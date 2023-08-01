https://ria.ru/20230801/chelyabinsk-1887538323.html

Дядя девушки, похищенной 14 лет назад в Смолино, рассказал о ее состоянии

Дядя девушки, похищенной 14 лет назад в Смолино, рассказал о ее состоянии - РИА Новости, 01.08.2023

Дядя девушки, похищенной 14 лет назад в Смолино, рассказал о ее состоянии

Дядя похищенной в 2009 году девушки рассказал "Известиям" о ее состоянии. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T11:07

2023-08-01T11:07

2023-08-01T11:14

происшествия

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

дело о похищении девушки в челябинской области

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Дядя похищенной в 2009 году девушки рассказал "Известиям" о ее состоянии."Видел уже ее. Неплохо. Я думал, хуже. <…> Дело в том, что не надо ее сейчас теребить. Я понял, что минимум полгода надо, чтобы она немного освоилась", - сказал он.Как сообщало СУСК по Челябинской области, мужчина привез девушку к себе домой осенью 2009 года, где и держал 14 лет. Позднее, после обострения психического заболевания он попал в больницу, а она смогла сбежать.СУ СК по Челябинской области возбудило уголовное дело.Также удалось установить причастность подозреваемого в убийстве и расчленении местной жительницы в 2011 году.

https://ria.ru/20230731/sledstvie-1887373806.html

челябинская область

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2023

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происшествия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), дело о похищении девушки в челябинской области