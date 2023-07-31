https://ria.ru/20230731/gosduma-1887364573.html

Володин рассказал о планах на осеннюю сессию

Володин рассказал о планах на осеннюю сессию - РИА Новости, 31.07.2023

Володин рассказал о планах на осеннюю сессию

В осеннюю сессию Госдумы запланировано проведение парламентских слушаний по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, эти вопросы следует... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T14:29

2023-07-31T14:29

2023-07-31T14:35

россия

вячеслав володин

госдума рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В осеннюю сессию Госдумы запланировано проведение парламентских слушаний по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, эти вопросы следует обсудить с максимальным количеством представителей бизнеса, правительством, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Конечно, у нас планов много, тем более новая сессия – это новые возможности. Мы запланировали проведение больших парламентских слушаний по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, хотим встретиться с максимальным количеством, насколько позволят наши залы, представителей бизнеса и вместе с правительством обсудить эти вопросы", - сказал Володин.

https://ria.ru/20230731/volodin-1887361623.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вячеслав володин, госдума рф, владимир путин, политика