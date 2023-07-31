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Российские ВС выбили противника из села Старомайорское
Российские ВС выбили противника из села Старомайорское - РИА Новости, 31.07.2023
Российские ВС выбили противника из села Старомайорское
Российским военным удалось вытеснить ВСУ из населенного пункта Старомайорское в ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T09:44
2023-07-31T09:44
2023-07-31T11:47
специальная военная операция на украине
старомайорское
вооруженные силы украины
безопасность
денис пушилин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российским военным удалось вытеснить ВСУ из населенного пункта Старомайорское в ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Наши подразделения смогли выбить противника, противник понес большие потери и в личном составе, и в технике", — сказал он.Сегодня утром начальник пресс-центра группировки ВС России "Восток" Олег Чехов сообщал, что бойцы продолжают отражать попытки противника закрепиться в северных районах Старомайорского на Южнодонецком направлении. По его словам, несколько украинских военных взяли в плен.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские ВС выбили противника из села Старомайорское
Врио главы ДНР Пушилин сообщил, что ВС России вытеснили ВСУ из села Старомайорское