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Российские ВС выбили противника из села Старомайорское

Российские ВС выбили противника из села Старомайорское - РИА Новости, 31.07.2023

Российские ВС выбили противника из села Старомайорское

Российским военным удалось вытеснить ВСУ из населенного пункта Старомайорское в ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T09:44

2023-07-31T09:44

2023-07-31T11:47

специальная военная операция на украине

старомайорское

вооруженные силы украины

безопасность

денис пушилин

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российским военным удалось вытеснить ВСУ из населенного пункта Старомайорское в ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Наши подразделения смогли выбить противника, противник понес большие потери и в личном составе, и в технике", — сказал он.Сегодня утром начальник пресс-центра группировки ВС России "Восток" Олег Чехов сообщал, что бойцы продолжают отражать попытки противника закрепиться в северных районах Старомайорского на Южнодонецком направлении. По его словам, несколько украинских военных взяли в плен.

старомайорское

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

старомайорское, вооруженные силы украины, безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф