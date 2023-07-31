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Пушилин сообщил о продвижении российских ВС на Краснолиманском направлении
Пушилин сообщил о продвижении российских ВС на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 31.07.2023
Пушилин сообщил о продвижении российских ВС на Краснолиманском направлении
Российские военные ежедневно улучшают позиции на Краснолиманском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "России 24". РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T09:40
2023-07-31T09:40
2023-07-31T10:27
специальная военная операция на украине
безопасность
денис пушилин
россия
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
старомайорское
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российские военные ежедневно улучшают позиции на Краснолиманском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "России 24"."Там есть определенные успехи, наши подразделения продвигаются вперед, Вооруженные силы России добиваются определенного успеха, выбивая противника с ранее занятых позиций и буквально ежедневно практически улучшая свои позиции", — сказал собеседник телеканала.ВСУ несут большие потери на этом участке фронта, уточнил Пушилин.Кроме того, как отметил врио главы региона, Вооруженным силам удалось выбить противника из Старомайорского.Как сообщили накануне в Минобороны, Западная группировка войск отразила три украинские атаки на Краснолиманском направлении — возле Ковалевки в Луганской Народной Республике, а также в районе Серебрянского лесничества. Киев потерял до 140 военных и несколько единиц техники.Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887285553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пушилин сообщил о продвижении российских ВС на Краснолиманском направлении
Пушилин: российские военные ежедневно улучшают позиции на Краснолиманском направлении