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ЮАР пригласили на переговоры по Украине, предложенные Саудовской Аравией - РИА Новости, 31.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/peregovory-1887334113.html
ЮАР пригласили на переговоры по Украине, предложенные Саудовской Аравией
ЮАР пригласили на переговоры по Украине, предложенные Саудовской Аравией - РИА Новости, 31.07.2023
ЮАР пригласили на переговоры по Украине, предложенные Саудовской Аравией
ЮАР была приглашена на предлагаемые Саудовской Аравией мирные переговоры по Украине, подтвердил РИА Новости представитель офиса президента ЮАР Винсент Магвенья. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:43
2023-07-31T12:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
юар
саудовская аравия
ситуация в днр и лнр
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ЙОХАННЕСБУРГ, 31 июл - РИА Новости. ЮАР была приглашена на предлагаемые Саудовской Аравией мирные переговоры по Украине, подтвердил РИА Новости представитель офиса президента ЮАР Винсент Магвенья. Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на дипломатов, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Среди приглашенных Саудовской Аравией и Украиной, такие страны, как Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Великобритания, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Польша и Евросоюз подтвердили свое участие. "Да, Южно-Африканская Республика была приглашена", - заявил Магвенья. Представитель офиса южноафриканского президента заявил, что переговоры станут продолжением встречи в Копенгагене в июне. В июне в Копенгагене прошла встреча на высоком уровне с участием представителей Бразилии, Индии, Южной Африки и Китая, а также советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, в ходе которой было решено провести мирные переговоры по Украине в июле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о планах подобных переговоров.
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в мире, украина, юар, саудовская аравия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, ЮАР, Саудовская Аравия, Ситуация в ДНР и ЛНР
ЮАР пригласили на переговоры по Украине, предложенные Саудовской Аравией

Представитель ЮАР Магвенья подтвердил приглашение в Джидду на переговоры по Украине

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЙОХАННЕСБУРГ, 31 июл - РИА Новости. ЮАР была приглашена на предлагаемые Саудовской Аравией мирные переговоры по Украине, подтвердил РИА Новости представитель офиса президента ЮАР Винсент Магвенья.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на дипломатов, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Среди приглашенных Саудовской Аравией и Украиной, такие страны, как Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Великобритания, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Польша и Евросоюз подтвердили свое участие.
"Да, Южно-Африканская Республика была приглашена", - заявил Магвенья. Представитель офиса южноафриканского президента заявил, что переговоры станут продолжением встречи в Копенгагене в июне.
В июне в Копенгагене прошла встреча на высоком уровне с участием представителей Бразилии, Индии, Южной Африки и Китая, а также советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, в ходе которой было решено провести мирные переговоры по Украине в июле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о планах подобных переговоров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЮАРСаудовская АравияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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