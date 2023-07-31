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Путин оценил совместную работу Госдумы и правительства - РИА Новости, 31.07.2023
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14:10 31.07.2023 (обновлено: 14:28 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/putin-1887359891.html
Путин оценил совместную работу Госдумы и правительства
Путин оценил совместную работу Госдумы и правительства - РИА Новости, 31.07.2023
Путин оценил совместную работу Госдумы и правительства
Президент России Владимир Путин на встрече со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным выразил надежду, что в диалоге Госдумы с правительством всегда... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:10
2023-07-31T14:28
политика
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным выразил надежду, что в диалоге Госдумы с правительством всегда будут найдены развязки в решении вопросов."Я надеюсь, в диалоге с правительством, как это было и до сих пор, будут найдены развязки, приемлемые решения, которые безусловно пойдут, должны пойти и пойдут на благо и развитие России", - сказал Путин в ходе встречи и поблагодарил Володина."Надеюсь, что в новой сессии мы выстроим работу именно таким образом", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20230727/gosduma-1886537431.html
РИА Новости
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политика, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Путин оценил совместную работу Госдумы и правительства

Путин надеется, что Госдума и правительство всегда найдут развязки в решении вопросов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным выразил надежду, что в диалоге Госдумы с правительством всегда будут найдены развязки в решении вопросов.
"Я надеюсь, в диалоге с правительством, как это было и до сих пор, будут найдены развязки, приемлемые решения, которые безусловно пойдут, должны пойти и пойдут на благо и развитие России", - сказал Путин в ходе встречи и поблагодарил Володина.
"Надеюсь, что в новой сессии мы выстроим работу именно таким образом", - добавил глава государства.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
В Кремле приветствовали работу Госдумы по теме интеграции новых регионов
27 июля, 10:21
 
ПолитикаВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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