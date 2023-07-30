https://ria.ru/20230730/vynoslivost-1887132686.html

Путин назвал причину своей выносливости

Путин назвал причину своей выносливости - РИА Новости, 30.07.2023

Путин назвал причину своей выносливости

Президент РФ Владимир Путин на вопрос о своей выносливости сказал, что это биология, которая дается от предков, пока все нормально получается, но он надеется,... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T00:23

2023-07-30T00:23

2023-07-30T01:17

владимир путин

россия

форум "россия — африка"

дмитрий песков

санкт-петербург

украина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на вопрос о своей выносливости сказал, что это биология, которая дается от предков, пока все нормально получается, но он надеется, что такой интенсивности графика в ближайшие дни не будет."Это биология. От предков все достается. Нормально все получается, слава Богу, пока. Удастся ли отдохнуть, я пока не знаю. Не планирую особенно, не планирую. Но, конечно, такой интенсивности, надеюсь, в ближайшее время не будет. Конечно, вчера мы поздно закончили", - сказал он журналистам по итогам саммита "Россия-Африка".Он напомнил, что около 2.00 завершил переговоры по Украине с главами африканских стран, а потом еще разговаривал с командирами подразделений, участвующих в СВО.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что в воскресенье, 30 июля, в 8.30 будет парад в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге."Да, я знаю", - ответил Путин.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия. Путин заявил, что саммит прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами.

https://ria.ru/20230729/putin-1887126539.html

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владимир путин, россия, форум "россия — африка", дмитрий песков, санкт-петербург, украина