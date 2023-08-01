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Дядя девушки, похищенной 14 лет назад в Смолино, рассказал о ее состоянии
Дядя девушки, похищенной 14 лет назад в Смолино, рассказал о ее состоянии - РИА Новости, 01.08.2023
Дядя девушки, похищенной 14 лет назад в Смолино, рассказал о ее состоянии
Дядя похищенной в 2009 году девушки рассказал "Известиям" о ее состоянии. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T11:07
2023-08-01T11:07
2023-08-01T11:14
происшествия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
дело о похищении девушки в челябинской области
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Дядя похищенной в 2009 году девушки рассказал "Известиям" о ее состоянии."Видел уже ее. Неплохо. Я думал, хуже. <…> Дело в том, что не надо ее сейчас теребить. Я понял, что минимум полгода надо, чтобы она немного освоилась", - сказал он.Как сообщало СУСК по Челябинской области, мужчина привез девушку к себе домой осенью 2009 года, где и держал 14 лет. Позднее, после обострения психического заболевания он попал в больницу, а она смогла сбежать.СУ СК по Челябинской области возбудило уголовное дело.Также удалось установить причастность подозреваемого в убийстве и расчленении местной жительницы в 2011 году.
https://ria.ru/20230731/sledstvie-1887373806.html
челябинская область
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происшествия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), дело о похищении девушки в челябинской области
Происшествия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ), Дело о похищении девушки в Челябинской области
Дядя девушки, похищенной 14 лет назад в Смолино, рассказал о ее состоянии
"Известия": дядя удерживаемой в плену 14 лет девушки рассказал о ее состоянии