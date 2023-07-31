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У Приютного и Работино пресекли две попытки ВСУ провести разведку боем
У Приютного и Работино пресекли две попытки ВСУ провести разведку боем - РИА Новости, 31.07.2023
У Приютного и Работино пресекли две попытки ВСУ провести разведку боем
Подразделения группировки ВС РФ "Восток" на запорожском направлении пресекли две попытки провести разведку боем в районах Приютного и Работино, сообщил... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T05:09
2023-07-31T05:09
2023-07-31T05:09
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Восток" на запорожском направлении пресекли две попытки провести разведку боем в районах Приютного и Работино, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "На запорожском направлении мотострелковыми подразделениями группировки пресечена попытка противника провести разведку боем в районе севернее Приютного. Понеся потери в живой силе, противник отступил. Восточнее населенного пункта Работино ВСУ также предприняли попытку провести разведку боем. В ходе огневого воздействия боевики, понеся потери, отступили", - сообщил Чехов. Кроме того, бомбардировщики, штурмовики и вертолеты группировки поразили пункты временной дислокации ВСУ, скопления живой силы и техники в районах Новоданиловки, Жеребянки и Малой Токмачки.
РИА Новости
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
У Приютного и Работино пресекли две попытки ВСУ провести разведку боем
Российские силы пресекли две попытки ВСУ провести разведку боем у Приютного и Работино