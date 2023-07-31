Рейтинг@Mail.ru
Российские военные сорвали попытки ВСУ закрепиться в Старомайорском - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 31.07.2023 (обновлено: 09:40 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/staromayorskoe-1887274577.html
Российские военные сорвали попытки ВСУ закрепиться в Старомайорском
Российские военные сорвали попытки ВСУ закрепиться в Старомайорском - РИА Новости, 31.07.2023
Российские военные сорвали попытки ВСУ закрепиться в Старомайорском
Подразделения группировки "Восток" помешали украинским военным закрепиться на севере села Старомайорское в ДНР, противник несет потери, несколько человек взяты... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T05:04
2023-07-31T09:40
специальная военная операция на украине
старомайорское
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884147623_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_acc1758d7eb240da69e0e3e13138674e.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Подразделения группировки "Восток" помешали украинским военным закрепиться на севере села Старомайорское в ДНР, противник несет потери, несколько человек взяты в плен, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.&quot;На Южнодонецком направлении передовые подразделения группировки войск &quot;Восток&quot; при поддержке артиллерии продолжают отражать попытки противника, пытающегося закрепиться в северных районах Старомайорского, в ходе боев противник несет потери, несколько боевиков взяты в плен&quot;, — сказал он.Кроме того, как добавил представитель Минобороны, на Запорожском направлении ВСУ дважды попробовали провести разведку боем в районах Приютного и Работино, но вынуждены были отступить с потерями.Подразделения группировки за сутки уничтожили танк Leopard, несколько БМП, гаубицы M777 и Д-20. В районе Пречистовки артиллерийским огнем поражен пикап с украинскими военными, в районе Новоселки — минометный расчет, в районе Сторожевого — буксируемая гаубица "Мста-Б".В свою очередь, бомбардировщики, штурмовики и вертолеты группировки поразили пункты временной дислокации ВСУ, скопления живой силы и техники в районах Старомайорского, совхоза "Октябрь" и Макаровки, добавил Чехов. Также авиация ударила по местам скопления живой силы и техники в районах Новоданиловки, Жеребянки и Малой Токмачки.В воскресенье глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что российские войска провели контратаку и выбили украинских военных из села Старомайорское на Времевском выступе Запорожской линии фронта.Днем ранее в Минобороны сообщали, что на Времевском выступе, в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР, действиями подразделений группировки войск "Восток" отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты войск Украины и уничтожена украинская ДРГ, а потери противника на этом направлении составили до 110 украинских военнослужащих.
https://ria.ru/20230731/tank-1887275185.html
https://ria.ru/20230731/most-1887270524.html
старомайорское
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884147623_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f3b780e1a868452878315ad4bd8fa2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
старомайорское, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Старомайорское, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные сорвали попытки ВСУ закрепиться в Старомайорском

ВС России помешали ВСУ закрепиться в селе Старомайорское на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Российские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Подразделения группировки "Восток" помешали украинским военным закрепиться на севере села Старомайорское в ДНР, противник несет потери, несколько человек взяты в плен, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
«

"На Южнодонецком направлении передовые подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии продолжают отражать попытки противника, пытающегося закрепиться в северных районах Старомайорского, в ходе боев противник несет потери, несколько боевиков взяты в плен", — сказал он.

Кроме того, как добавил представитель Минобороны, на Запорожском направлении ВСУ дважды попробовали провести разведку боем в районах Приютного и Работино, но вынуждены были отступить с потерями.
Подразделения группировки за сутки уничтожили танк Leopard, несколько БМП, гаубицы M777 и Д-20. В районе Пречистовки артиллерийским огнем поражен пикап с украинскими военными, в районе Новоселки — минометный расчет, в районе Сторожевого — буксируемая гаубица "Мста-Б".
Российский танк Т-80 - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Экипаж российского танка уничтожил несколько бронемашин и 20 боевиков ВСУ
05:12
В свою очередь, бомбардировщики, штурмовики и вертолеты группировки поразили пункты временной дислокации ВСУ, скопления живой силы и техники в районах Старомайорского, совхоза "Октябрь" и Макаровки, добавил Чехов. Также авиация ударила по местам скопления живой силы и техники в районах Новоданиловки, Жеребянки и Малой Токмачки.
В воскресенье глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что российские войска провели контратаку и выбили украинских военных из села Старомайорское на Времевском выступе Запорожской линии фронта.
Днем ранее в Минобороны сообщали, что на Времевском выступе, в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР, действиями подразделений группировки войск "Восток" отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты войск Украины и уничтожена украинская ДРГ, а потери противника на этом направлении составили до 110 украинских военнослужащих.
Уничтожение противника в районе Антоновского моста в Херсоне - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Российские военные нанесли удары по ВСУ у Антоновского моста в Херсоне
03:03
 
Специальная военная операция на УкраинеСтаромайорскоеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала