https://ria.ru/20230731/stoun-1887336073.html

Оливер Стоун последовательно отстаивает свою точку зрения, заявил Песков

Оливер Стоун последовательно отстаивает свою точку зрения, заявил Песков - РИА Новости, 31.07.2023

Оливер Стоун последовательно отстаивает свою точку зрения, заявил Песков

Американский режиссер Оливер Стоун хорошо знает президента России Владимира Путина и последовательно отстаивает свою точку зрения, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T12:50

2023-07-31T12:50

2023-07-31T12:50

россия

оливер стоун

владимир путин

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун хорошо знает президента России Владимира Путина и последовательно отстаивает свою точку зрения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Стоун рассказал, что во время общения с президентом России Владимиром Путиным не ощутил от него воинственности, и он не тот "монстр", каким его рисует американская пропаганда. "Оливер Стоун он никого не обвинял, он констатирует свою точку зрения, он всегда свободен в своей точке зрения: был, есть и остается. Он действительно достаточно хорошо знает Путина, ибо имел возможность провести с ним очень много часов в ходе работы над известным фильмом и, собственно, он сказал о том, что с его точки зрения все, что делает Путин, все, что делает наша страна освещается абсолютно неверно. Он последовательно свою точку зрения отстаивает, не стесняется говорить об этом, однако, это не означает, что такая погода меняется", - сказал Песков. В июне 2017 года на телеканале Showtime был показан документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года.

https://ria.ru/20230731/putin-1887266625.html

https://ria.ru/20220503/ukraina-1786671102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, оливер стоун, владимир путин, дмитрий песков, в мире