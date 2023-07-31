https://ria.ru/20230731/shkoly-1887437021.html

Марий Эл помогает восстанавливать школы и детсады в Запорожской области

Марий Эл помогает восстанавливать школы и детсады в Запорожской области - РИА Новости, 31.07.2023

Марий Эл помогает восстанавливать школы и детсады в Запорожской области

Глава Марий Эл Юрий Зайцев посетил подшефный Куйбышевский район Запорожской области и проверил, как идет работа в восстанавливаемых школах, больницах и... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T17:48

2023-07-31T17:48

2023-07-31T17:48

надежные люди

запорожская область

республика марий эл

юрий зайцев (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807178633_0:312:3071:2039_1920x0_80_0_0_4dcbf3c8d91b76f197f8aa59bb94e130.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Глава Марий Эл Юрий Зайцев посетил подшефный Куйбышевский район Запорожской области и проверил, как идет работа в восстанавливаемых школах, больницах и детсадах, сообщает пресс-служба главы республики. Рабочий визит в Запорожскую область глава республики начал с посещения учреждений образования и здравоохранения в подшефном районе, чтобы убедиться в соблюдении сроков ремонта и замены оборудования на объектах. "Сейчас в одном из образовательных учреждений проводится замена окон. Демонтажные работы уже выполнены, установлены 44 новых оконных блока. На другом объекте ведется ремонт крыши, выполняется монтаж металлочерепицы и снегозадержателей. Руководителя республики заверили, что лимиты доводятся своевременно, работы ведутся в соответствии с графиком. На сегодняшний день готовность школ составляет 95%", - говорится в сообщении. В детском саду-яслях необходимо было заменить дымовую трубу. Оборудование уже изготовлено, доставлено, монтаж завершен. Глава Марий Эл осмотрел, как проведены работы, поблагодарил подрядчика за своевременную замену оборудования. В районной больнице до сентября будет выполнен монтаж двух новых котлов, чтобы наладить теплоснабжение. "Министерство здравоохранения республики формирует для командировки в Запорожскую область врачебно-фельдшерские бригады, обеспеченные необходимым медицинским оборудованием и расходными материалами. Медики из Марий Эл будут проводить в подшефном районе диспансеризацию взрослого населения. Для выполнения задачи каждая бригада оснащается аппаратно-программным комплексом. Кроме того, для укомплектования фельдшерско-акушерских пунктов приобретены медицинские изделия и лекарственные препараты", - отмечается в сообщении. Глава Марий Эл подчеркнул, что впереди осень, поэтому все необходимые работы важно завершить в срок. "С большой ответственностью отношусь к возложенной на правительство Республики Марий Эл миссии по восстановлению социальных объектов: школ, детских садов и больниц. 1 сентября – долгожданный праздник для детей, родителей и учителей. Особенно этот день ждут первоклассники. Ничего не должно омрачать радостное событие", - приводятся в сообщении слова Зайцева.

https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886901194.html

https://ria.ru/20230620/spetsoperatsiya-1879388794.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, республика марий эл, юрий зайцев (политик)