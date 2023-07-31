https://ria.ru/20230731/staromayorskoe-1887274577.html

Российские военные сорвали попытки ВСУ закрепиться в Старомайорском

Российские военные сорвали попытки ВСУ закрепиться в Старомайорском - РИА Новости, 31.07.2023

Российские военные сорвали попытки ВСУ закрепиться в Старомайорском

Подразделения группировки "Восток" помешали украинским военным закрепиться на севере села Старомайорское в ДНР, противник несет потери, несколько человек взяты... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T05:04

2023-07-31T05:04

2023-07-31T09:40

специальная военная операция на украине

старомайорское

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Подразделения группировки "Восток" помешали украинским военным закрепиться на севере села Старомайорское в ДНР, противник несет потери, несколько человек взяты в плен, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов."На Южнодонецком направлении передовые подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии продолжают отражать попытки противника, пытающегося закрепиться в северных районах Старомайорского, в ходе боев противник несет потери, несколько боевиков взяты в плен", — сказал он.Кроме того, как добавил представитель Минобороны, на Запорожском направлении ВСУ дважды попробовали провести разведку боем в районах Приютного и Работино, но вынуждены были отступить с потерями.Подразделения группировки за сутки уничтожили танк Leopard, несколько БМП, гаубицы M777 и Д-20. В районе Пречистовки артиллерийским огнем поражен пикап с украинскими военными, в районе Новоселки — минометный расчет, в районе Сторожевого — буксируемая гаубица "Мста-Б".В свою очередь, бомбардировщики, штурмовики и вертолеты группировки поразили пункты временной дислокации ВСУ, скопления живой силы и техники в районах Старомайорского, совхоза "Октябрь" и Макаровки, добавил Чехов. Также авиация ударила по местам скопления живой силы и техники в районах Новоданиловки, Жеребянки и Малой Токмачки.В воскресенье глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что российские войска провели контратаку и выбили украинских военных из села Старомайорское на Времевском выступе Запорожской линии фронта.Днем ранее в Минобороны сообщали, что на Времевском выступе, в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР, действиями подразделений группировки войск "Восток" отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты войск Украины и уничтожена украинская ДРГ, а потери противника на этом направлении составили до 110 украинских военнослужащих.

https://ria.ru/20230731/tank-1887275185.html

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старомайорское

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старомайорское, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф