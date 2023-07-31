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При обстреле центра Донецка погиб человек - РИА Новости, 31.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:14 31.07.2023 (обновлено: 11:31 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/donetsk-1887298551.html
При обстреле центра Донецка погиб человек
При обстреле центра Донецка погиб человек - РИА Новости, 31.07.2023
При обстреле центра Донецка погиб человек
Один человек погиб в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T10:14
2023-07-31T11:31
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Один человек погиб в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале"По предварительной информации на 10:00, в результате обстрела Ворошиловского района один погибший и трое раненых. Анкетные данные уточняются", — говорится в публикации.Позднее МЧС ДНР подтвердило, что один человек погиб, и уточнило количество раненых — травмы получили пять человек, всех госпитализировали.Донецк находится под обстрелом с самого утра. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, начиная с 06:15 ВСУ выпустили по районам города более 20 различных снарядов.Есть попадание около Дворца бракосочетаний, в шаговой доступности находятся торговый центр, магазины и транспортные развязки.В результате обстрела загорелся автобус и две легковые машины.
https://ria.ru/20230731/donetsk-1887295557.html
донецк
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Кадры сгоревших автомобилей центре Донецка после обстрела ВСУ
Кадры корреспондента РИА Новости из центра Донецка, который с утра обстреляли ВСУ.
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донецк, происшествия, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле центра Донецка погиб человек

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле центра города со стороны ВСУ погиб человек, ранены трое

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Один человек погиб в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале
«
"По предварительной информации на 10:00, в результате обстрела Ворошиловского района один погибший и трое раненых. Анкетные данные уточняются", — говорится в публикации.
Позднее МЧС ДНР подтвердило, что один человек погиб, и уточнило количество раненых — травмы получили пять человек, всех госпитализировали.
Донецк находится под обстрелом с самого утра. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, начиная с 06:15 ВСУ выпустили по районам города более 20 различных снарядов.
Есть попадание около Дворца бракосочетаний, в шаговой доступности находятся торговый центр, магазины и транспортные развязки.
В результате обстрела загорелся автобус и две легковые машины.
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. 31 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Центр Донецка находится под обстрелом
09:59
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПроисшествияАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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