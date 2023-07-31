https://ria.ru/20230731/boliviya-1887487662.html

Боливия захотела присоединиться к БРИКС

Боливия захотела присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 01.08.2023

Боливия захотела присоединиться к БРИКС

РИА Новости, 01.08.2023

2023-07-31T23:59

2023-07-31T23:59

2023-08-01T03:03

в мире

боливия

луис арсе

мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)

брикс

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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 июл - РИА Новости. Боливия официально уведомила о желании присоединиться к БРИКС и примет участие в саммите в ЮАР, который пройдет очно в Йоханнесбурге 22-24 августа, сообщил глава МИД Рохелио Майта в Twitter.Страну на саммите, по его словам, представит президент Луис Арсе, который представит модель экономического, социального, промышленного развития Боливии."Я также хочу проинформировать, что президент Луис Арсе 12 июня официально уведомил о желании Боливии присоединиться к группе", - добавил Майта.В 2022 году БРИКС объявила о намерении расшириться за счет ряда стран, чтобы сделать организацию более инклюзивной. На сегодняшний день в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть — неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла.

https://ria.ru/20230729/briks-1887048931.html

боливия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, боливия, луис арсе, мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), брикс