https://ria.ru/20230731/putin-1887359891.html
Путин оценил совместную работу Госдумы и правительства
Путин оценил совместную работу Госдумы и правительства - РИА Новости, 31.07.2023
Путин оценил совместную работу Госдумы и правительства
Президент России Владимир Путин на встрече со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным выразил надежду, что в диалоге Госдумы с правительством всегда... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:10
2023-07-31T14:10
2023-07-31T14:28
политика
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным выразил надежду, что в диалоге Госдумы с правительством всегда будут найдены развязки в решении вопросов."Я надеюсь, в диалоге с правительством, как это было и до сих пор, будут найдены развязки, приемлемые решения, которые безусловно пойдут, должны пойти и пойдут на благо и развитие России", - сказал Путин в ходе встречи и поблагодарил Володина."Надеюсь, что в новой сессии мы выстроим работу именно таким образом", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20230727/gosduma-1886537431.html
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политика, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Путин оценил совместную работу Госдумы и правительства
Путин надеется, что Госдума и правительство всегда найдут развязки в решении вопросов