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Sputnik расширяет сеть партнеров в Африке - РИА Новости, 31.07.2023
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14:11 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/sputnik-1887360297.html
Sputnik расширяет сеть партнеров в Африке
Sputnik расширяет сеть партнеров в Африке - РИА Новости, 31.07.2023
Sputnik расширяет сеть партнеров в Африке
На прошедшем в Санкт-Петербурге экономическом и гуманитарном форуме "Россия – Африка" международное информационное агентство и радио Sputnik подписало пять... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:11
2023-07-31T14:11
африка
sputnik
гамбия
кения
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. На прошедшем в Санкт-Петербурге экономическом и гуманитарном форуме "Россия – Африка" международное информационное агентство и радио Sputnik подписало пять документов о сотрудничестве с ведущими СМИ африканского континента – информационными агентствами Gambia NewsAgency из Гамбии, APS из Сенегала, AMP из Мавритании, а также медиагруппами Radio Africa Group из Кении и New Vision из Уганды.По условиям меморандумов стороны будут обмениваться текстовым контентом на английском, арабском и французском языках, а также осуществлять проекты, направленные на развитие общего информационного пространства и содействие объективному и профессиональному освещению процессов в политической, экономической, культурной и социальной сферах."Возможность сотрудничать в сфере производства контента – абсолютно приоритетная вещь сейчас. Ни одна редакция не способна работать во всех странах одновременно и освещать каждый новостной повод. Мы готовы предоставлять Sputnik напрямую свои новости из Кении и Африки в целом и уверены, что это будет полезно для обоих СМИ", – отметил директор по производству контента Radio Africa Group Пол Иладо по итогам подписания.С ним согласна и представительница Gambia News Agency Ава Сове: "В Африке сейчас происходит столько событий, и мы готовы говорить о них и предоставлять свои новости из Гамбии напрямую. Мы надеемся, что подписанный меморандум даст нам возможность поработать и в других сферах, например, PR, тренинги для персонала".В церемониях подписания приняли участие представители СМИ и экспертных кругов из более чем 20 стран Африки, посетивших форум по приглашению Sputnik. Одним из них стал сын африканского борца за независимость Патриса Лумумбы Рональд Лумумба, который также принял участие в медиасессии Форума, посвященной панафриканизму и антиколониальному наследию Африки.
https://ria.ru/20230621/sotrudnichestvo-1879627987.html
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Артем Смирнов
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африка, sputnik, гамбия, кения, форум "россия — африка"
Африка, Sputnik, Гамбия, Кения, Форум "Россия — Африка"

Sputnik расширяет сеть партнеров в Африке

© РИА Новости / Илья ПиталевПодписание меморандума о взаимопонимании между информационным агентством Гамбии и информационным агентством и радио Sputnik
Подписание меморандума о взаимопонимании между информационным агентством Гамбии и информационным агентством и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. На прошедшем в Санкт-Петербурге экономическом и гуманитарном форуме "Россия – Африка" международное информационное агентство и радио Sputnik подписало пять документов о сотрудничестве с ведущими СМИ африканского континента – информационными агентствами Gambia NewsAgency из Гамбии, APS из Сенегала, AMP из Мавритании, а также медиагруппами Radio Africa Group из Кении и New Vision из Уганды.
По условиям меморандумов стороны будут обмениваться текстовым контентом на английском, арабском и французском языках, а также осуществлять проекты, направленные на развитие общего информационного пространства и содействие объективному и профессиональному освещению процессов в политической, экономической, культурной и социальной сферах.
SputnikPro расширяет сотрудничество с вузами Китая - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
SputnikPro расширяет сотрудничество с вузами Китая
21 июня, 17:25
"Возможность сотрудничать в сфере производства контента – абсолютно приоритетная вещь сейчас. Ни одна редакция не способна работать во всех странах одновременно и освещать каждый новостной повод. Мы готовы предоставлять Sputnik напрямую свои новости из Кении и Африки в целом и уверены, что это будет полезно для обоих СМИ", – отметил директор по производству контента Radio Africa Group Пол Иладо по итогам подписания.
С ним согласна и представительница Gambia News Agency Ава Сове: "В Африке сейчас происходит столько событий, и мы готовы говорить о них и предоставлять свои новости из Гамбии напрямую. Мы надеемся, что подписанный меморандум даст нам возможность поработать и в других сферах, например, PR, тренинги для персонала".
© РИА Новости / Илья ПиталевПодписание меморандума о взаимопонимании между телерадиовещательной компанией New Vision Group Uganda и информационным агентством и радио Sputnik
Подписание меморандума о взаимопонимании между телерадиовещательной компанией New Vision Group Uganda и информационным агентством и радио Sputnik
Подписание меморандума о взаимопонимании между телерадиовещательной компанией New Vision Group Uganda и информационным агентством и радио Sputnik
© РИА Новости / Илья Питалев
1 из 4
© РИА Новости / Илья ПиталевПодписание меморандума о взаимопонимании между Мавританским информационным агентством и информационным агентством и радио Sputnik
Подписание меморандума о взаимопонимании между Мавританским информационным агентством и информационным агентством и радио Sputnik
Подписание меморандума о взаимопонимании между Мавританским информационным агентством и информационным агентством и радио Sputnik
© РИА Новости / Илья Питалев
2 из 4
© РИА Новости / Илья ПиталевПодписание меморандума о взаимопонимании между информационным агентством APS Сенегал и информационным агентством и радио Sputnik
Подписание меморандума о взаимопонимании между информационным агентством APS Сенегал и информационным агентством и радио Sputnik
Подписание меморандума о взаимопонимании между информационным агентством APS Сенегал и информационным агентством и радио Sputnik
© РИА Новости / Илья Питалев
3 из 4
© РИА Новости / Илья ПиталевПодписание меморандума о взаимопонимании между "Радио Африка" и информационным агентством и радио Sputnik
Подписание меморандума о взаимопонимании между Радио Африка и информационным агентством и радио Sputnik
Подписание меморандума о взаимопонимании между "Радио Африка" и информационным агентством и радио Sputnik
© РИА Новости / Илья Питалев
4 из 4
Подписание меморандума о взаимопонимании между телерадиовещательной компанией New Vision Group Uganda и информационным агентством и радио Sputnik
© РИА Новости / Илья Питалев
1 из 4
Подписание меморандума о взаимопонимании между Мавританским информационным агентством и информационным агентством и радио Sputnik
© РИА Новости / Илья Питалев
2 из 4
Подписание меморандума о взаимопонимании между информационным агентством APS Сенегал и информационным агентством и радио Sputnik
© РИА Новости / Илья Питалев
3 из 4
Подписание меморандума о взаимопонимании между "Радио Африка" и информационным агентством и радио Sputnik
© РИА Новости / Илья Питалев
4 из 4
В церемониях подписания приняли участие представители СМИ и экспертных кругов из более чем 20 стран Африки, посетивших форум по приглашению Sputnik. Одним из них стал сын африканского борца за независимость Патриса Лумумбы Рональд Лумумба, который также принял участие в медиасессии Форума, посвященной панафриканизму и антиколониальному наследию Африки.
 
АфрикаSputnikГамбияКенияФорум "Россия — Африка"
 
 
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