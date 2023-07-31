https://ria.ru/20230731/stoun-1887336073.html
Оливер Стоун последовательно отстаивает свою точку зрения, заявил Песков
Оливер Стоун последовательно отстаивает свою точку зрения, заявил Песков - РИА Новости, 31.07.2023
Оливер Стоун последовательно отстаивает свою точку зрения, заявил Песков
Американский режиссер Оливер Стоун хорошо знает президента России Владимира Путина и последовательно отстаивает свою точку зрения, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:50
2023-07-31T12:50
2023-07-31T12:50
россия
оливер стоун
владимир путин
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун хорошо знает президента России Владимира Путина и последовательно отстаивает свою точку зрения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Стоун рассказал, что во время общения с президентом России Владимиром Путиным не ощутил от него воинственности, и он не тот "монстр", каким его рисует американская пропаганда. "Оливер Стоун он никого не обвинял, он констатирует свою точку зрения, он всегда свободен в своей точке зрения: был, есть и остается. Он действительно достаточно хорошо знает Путина, ибо имел возможность провести с ним очень много часов в ходе работы над известным фильмом и, собственно, он сказал о том, что с его точки зрения все, что делает Путин, все, что делает наша страна освещается абсолютно неверно. Он последовательно свою точку зрения отстаивает, не стесняется говорить об этом, однако, это не означает, что такая погода меняется", - сказал Песков. В июне 2017 года на телеканале Showtime был показан документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года.
https://ria.ru/20230731/putin-1887266625.html
https://ria.ru/20220503/ukraina-1786671102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, оливер стоун, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Россия, Оливер Стоун, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Оливер Стоун последовательно отстаивает свою точку зрения, заявил Песков
Песков: Оливер Стоун хорошо знает Путина и последовательно отстаивает свою точку зрения
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун хорошо знает президента России Владимира Путина и последовательно отстаивает свою точку зрения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Стоун рассказал, что во время общения с президентом России Владимиром Путиным не ощутил от него воинственности, и он не тот "монстр", каким его рисует американская пропаганда.
Он не такой. Оливер Стоун разоблачил ложь о Путине
"Оливер Стоун он никого не обвинял, он констатирует свою точку зрения, он всегда свободен в своей точке зрения: был, есть и остается. Он действительно достаточно хорошо знает Путина, ибо имел возможность провести с ним очень много часов в ходе работы над известным фильмом и, собственно, он сказал о том, что с его точки зрения все, что делает Путин, все, что делает наша страна освещается абсолютно неверно. Он последовательно свою точку зрения отстаивает, не стесняется говорить об этом, однако, это не означает, что такая погода меняется", - сказал Песков.
В июне 2017 года на телеканале Showtime был показан документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года.
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