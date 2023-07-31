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Пушилин сообщил о продвижении российских ВС на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 31.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:40 31.07.2023 (обновлено: 10:27 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/pozitsii-1887293910.html
Пушилин сообщил о продвижении российских ВС на Краснолиманском направлении
Пушилин сообщил о продвижении российских ВС на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 31.07.2023
Пушилин сообщил о продвижении российских ВС на Краснолиманском направлении
Российские военные ежедневно улучшают позиции на Краснолиманском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "России 24". РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T09:40
2023-07-31T10:27
специальная военная операция на украине
безопасность
денис пушилин
россия
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
старомайорское
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российские военные ежедневно улучшают позиции на Краснолиманском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "России 24"."Там есть определенные успехи, наши подразделения продвигаются вперед, Вооруженные силы России добиваются определенного успеха, выбивая противника с ранее занятых позиций и буквально ежедневно практически улучшая свои позиции", — сказал собеседник телеканала.ВСУ несут большие потери на этом участке фронта, уточнил Пушилин.Кроме того, как отметил врио главы региона, Вооруженным силам удалось выбить противника из Старомайорского.Как сообщили накануне в Минобороны, Западная группировка войск отразила три украинские атаки на Краснолиманском направлении — возле Ковалевки в Луганской Народной Республике, а также в районе Серебрянского лесничества. Киев потерял до 140 военных и несколько единиц техники.Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887285553.html
россия
украина
донецкая народная республика
старомайорское
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безопасность, денис пушилин, россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, старомайорское, сергей шойгу, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Денис Пушилин, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Старомайорское, Сергей Шойгу, Владимир Путин, НАТО
Пушилин сообщил о продвижении российских ВС на Краснолиманском направлении

Пушилин: российские военные ежедневно улучшают позиции на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российские военные ежедневно улучшают позиции на Краснолиманском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "России 24".
«
"Там есть определенные успехи, наши подразделения продвигаются вперед, Вооруженные силы России добиваются определенного успеха, выбивая противника с ранее занятых позиций и буквально ежедневно практически улучшая свои позиции", — сказал собеседник телеканала.
ВСУ несут большие потери на этом участке фронта, уточнил Пушилин.
Кроме того, как отметил врио главы региона, Вооруженным силам удалось выбить противника из Старомайорского.
Стрельба из танка ВС РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
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08:25
Как сообщили накануне в Минобороны, Западная группировка войск отразила три украинские атаки на Краснолиманском направлении — возле Ковалевки в Луганской Народной Республике, а также в районе Серебрянского лесничества. Киев потерял до 140 военных и несколько единиц техники.
Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:16
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДенис ПушилинРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСтаромайорскоеСергей ШойгуВладимир ПутинНАТО
 
 
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