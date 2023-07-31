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В Вологде завершается переоснащение основного корпуса областной больницы - РИА Новости, 31.07.2023
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Вологодская область
 
15:51 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/vologda-1887385354.html
В Вологде завершается переоснащение основного корпуса областной больницы
В Вологде завершается переоснащение основного корпуса областной больницы - РИА Новости, 31.07.2023
В Вологде завершается переоснащение основного корпуса областной больницы
В основном корпусе Вологодской областной больницы завершается ремонт и переоснащение отделений; к концу августа откроются шесть новых операционных, сообщила... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:51
2023-07-31T15:51
вологодская область
олег кувшинников
медучреждения
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ВОЛОГДА, 31 июл - РИА Новости. В основном корпусе Вологодской областной больницы завершается ремонт и переоснащение отделений; к концу августа откроются шесть новых операционных, сообщила пресс-служба правительства области. Ремонт и переоснащение больницы идет в соответствии с концепцией развития учреждения, утвержденной в 2019 году, говорится в сообщении. "Пять лет назад, когда утверждали концепцию развития больницы, мы ставили задачу создать в области крупнейший медицинский комплекс по оказанию высокотехнологичной специализированной помощи. С 2019 года на ремонт и закупку оборудования медучреждения из областного бюджета выделили порядка 2,9 миллиона рублей. Сегодня мы видим, что наша областная больница по своему оснащению не уступает федеральным клиникам", - цитирует пресс-служба губернатора области Олега Кувшинникова. Сейчас завершен капитальный ремонт отделений челюстно-лицевой хирургии, травматологии и ортопедии, а также операционного блока, установлено высокотехнологичное оборудование. До конца года в отремонтированные помещения переведут оториноларингологическое отделение. По словам главврача областной больницы Дмитрия Ванькова, после завершения всех ремонтных работ в здании больницы на Пошехонском шоссе будет сконцентрирована вся экстренная и плановая помощь. "Практически весь объем высокотехнологичной помощи со всей логистикой, маршрутизацией будет сосредоточен в одном здании", - сказал Ваньков, слова которого привели в пресс-службе. Там добавили, что Вологодская областная клиническая больница является крупнейшим многопрофильным учреждением в области, включающем в себя четыре центра: сердечно-сосудистый, перинатальный, травматологический и территориальный центр медицины катастроф, 26 клинических отделений, отделение санитарной авиации, две консультативные поликлиники и 61 вспомогательное подразделение.
https://ria.ru/20230707/geriatriya-1882840354.html
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олег кувшинников, медучреждения
Вологодская область, Олег Кувшинников, Медучреждения

В Вологде завершается переоснащение основного корпуса областной больницы

© Фото : правительство Вологодской областиШесть суперсовременных операционных будут открыты на базе Вологодской областной больницы до конца августа
Шесть суперсовременных операционных будут открыты на базе Вологодской областной больницы до конца августа - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Фото : правительство Вологодской области
Шесть суперсовременных операционных будут открыты на базе Вологодской областной больницы до конца августа
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 31 июл - РИА Новости. В основном корпусе Вологодской областной больницы завершается ремонт и переоснащение отделений; к концу августа откроются шесть новых операционных, сообщила пресс-служба правительства области.
Ремонт и переоснащение больницы идет в соответствии с концепцией развития учреждения, утвержденной в 2019 году, говорится в сообщении.
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"Пять лет назад, когда утверждали концепцию развития больницы, мы ставили задачу создать в области крупнейший медицинский комплекс по оказанию высокотехнологичной специализированной помощи. С 2019 года на ремонт и закупку оборудования медучреждения из областного бюджета выделили порядка 2,9 миллиона рублей. Сегодня мы видим, что наша областная больница по своему оснащению не уступает федеральным клиникам", - цитирует пресс-служба губернатора области Олега Кувшинникова.
Сейчас завершен капитальный ремонт отделений челюстно-лицевой хирургии, травматологии и ортопедии, а также операционного блока, установлено высокотехнологичное оборудование. До конца года в отремонтированные помещения переведут оториноларингологическое отделение.
По словам главврача областной больницы Дмитрия Ванькова, после завершения всех ремонтных работ в здании больницы на Пошехонском шоссе будет сконцентрирована вся экстренная и плановая помощь. "Практически весь объем высокотехнологичной помощи со всей логистикой, маршрутизацией будет сосредоточен в одном здании", - сказал Ваньков, слова которого привели в пресс-службе.
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Там добавили, что Вологодская областная клиническая больница является крупнейшим многопрофильным учреждением в области, включающем в себя четыре центра: сердечно-сосудистый, перинатальный, травматологический и территориальный центр медицины катастроф, 26 клинических отделений, отделение санитарной авиации, две консультативные поликлиники и 61 вспомогательное подразделение.
 
Вологодская областьОлег КувшинниковМедучреждения
 
 
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