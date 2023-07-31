https://ria.ru/20230731/sputnik-1887360297.html

Sputnik расширяет сеть партнеров в Африке

Sputnik расширяет сеть партнеров в Африке - РИА Новости, 31.07.2023

Sputnik расширяет сеть партнеров в Африке

На прошедшем в Санкт-Петербурге экономическом и гуманитарном форуме "Россия – Африка" международное информационное агентство и радио Sputnik подписало пять... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T14:11

2023-07-31T14:11

2023-07-31T14:11

африка

sputnik

гамбия

кения

форум "россия — африка"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887356698_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_1491033df38e71b5457613e9d5eab435.jpg

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. На прошедшем в Санкт-Петербурге экономическом и гуманитарном форуме "Россия – Африка" международное информационное агентство и радио Sputnik подписало пять документов о сотрудничестве с ведущими СМИ африканского континента – информационными агентствами Gambia NewsAgency из Гамбии, APS из Сенегала, AMP из Мавритании, а также медиагруппами Radio Africa Group из Кении и New Vision из Уганды.По условиям меморандумов стороны будут обмениваться текстовым контентом на английском, арабском и французском языках, а также осуществлять проекты, направленные на развитие общего информационного пространства и содействие объективному и профессиональному освещению процессов в политической, экономической, культурной и социальной сферах."Возможность сотрудничать в сфере производства контента – абсолютно приоритетная вещь сейчас. Ни одна редакция не способна работать во всех странах одновременно и освещать каждый новостной повод. Мы готовы предоставлять Sputnik напрямую свои новости из Кении и Африки в целом и уверены, что это будет полезно для обоих СМИ", – отметил директор по производству контента Radio Africa Group Пол Иладо по итогам подписания.С ним согласна и представительница Gambia News Agency Ава Сове: "В Африке сейчас происходит столько событий, и мы готовы говорить о них и предоставлять свои новости из Гамбии напрямую. Мы надеемся, что подписанный меморандум даст нам возможность поработать и в других сферах, например, PR, тренинги для персонала".В церемониях подписания приняли участие представители СМИ и экспертных кругов из более чем 20 стран Африки, посетивших форум по приглашению Sputnik. Одним из них стал сын африканского борца за независимость Патриса Лумумбы Рональд Лумумба, который также принял участие в медиасессии Форума, посвященной панафриканизму и антиколониальному наследию Африки.

https://ria.ru/20230621/sotrudnichestvo-1879627987.html

африка

гамбия

кения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

африка, sputnik, гамбия, кения, форум "россия — африка"