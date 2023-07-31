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Жителю Чебоксар вынесли приговор за нападение на женщину с ножом - РИА Новости, 31.07.2023
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16:45 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/prigovor-1887399916.html
Жителю Чебоксар вынесли приговор за нападение на женщину с ножом
Жителю Чебоксар вынесли приговор за нападение на женщину с ножом - РИА Новости, 31.07.2023
Жителю Чебоксар вынесли приговор за нападение на женщину с ножом
Житель Чебоксар, напавший на дачницу с ножом и гвоздодером, получил 11 лет колонии строгого режима, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T16:45
2023-07-31T16:45
происшествия
россия
чебоксары
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Житель Чебоксар, напавший на дачницу с ножом и гвоздодером, получил 11 лет колонии строгого режима, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. Следствием и судом установлено, что днем 2 апреля в садовом товариществе "Юбилейный" города Чебоксары злоумышленник из хулиганских побуждений напал на ранее незнакомую женщину, находившуюся на своем участке. Он нанес ей не менее двух ударов ножом в живот, а после того, как нож сломался, ударил потерпевшую гвоздодером по голове. Женщина оказала активное сопротивление и громко звала на помощь. Испугавшись, мужчина скрылся с места происшествия. Женщине была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь, благодаря чему она осталась жива. Этот же мужчина, сообщает СУСК, с января по апрель 2023 года неоднократно проникал в дома и на участки, расположенные в садоводческом товариществе, откуда похитил различное имущество граждан на общую сумму почти 12 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство) и статье 158 УК РФ (кража). Отмечается, что злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и состоял на учете в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Чувашии. "Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующем ограничении свободы сроком на 2 года. Приговор суда еще не вступил в законную силу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20230731/prigovor-1887283004.html
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происшествия, россия, чебоксары, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Чебоксары, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителю Чебоксар вынесли приговор за нападение на женщину с ножом

Житель Чебоксар получил 11 лет колонии за нападение на дачницу с ножом и гвоздодером

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Житель Чебоксар, напавший на дачницу с ножом и гвоздодером, получил 11 лет колонии строгого режима, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
Следствием и судом установлено, что днем 2 апреля в садовом товариществе "Юбилейный" города Чебоксары злоумышленник из хулиганских побуждений напал на ранее незнакомую женщину, находившуюся на своем участке. Он нанес ей не менее двух ударов ножом в живот, а после того, как нож сломался, ударил потерпевшую гвоздодером по голове. Женщина оказала активное сопротивление и громко звала на помощь. Испугавшись, мужчина скрылся с места происшествия. Женщине была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь, благодаря чему она осталась жива.
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Этот же мужчина, сообщает СУСК, с января по апрель 2023 года неоднократно проникал в дома и на участки, расположенные в садоводческом товариществе, откуда похитил различное имущество граждан на общую сумму почти 12 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство) и статье 158 УК РФ (кража).
Отмечается, что злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и состоял на учете в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Чувашии.
«
"Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующем ограничении свободы сроком на 2 года. Приговор суда еще не вступил в законную силу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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