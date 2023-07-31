https://ria.ru/20230731/vologda-1887385354.html

В Вологде завершается переоснащение основного корпуса областной больницы

В Вологде завершается переоснащение основного корпуса областной больницы - РИА Новости, 31.07.2023

В Вологде завершается переоснащение основного корпуса областной больницы

В основном корпусе Вологодской областной больницы завершается ремонт и переоснащение отделений; к концу августа откроются шесть новых операционных, сообщила... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T15:51

2023-07-31T15:51

2023-07-31T15:51

вологодская область

олег кувшинников

медучреждения

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ВОЛОГДА, 31 июл - РИА Новости. В основном корпусе Вологодской областной больницы завершается ремонт и переоснащение отделений; к концу августа откроются шесть новых операционных, сообщила пресс-служба правительства области. Ремонт и переоснащение больницы идет в соответствии с концепцией развития учреждения, утвержденной в 2019 году, говорится в сообщении. "Пять лет назад, когда утверждали концепцию развития больницы, мы ставили задачу создать в области крупнейший медицинский комплекс по оказанию высокотехнологичной специализированной помощи. С 2019 года на ремонт и закупку оборудования медучреждения из областного бюджета выделили порядка 2,9 миллиона рублей. Сегодня мы видим, что наша областная больница по своему оснащению не уступает федеральным клиникам", - цитирует пресс-служба губернатора области Олега Кувшинникова. Сейчас завершен капитальный ремонт отделений челюстно-лицевой хирургии, травматологии и ортопедии, а также операционного блока, установлено высокотехнологичное оборудование. До конца года в отремонтированные помещения переведут оториноларингологическое отделение. По словам главврача областной больницы Дмитрия Ванькова, после завершения всех ремонтных работ в здании больницы на Пошехонском шоссе будет сконцентрирована вся экстренная и плановая помощь. "Практически весь объем высокотехнологичной помощи со всей логистикой, маршрутизацией будет сосредоточен в одном здании", - сказал Ваньков, слова которого привели в пресс-службе. Там добавили, что Вологодская областная клиническая больница является крупнейшим многопрофильным учреждением в области, включающем в себя четыре центра: сердечно-сосудистый, перинатальный, травматологический и территориальный центр медицины катастроф, 26 клинических отделений, отделение санитарной авиации, две консультативные поликлиники и 61 вспомогательное подразделение.

https://ria.ru/20230707/geriatriya-1882840354.html

https://ria.ru/20230627/sertifikaty-1880733752.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

олег кувшинников, медучреждения