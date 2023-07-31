https://ria.ru/20230731/gorlovka-1887267601.html

При обстреле Горловки украинскими войсками погиб мирный житель

При обстреле Горловки украинскими войсками погиб мирный житель - РИА Новости, 31.07.2023

При обстреле Горловки украинскими войсками погиб мирный житель

Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T01:49

2023-07-31T01:49

2023-07-31T01:49

горловка

калининский район

иван приходько

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела жилого массива "Солнечный" (Калининский район Горловки) со стороны украинских террористов погиб мирный житель", - написал мэр в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что после полуночи украинские войска выпустили по Калининскому району Горловки 11 снарядов калибра 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находится химический концерн.

https://ria.ru/20230731/obstrel-1887265367.html

горловка

калининский район

донецкая народная республика

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горловка, калининский район, иван приходько, донецкая народная республика, сцкк