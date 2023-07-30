https://ria.ru/20230730/vnukovo-1887145048.html

Часть рейсов во "Внуково" задерживается на вылет и прилет

Часть рейсов во "Внуково" задерживается на вылет и прилет - РИА Новости, 30.07.2023

Часть рейсов во "Внуково" задерживается на вылет и прилет

Часть рейсов на вылет и прилет в столичном аэропорту "Внуково" задерживаются, следует из данных онлайн-табло. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T04:57

2023-07-30T04:57

2023-07-30T06:24

внуково (аэропорт)

анкара (провинция)

сергей собянин

ереван

новосибирск

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Часть рейсов на вылет и прилет в столичном аэропорту "Внуково" задерживаются, следует из данных онлайн-табло.Почти все рейсы на вылет, которые были запланированы с 4.00 до 6.00, задержаны как минимум до 5.55, кроме одного.Рейсы на прилет с 3.00 до 4.00 задержаны минимум до 6.00, а рейс из Анкары, которы должен был прибыть во "Внуково" в 4.35, задержан до 5.35. По расписанию в этом промежутке времени - только рейс на прибытие из Еревана (5.35 мск).При этом рейсы с прибытием во Внуково в 6.20 и 6.50 - из Новосибирска и Шарм-эш-Шейха - также указаны в онлайн-табло без задержек.Практически все рейсы с прибытием с 7.00 до 8.00 также задержаны, среди них - как внутренние, так и международные.Мэр столицы Сергей Собянин ранее в воскресенье заявил, что ночью совершена атака украинских беспилотников, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити, жертв и пострадавших нет.

https://ria.ru/20230730/bpla-1887133800.html

анкара (провинция)

ереван

новосибирск

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внуково (аэропорт), анкара (провинция), сергей собянин, ереван, новосибирск