https://ria.ru/20230731/putin-1887359891.html

Путин оценил совместную работу Госдумы и правительства

Путин оценил совместную работу Госдумы и правительства - РИА Новости, 31.07.2023

Путин оценил совместную работу Госдумы и правительства

Президент России Владимир Путин на встрече со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным выразил надежду, что в диалоге Госдумы с правительством всегда... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T14:10

2023-07-31T14:10

2023-07-31T14:28

политика

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным выразил надежду, что в диалоге Госдумы с правительством всегда будут найдены развязки в решении вопросов."Я надеюсь, в диалоге с правительством, как это было и до сих пор, будут найдены развязки, приемлемые решения, которые безусловно пойдут, должны пойти и пойдут на благо и развитие России", - сказал Путин в ходе встречи и поблагодарил Володина."Надеюсь, что в новой сессии мы выстроим работу именно таким образом", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20230727/gosduma-1886537431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф