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СМИ: задолженность россиян за ЖКУ достигла почти 900 миллиардов рублей - РИА Новости, 31.07.2023
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05:57 31.07.2023 (обновлено: 06:21 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/zadolzhennost-1887276677.html
СМИ: задолженность россиян за ЖКУ достигла почти 900 миллиардов рублей
СМИ: задолженность россиян за ЖКУ достигла почти 900 миллиардов рублей - РИА Новости, 31.07.2023
СМИ: задолженность россиян за ЖКУ достигла почти 900 миллиардов рублей
Задолженность россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) по итогам первого квартала 2023 года достигла почти 900 миллиардов рублей, пишет газета "Известия". РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T05:57
2023-07-31T06:21
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Задолженность россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) по итогам первого квартала 2023 года достигла почти 900 миллиардов рублей, пишет газета "Известия".Как уточняет издание, по итогам первых трех месяцев 2023 года эта сумма достигла 876,4 миллиарда рублей. "За год показатель вырос на 72 миллиарда рублей, тогда как в 2022 году он увеличился на 56,6 миллиарда".Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями увеличилась на 15,8%, перед управляющими компаниями — на 1,2%. В числе причин роста задолженности эксперты назвали снижение доходов граждан, нехватку рычагов воздействия управляющих компаний на неплательщиков, а также недобросовестность как жильцов, так и самих УК.
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федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика
СМИ: задолженность россиян за ЖКУ достигла почти 900 миллиардов рублей

"Известия": задолженность россиян за ЖКУ достигла в 2023 году почти 900 миллиардов рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства и платежный документ
Рублевые купюры разного достоинства и платежный документ - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Задолженность россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) по итогам первого квартала 2023 года достигла почти 900 миллиардов рублей, пишет газета "Известия".
Как уточняет издание, по итогам первых трех месяцев 2023 года эта сумма достигла 876,4 миллиарда рублей. "За год показатель вырос на 72 миллиарда рублей, тогда как в 2022 году он увеличился на 56,6 миллиарда".
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями увеличилась на 15,8%, перед управляющими компаниями — на 1,2%.
В числе причин роста задолженности эксперты назвали снижение доходов граждан, нехватку рычагов воздействия управляющих компаний на неплательщиков, а также недобросовестность как жильцов, так и самих УК.
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Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
 
 
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