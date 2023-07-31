https://ria.ru/20230731/razvedka-1887275043.html

У Приютного и Работино пресекли две попытки ВСУ провести разведку боем

У Приютного и Работино пресекли две попытки ВСУ провести разведку боем - РИА Новости, 31.07.2023

У Приютного и Работино пресекли две попытки ВСУ провести разведку боем

Подразделения группировки ВС РФ "Восток" на запорожском направлении пресекли две попытки провести разведку боем в районах Приютного и Работино, сообщил... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T05:09

2023-07-31T05:09

2023-07-31T05:09

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Восток" на запорожском направлении пресекли две попытки провести разведку боем в районах Приютного и Работино, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "На запорожском направлении мотострелковыми подразделениями группировки пресечена попытка противника провести разведку боем в районе севернее Приютного. Понеся потери в живой силе, противник отступил. Восточнее населенного пункта Работино ВСУ также предприняли попытку провести разведку боем. В ходе огневого воздействия боевики, понеся потери, отступили", - сообщил Чехов. Кроме того, бомбардировщики, штурмовики и вертолеты группировки поразили пункты временной дислокации ВСУ, скопления живой силы и техники в районах Новоданиловки, Жеребянки и Малой Токмачки.

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины