Рейтинг@Mail.ru
У Приютного и Работино пресекли две попытки ВСУ провести разведку боем - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/razvedka-1887275043.html
У Приютного и Работино пресекли две попытки ВСУ провести разведку боем
У Приютного и Работино пресекли две попытки ВСУ провести разведку боем - РИА Новости, 31.07.2023
У Приютного и Работино пресекли две попытки ВСУ провести разведку боем
Подразделения группировки ВС РФ "Восток" на запорожском направлении пресекли две попытки провести разведку боем в районах Приютного и Работино, сообщил... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T05:09
2023-07-31T05:09
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1886015280_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da94655840925148fdf74e471a8851a1.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Восток" на запорожском направлении пресекли две попытки провести разведку боем в районах Приютного и Работино, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "На запорожском направлении мотострелковыми подразделениями группировки пресечена попытка противника провести разведку боем в районе севернее Приютного. Понеся потери в живой силе, противник отступил. Восточнее населенного пункта Работино ВСУ также предприняли попытку провести разведку боем. В ходе огневого воздействия боевики, понеся потери, отступили", - сообщил Чехов. Кроме того, бомбардировщики, штурмовики и вертолеты группировки поразили пункты временной дислокации ВСУ, скопления живой силы и техники в районах Новоданиловки, Жеребянки и Малой Токмачки.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1886015280_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_649b2a360b17a53f45408bf44d27395e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
У Приютного и Работино пресекли две попытки ВСУ провести разведку боем

Российские силы пресекли две попытки ВСУ провести разведку боем у Приютного и Работино

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Восток" на запорожском направлении пресекли две попытки провести разведку боем в районах Приютного и Работино, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"На запорожском направлении мотострелковыми подразделениями группировки пресечена попытка противника провести разведку боем в районе севернее Приютного. Понеся потери в живой силе, противник отступил. Восточнее населенного пункта Работино ВСУ также предприняли попытку провести разведку боем. В ходе огневого воздействия боевики, понеся потери, отступили", - сообщил Чехов.
Кроме того, бомбардировщики, штурмовики и вертолеты группировки поразили пункты временной дислокации ВСУ, скопления живой силы и техники в районах Новоданиловки, Жеребянки и Малой Токмачки.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала