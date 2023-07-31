Sputnik расширяет сеть партнеров в Африке
© РИА Новости / Илья ПиталевПодписание меморандума о взаимопонимании между информационным агентством Гамбии и информационным агентством и радио Sputnik
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. На прошедшем в Санкт-Петербурге экономическом и гуманитарном форуме "Россия – Африка" международное информационное агентство и радио Sputnik подписало пять документов о сотрудничестве с ведущими СМИ африканского континента – информационными агентствами Gambia NewsAgency из Гамбии, APS из Сенегала, AMP из Мавритании, а также медиагруппами Radio Africa Group из Кении и New Vision из Уганды.
По условиям меморандумов стороны будут обмениваться текстовым контентом на английском, арабском и французском языках, а также осуществлять проекты, направленные на развитие общего информационного пространства и содействие объективному и профессиональному освещению процессов в политической, экономической, культурной и социальной сферах.
"Возможность сотрудничать в сфере производства контента – абсолютно приоритетная вещь сейчас. Ни одна редакция не способна работать во всех странах одновременно и освещать каждый новостной повод. Мы готовы предоставлять Sputnik напрямую свои новости из Кении и Африки в целом и уверены, что это будет полезно для обоих СМИ", – отметил директор по производству контента Radio Africa Group Пол Иладо по итогам подписания.
С ним согласна и представительница Gambia News Agency Ава Сове: "В Африке сейчас происходит столько событий, и мы готовы говорить о них и предоставлять свои новости из Гамбии напрямую. Мы надеемся, что подписанный меморандум даст нам возможность поработать и в других сферах, например, PR, тренинги для персонала".
© РИА Новости / Илья ПиталевПодписание меморандума о взаимопонимании между телерадиовещательной компанией New Vision Group Uganda и информационным агентством и радио Sputnik
Подписание меморандума о взаимопонимании между телерадиовещательной компанией New Vision Group Uganda и информационным агентством и радио Sputnik
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© РИА Новости / Илья ПиталевПодписание меморандума о взаимопонимании между Мавританским информационным агентством и информационным агентством и радио Sputnik
Подписание меморандума о взаимопонимании между Мавританским информационным агентством и информационным агентством и радио Sputnik
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© РИА Новости / Илья ПиталевПодписание меморандума о взаимопонимании между информационным агентством APS Сенегал и информационным агентством и радио Sputnik
Подписание меморандума о взаимопонимании между информационным агентством APS Сенегал и информационным агентством и радио Sputnik
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© РИА Новости / Илья ПиталевПодписание меморандума о взаимопонимании между "Радио Африка" и информационным агентством и радио Sputnik
Подписание меморандума о взаимопонимании между "Радио Африка" и информационным агентством и радио Sputnik
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Подписание меморандума о взаимопонимании между телерадиовещательной компанией New Vision Group Uganda и информационным агентством и радио Sputnik
1 из 4
Подписание меморандума о взаимопонимании между Мавританским информационным агентством и информационным агентством и радио Sputnik
2 из 4
Подписание меморандума о взаимопонимании между информационным агентством APS Сенегал и информационным агентством и радио Sputnik
3 из 4
Подписание меморандума о взаимопонимании между "Радио Африка" и информационным агентством и радио Sputnik
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В церемониях подписания приняли участие представители СМИ и экспертных кругов из более чем 20 стран Африки, посетивших форум по приглашению Sputnik. Одним из них стал сын африканского борца за независимость Патриса Лумумбы Рональд Лумумба, который также принял участие в медиасессии Форума, посвященной панафриканизму и антиколониальному наследию Африки.