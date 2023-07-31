https://ria.ru/20230731/donetsk-1887298551.html

При обстреле центра Донецка погиб человек

При обстреле центра Донецка погиб человек - РИА Новости, 31.07.2023

При обстреле центра Донецка погиб человек

Один человек погиб в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T10:14

2023-07-31T10:14

2023-07-31T11:31

специальная военная операция на украине

донецк

происшествия

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Один человек погиб в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале"По предварительной информации на 10:00, в результате обстрела Ворошиловского района один погибший и трое раненых. Анкетные данные уточняются", — говорится в публикации.Позднее МЧС ДНР подтвердило, что один человек погиб, и уточнило количество раненых — травмы получили пять человек, всех госпитализировали.Донецк находится под обстрелом с самого утра. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, начиная с 06:15 ВСУ выпустили по районам города более 20 различных снарядов.Есть попадание около Дворца бракосочетаний, в шаговой доступности находятся торговый центр, магазины и транспортные развязки.В результате обстрела загорелся автобус и две легковые машины.

https://ria.ru/20230731/donetsk-1887295557.html

донецк

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Кадры сгоревших автомобилей центре Донецка после обстрела ВСУ Кадры корреспондента РИА Новости из центра Донецка, который с утра обстреляли ВСУ. 2023-07-31T10:14 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, происшествия, алексей кулемзин (донецк)