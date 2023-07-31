https://ria.ru/20230731/vologda-1887385354.html
В Вологде завершается переоснащение основного корпуса областной больницы
В Вологде завершается переоснащение основного корпуса областной больницы - РИА Новости, 31.07.2023
В Вологде завершается переоснащение основного корпуса областной больницы
В основном корпусе Вологодской областной больницы завершается ремонт и переоснащение отделений; к концу августа откроются шесть новых операционных, сообщила... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:51
2023-07-31T15:51
2023-07-31T15:51
вологодская область
олег кувшинников
медучреждения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887384417_0:63:1199:737_1920x0_80_0_0_29af42b89c2ad7bb00431a4e4a3a8451.jpg
ВОЛОГДА, 31 июл - РИА Новости. В основном корпусе Вологодской областной больницы завершается ремонт и переоснащение отделений; к концу августа откроются шесть новых операционных, сообщила пресс-служба правительства области. Ремонт и переоснащение больницы идет в соответствии с концепцией развития учреждения, утвержденной в 2019 году, говорится в сообщении. "Пять лет назад, когда утверждали концепцию развития больницы, мы ставили задачу создать в области крупнейший медицинский комплекс по оказанию высокотехнологичной специализированной помощи. С 2019 года на ремонт и закупку оборудования медучреждения из областного бюджета выделили порядка 2,9 миллиона рублей. Сегодня мы видим, что наша областная больница по своему оснащению не уступает федеральным клиникам", - цитирует пресс-служба губернатора области Олега Кувшинникова. Сейчас завершен капитальный ремонт отделений челюстно-лицевой хирургии, травматологии и ортопедии, а также операционного блока, установлено высокотехнологичное оборудование. До конца года в отремонтированные помещения переведут оториноларингологическое отделение. По словам главврача областной больницы Дмитрия Ванькова, после завершения всех ремонтных работ в здании больницы на Пошехонском шоссе будет сконцентрирована вся экстренная и плановая помощь. "Практически весь объем высокотехнологичной помощи со всей логистикой, маршрутизацией будет сосредоточен в одном здании", - сказал Ваньков, слова которого привели в пресс-службе. Там добавили, что Вологодская областная клиническая больница является крупнейшим многопрофильным учреждением в области, включающем в себя четыре центра: сердечно-сосудистый, перинатальный, травматологический и территориальный центр медицины катастроф, 26 клинических отделений, отделение санитарной авиации, две консультативные поликлиники и 61 вспомогательное подразделение.
https://ria.ru/20230707/geriatriya-1882840354.html
https://ria.ru/20230627/sertifikaty-1880733752.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887384417_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_753d3e7cb6552cdf049ba95bff2368cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег кувшинников, медучреждения
Вологодская область, Олег Кувшинников, Медучреждения
ВОЛОГДА, 31 июл - РИА Новости. В основном корпусе Вологодской областной больницы завершается ремонт и переоснащение отделений; к концу августа откроются шесть новых операционных, сообщила пресс-служба правительства области.
Ремонт и переоснащение больницы идет в соответствии с концепцией развития учреждения, утвержденной в 2019 году, говорится в сообщении.
Андрей Луценко рассказал о развитии гериатрии на Вологодчине
"Пять лет назад, когда утверждали концепцию развития больницы, мы ставили задачу создать в области крупнейший медицинский комплекс по оказанию высокотехнологичной специализированной помощи. С 2019 года на ремонт и закупку оборудования медучреждения из областного бюджета выделили порядка 2,9 миллиона рублей. Сегодня мы видим, что наша областная больница по своему оснащению не уступает федеральным клиникам", - цитирует пресс-служба губернатора области Олега Кувшинникова
.
Сейчас завершен капитальный ремонт отделений челюстно-лицевой хирургии, травматологии и ортопедии, а также операционного блока, установлено высокотехнологичное оборудование. До конца года в отремонтированные помещения переведут оториноларингологическое отделение.
По словам главврача областной больницы Дмитрия Ванькова, после завершения всех ремонтных работ в здании больницы на Пошехонском шоссе будет сконцентрирована вся экстренная и плановая помощь. "Практически весь объем высокотехнологичной помощи со всей логистикой, маршрутизацией будет сосредоточен в одном здании", - сказал Ваньков, слова которого привели в пресс-службе.
Луценко: более 120 вологодских детей-сирот получили жилищные сертификаты
Там добавили, что Вологодская областная клиническая больница является крупнейшим многопрофильным учреждением в области, включающем в себя четыре центра: сердечно-сосудистый, перинатальный, травматологический и территориальный центр медицины катастроф, 26 клинических отделений, отделение санитарной авиации, две консультативные поликлиники и 61 вспомогательное подразделение.