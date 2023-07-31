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Володин рассказал о планах на осеннюю сессию - РИА Новости, 31.07.2023
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14:29 31.07.2023 (обновлено: 14:35 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/gosduma-1887364573.html
Володин рассказал о планах на осеннюю сессию
Володин рассказал о планах на осеннюю сессию - РИА Новости, 31.07.2023
Володин рассказал о планах на осеннюю сессию
В осеннюю сессию Госдумы запланировано проведение парламентских слушаний по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, эти вопросы следует... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:29
2023-07-31T14:35
россия
вячеслав володин
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В осеннюю сессию Госдумы запланировано проведение парламентских слушаний по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, эти вопросы следует обсудить с максимальным количеством представителей бизнеса, правительством, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Конечно, у нас планов много, тем более новая сессия – это новые возможности. Мы запланировали проведение больших парламентских слушаний по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, хотим встретиться с максимальным количеством, насколько позволят наши залы, представителей бизнеса и вместе с правительством обсудить эти вопросы", - сказал Володин.
https://ria.ru/20230731/volodin-1887361623.html
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россия, вячеслав володин, госдума рф, владимир путин, политика
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Владимир Путин, Политика
Володин рассказал о планах на осеннюю сессию

Володин: в осеннюю сессию запланированы парламентские слушания по вопросам МСП

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В осеннюю сессию Госдумы запланировано проведение парламентских слушаний по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, эти вопросы следует обсудить с максимальным количеством представителей бизнеса, правительством, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Конечно, у нас планов много, тем более новая сессия – это новые возможности. Мы запланировали проведение больших парламентских слушаний по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, хотим встретиться с максимальным количеством, насколько позволят наши залы, представителей бизнеса и вместе с правительством обсудить эти вопросы", - сказал Володин.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
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