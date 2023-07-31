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Российские ВС выбили противника из села Старомайорское - РИА Новости, 31.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:44 31.07.2023 (обновлено: 11:47 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/staromayorskoe-1887294162.html
Российские ВС выбили противника из села Старомайорское
Российские ВС выбили противника из села Старомайорское - РИА Новости, 31.07.2023
Российские ВС выбили противника из села Старомайорское
Российским военным удалось вытеснить ВСУ из населенного пункта Старомайорское в ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T09:44
2023-07-31T11:47
специальная военная операция на украине
старомайорское
вооруженные силы украины
безопасность
денис пушилин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российским военным удалось вытеснить ВСУ из населенного пункта Старомайорское в ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Наши подразделения смогли выбить противника, противник понес большие потери и в личном составе, и в технике", — сказал он.Сегодня утром начальник пресс-центра группировки ВС России "Восток" Олег Чехов сообщал, что бойцы продолжают отражать попытки противника закрепиться в северных районах Старомайорского на Южнодонецком направлении. По его словам, несколько украинских военных взяли в плен.
старомайорское
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старомайорское, вооруженные силы украины, безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Старомайорское, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Российские ВС выбили противника из села Старомайорское

Врио главы ДНР Пушилин сообщил, что ВС России вытеснили ВСУ из села Старомайорское

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российским военным удалось вытеснить ВСУ из населенного пункта Старомайорское в ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
«
"Наши подразделения смогли выбить противника, противник понес большие потери и в личном составе, и в технике", — сказал он.
Сегодня утром начальник пресс-центра группировки ВС России "Восток" Олег Чехов сообщал, что бойцы продолжают отражать попытки противника закрепиться в северных районах Старомайорского на Южнодонецком направлении. По его словам, несколько украинских военных взяли в плен.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:16
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеСтаромайорскоеВооруженные силы УкраиныБезопасностьДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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