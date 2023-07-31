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Омбудсмен ДНР сообщила о возвращении 21 военного из украинского плена
Омбудсмен ДНР сообщила о возвращении 21 военного из украинского плена - РИА Новости, 31.07.2023
Омбудсмен ДНР сообщила о возвращении 21 военного из украинского плена
Еще 21 военнослужащего из ДНР вернули в республику в рамках договоренностей об обмене пленным между Россией и Украиной, сообщила омбудсмен Донецкой Народной... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:22
2023-07-31T12:22
2023-07-31T12:22
специальная военная операция на украине
в мире
дарья морозова
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Еще 21 военнослужащего из ДНР вернули в республику в рамках договоренностей об обмене пленным между Россией и Украиной, сообщила омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова в своем Telegram-канале. "Хорошие новости. Сегодня мы забираем домой еще 21 защитника Республики, освобожденного из украинского плена в рамках договоренностей об обмене между Россией и Украиной. Это бойцы, которые стали участниками обменов 11 июня и 6 июля", - написала Морозова. Омбудсмен подчеркнула, что состояние здоровья бойцов не позволило оперативно переместить их в ДНР, и добавила, что военнослужащие проходили лечение на территории другого субъекта РФ. Минобороны РФ 11 июня сообщило, что в результате переговоров были возвращены 94 российских военнослужащих, которым в украинском плену грозила смертельная опасность. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова добавила тогда, что среди них было 13 бойцов из ДНР. 6 июля Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена возвращены 45 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность. По словам Морозовой, среди них было шесть военнослужащих из ДНР.
https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887156858.html
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в мире, дарья морозова, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дарья Морозова, Донецкая Народная Республика, Украина
Омбудсмен ДНР сообщила о возвращении 21 военного из украинского плена
Омбудсмен ДНР Морозова сообщила о возвращении 21 военного республики из украинского плена