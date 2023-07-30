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Путин назвал причину своей выносливости - РИА Новости, 30.07.2023
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00:23 30.07.2023 (обновлено: 01:17 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/vynoslivost-1887132686.html
Путин назвал причину своей выносливости
Путин назвал причину своей выносливости - РИА Новости, 30.07.2023
Путин назвал причину своей выносливости
Президент РФ Владимир Путин на вопрос о своей выносливости сказал, что это биология, которая дается от предков, пока все нормально получается, но он надеется,... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T00:23
2023-07-30T01:17
владимир путин
россия
форум "россия — африка"
дмитрий песков
санкт-петербург
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на вопрос о своей выносливости сказал, что это биология, которая дается от предков, пока все нормально получается, но он надеется, что такой интенсивности графика в ближайшие дни не будет."Это биология. От предков все достается. Нормально все получается, слава Богу, пока. Удастся ли отдохнуть, я пока не знаю. Не планирую особенно, не планирую. Но, конечно, такой интенсивности, надеюсь, в ближайшее время не будет. Конечно, вчера мы поздно закончили", - сказал он журналистам по итогам саммита "Россия-Африка".Он напомнил, что около 2.00 завершил переговоры по Украине с главами африканских стран, а потом еще разговаривал с командирами подразделений, участвующих в СВО.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что в воскресенье, 30 июля, в 8.30 будет парад в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге."Да, я знаю", - ответил Путин.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия. Путин заявил, что саммит прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами.
https://ria.ru/20230729/putin-1887126539.html
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владимир путин, россия, форум "россия — африка", дмитрий песков, санкт-петербург, украина
Владимир Путин, Россия, Форум "Россия — Африка", Дмитрий Песков, Санкт-Петербург, Украина
Путин назвал причину своей выносливости

Президент России Путин заявил, что выносливость ему дается от предков

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин ответил на вопросы журналистов
Президент РФ В. Путин ответил на вопросы журналистов - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ В. Путин ответил на вопросы журналистов. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на вопрос о своей выносливости сказал, что это биология, которая дается от предков, пока все нормально получается, но он надеется, что такой интенсивности графика в ближайшие дни не будет.
«
"Это биология. От предков все достается. Нормально все получается, слава Богу, пока. Удастся ли отдохнуть, я пока не знаю. Не планирую особенно, не планирую. Но, конечно, такой интенсивности, надеюсь, в ближайшее время не будет. Конечно, вчера мы поздно закончили", - сказал он журналистам по итогам саммита "Россия-Африка".
Он напомнил, что около 2.00 завершил переговоры по Украине с главами африканских стран, а потом еще разговаривал с командирами подразделений, участвующих в СВО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что в воскресенье, 30 июля, в 8.30 будет парад в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге.
"Да, я знаю", - ответил Путин.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия. Путин заявил, что саммит прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
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Владимир ПутинРоссияФорум "Россия — Африка"Дмитрий ПесковСанкт-ПетербургУкраина
 
 
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