новости, 01.08.2023
Дядя девушки, похищенной 14 лет назад в Смолино, рассказал о ее состоянии
Дядя похищенной в 2009 году девушки рассказал "Известиям" о ее состоянии. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T11:07
2023-08-01T11:14
происшествия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
дело о похищении девушки в челябинской области
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Дядя похищенной в 2009 году девушки рассказал "Известиям" о ее состоянии."Видел уже ее. Неплохо. Я думал, хуже. &lt;…&gt; Дело в том, что не надо ее сейчас теребить. Я понял, что минимум полгода надо, чтобы она немного освоилась", - сказал он.Как сообщало СУСК по Челябинской области, мужчина привез девушку к себе домой осенью 2009 года, где и держал 14 лет. Позднее, после обострения психического заболевания он попал в больницу, а она смогла сбежать.СУ СК по Челябинской области возбудило уголовное дело.Также удалось установить причастность подозреваемого в убийстве и расчленении местной жительницы в 2011 году.
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челябинская область
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РИА Новости
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происшествия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), дело о похищении девушки в челябинской области
Происшествия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ), Дело о похищении девушки в Челябинской области
Дядя девушки, похищенной 14 лет назад в Смолино, рассказал о ее состоянии

"Известия": дядя удерживаемой в плену 14 лет девушки рассказал о ее состоянии

© Фото : СК России по Челябинской областиДом в челябинском поселке, где мужчина удерживал девушку
Дом в челябинском поселке, где мужчина удерживал девушку - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : СК России по Челябинской области
Дом в челябинском поселке, где мужчина удерживал девушку
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Дядя похищенной в 2009 году девушки рассказал "Известиям" о ее состоянии.
"Видел уже ее. Неплохо. Я думал, хуже. <…> Дело в том, что не надо ее сейчас теребить. Я понял, что минимум полгода надо, чтобы она немного освоилась", - сказал он.
Как сообщало СУСК по Челябинской области, мужчина привез девушку к себе домой осенью 2009 года, где и держал 14 лет. Позднее, после обострения психического заболевания он попал в больницу, а она смогла сбежать.
СУ СК по Челябинской области возбудило уголовное дело.
Также удалось установить причастность подозреваемого в убийстве и расчленении местной жительницы в 2011 году.
Дом, где подозреваемый 14 лет удерживал похищенную девушку
СК опубликовал видео из дома в челябинском поселке, где удерживали девушку
31 июля, 15:05
 
ПроисшествияЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)Дело о похищении девушки в Челябинской области
 
 
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