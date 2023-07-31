https://ria.ru/20230731/peregovory-1887334113.html

ЮАР пригласили на переговоры по Украине, предложенные Саудовской Аравией

ЮАР пригласили на переговоры по Украине, предложенные Саудовской Аравией - РИА Новости, 31.07.2023

ЮАР пригласили на переговоры по Украине, предложенные Саудовской Аравией

ЮАР была приглашена на предлагаемые Саудовской Аравией мирные переговоры по Украине, подтвердил РИА Новости представитель офиса президента ЮАР Винсент Магвенья. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T12:43

2023-07-31T12:43

2023-07-31T12:43

специальная военная операция на украине

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украина

юар

саудовская аравия

ситуация в днр и лнр

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ЙОХАННЕСБУРГ, 31 июл - РИА Новости. ЮАР была приглашена на предлагаемые Саудовской Аравией мирные переговоры по Украине, подтвердил РИА Новости представитель офиса президента ЮАР Винсент Магвенья. Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на дипломатов, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Среди приглашенных Саудовской Аравией и Украиной, такие страны, как Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Великобритания, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Польша и Евросоюз подтвердили свое участие. "Да, Южно-Африканская Республика была приглашена", - заявил Магвенья. Представитель офиса южноафриканского президента заявил, что переговоры станут продолжением встречи в Копенгагене в июне. В июне в Копенгагене прошла встреча на высоком уровне с участием представителей Бразилии, Индии, Южной Африки и Китая, а также советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, в ходе которой было решено провести мирные переговоры по Украине в июле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о планах подобных переговоров.

https://ria.ru/20230304/gumpomosch-1855784694.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, юар, саудовская аравия, ситуация в днр и лнр