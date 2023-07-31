https://ria.ru/20230731/voennye-1887328478.html

Омбудсмен ДНР сообщила о возвращении 21 военного из украинского плена

Омбудсмен ДНР сообщила о возвращении 21 военного из украинского плена - РИА Новости, 31.07.2023

Омбудсмен ДНР сообщила о возвращении 21 военного из украинского плена

Еще 21 военнослужащего из ДНР вернули в республику в рамках договоренностей об обмене пленным между Россией и Украиной, сообщила омбудсмен Донецкой Народной... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T12:22

2023-07-31T12:22

2023-07-31T12:22

специальная военная операция на украине

в мире

дарья морозова

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Еще 21 военнослужащего из ДНР вернули в республику в рамках договоренностей об обмене пленным между Россией и Украиной, сообщила омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова в своем Telegram-канале. "Хорошие новости. Сегодня мы забираем домой еще 21 защитника Республики, освобожденного из украинского плена в рамках договоренностей об обмене между Россией и Украиной. Это бойцы, которые стали участниками обменов 11 июня и 6 июля", - написала Морозова. Омбудсмен подчеркнула, что состояние здоровья бойцов не позволило оперативно переместить их в ДНР, и добавила, что военнослужащие проходили лечение на территории другого субъекта РФ. Минобороны РФ 11 июня сообщило, что в результате переговоров были возвращены 94 российских военнослужащих, которым в украинском плену грозила смертельная опасность. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова добавила тогда, что среди них было 13 бойцов из ДНР. 6 июля Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена возвращены 45 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность. По словам Морозовой, среди них было шесть военнослужащих из ДНР.

https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887156858.html

донецкая народная республика

украина

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в мире, дарья морозова, донецкая народная республика, украина