https://ria.ru/20230731/boliviya-1887487662.html
Боливия захотела присоединиться к БРИКС
Боливия захотела присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 01.08.2023
Боливия захотела присоединиться к БРИКС
РИА Новости, 01.08.2023
2023-07-31T23:59
2023-07-31T23:59
2023-08-01T03:03
в мире
боливия
луис арсе
мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834219410_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a9c11d815777e66cf909319073a0b017.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 июл - РИА Новости. Боливия официально уведомила о желании присоединиться к БРИКС и примет участие в саммите в ЮАР, который пройдет очно в Йоханнесбурге 22-24 августа, сообщил глава МИД Рохелио Майта в Twitter.Страну на саммите, по его словам, представит президент Луис Арсе, который представит модель экономического, социального, промышленного развития Боливии."Я также хочу проинформировать, что президент Луис Арсе 12 июня официально уведомил о желании Боливии присоединиться к группе", - добавил Майта.В 2022 году БРИКС объявила о намерении расшириться за счет ряда стран, чтобы сделать организацию более инклюзивной. На сегодняшний день в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть — неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла.
https://ria.ru/20230729/briks-1887048931.html
боливия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834219410_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f4aa8f811f60d1d70e37c61e0ca0720b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, боливия, луис арсе, мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), брикс
В мире, Боливия, Луис Арсе, Мзувукиле Макетука (посол ЮАР в РФ и Белоруссии), БРИКС
Боливия захотела присоединиться к БРИКС
Боливия уведомила о желании присоединиться к БРИКС, примет участие в саммите в ЮАР
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 июл - РИА Новости.
Боливия официально уведомила о желании присоединиться к БРИКС и примет участие в саммите в ЮАР, который пройдет очно в Йоханнесбурге 22-24 августа, сообщил глава МИД Рохелио Майта в Twitter.
Страну на саммите, по его словам, представит президент Луис Арсе, который представит модель экономического, социального, промышленного развития Боливии.
«
"Я также хочу проинформировать, что президент Луис Арсе
12 июня официально уведомил о желании Боливии присоединиться к группе", - добавил Майта.
В 2022 году БРИКС объявила о намерении расшириться за счет ряда стран, чтобы сделать организацию более инклюзивной. На сегодняшний день в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть — неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла.
Путин уверен, что саммит БРИКС пройдет на самом высоком уровне