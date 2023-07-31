https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887376218.html

ВС России пресекли деятельность пяти украинских ДРГ в Запорожской области

ВС России пресекли деятельность пяти украинских ДРГ в Запорожской области - РИА Новости, 31.07.2023

ВС России пресекли деятельность пяти украинских ДРГ в Запорожской области

Войска Украины за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях в ходе попыток наступления почти 300 военнослужащих, сообщило в понедельник... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T15:19

2023-07-31T15:19

2023-07-31T15:30

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях в ходе попыток наступления почти 300 военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ в сводке.По данным ведомства, в течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на донецком, южнодонецком и запорожском направлениях.На южнодонецком и запорожском направлениях, отметили в Минобороны, подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники войск Украины в районах населенных пунктов Новоданиловка, Лесное, Преображенка, Малая Токмачка, Работино и Орехов Запорожской области. Активными действиями подразделений группировки войск успешно отражена атака противника в районе населенного пункта Старомайорское ДНР.В районе населенного пункта Успеновка Запорожской области отражена атака противника и уничтожены три украинские ДРГ. Также, пресечена деятельность двух ДРГ в районах населенных пунктов Марфополь и Приютное."Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 275 украинских военнослужащих, три танка, шесть боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три гаубицы иностранного производства, в том числе М109 "Paladin", М777 производства США и "FH-70" производства Великобритании, а также два орудия "Мста-Б" и Д-20", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230731/oruzhie-1887292262.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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