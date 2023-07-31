https://ria.ru/20230731/gosduma-1887364573.html
Володин рассказал о планах на осеннюю сессию
Володин рассказал о планах на осеннюю сессию - РИА Новости, 31.07.2023
Володин рассказал о планах на осеннюю сессию
В осеннюю сессию Госдумы запланировано проведение парламентских слушаний по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, эти вопросы следует... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:29
2023-07-31T14:29
2023-07-31T14:35
россия
вячеслав володин
госдума рф
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845428076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b346c17b21aad694b0ce5df4d83a12a.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В осеннюю сессию Госдумы запланировано проведение парламентских слушаний по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, эти вопросы следует обсудить с максимальным количеством представителей бизнеса, правительством, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Конечно, у нас планов много, тем более новая сессия – это новые возможности. Мы запланировали проведение больших парламентских слушаний по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, хотим встретиться с максимальным количеством, насколько позволят наши залы, представителей бизнеса и вместе с правительством обсудить эти вопросы", - сказал Володин.
https://ria.ru/20230731/volodin-1887361623.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845428076_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_85ed1633f045091b5feb5ae9050d801f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав володин, госдума рф, владимир путин, политика
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Владимир Путин, Политика
Володин рассказал о планах на осеннюю сессию
Володин: в осеннюю сессию запланированы парламентские слушания по вопросам МСП