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Часть рейсов во "Внуково" задерживается на вылет и прилет - РИА Новости, 30.07.2023
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04:57 30.07.2023 (обновлено: 06:24 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/vnukovo-1887145048.html
Часть рейсов во "Внуково" задерживается на вылет и прилет
Часть рейсов во "Внуково" задерживается на вылет и прилет - РИА Новости, 30.07.2023
Часть рейсов во "Внуково" задерживается на вылет и прилет
Часть рейсов на вылет и прилет в столичном аэропорту "Внуково" задерживаются, следует из данных онлайн-табло. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T04:57
2023-07-30T06:24
внуково (аэропорт)
анкара (провинция)
сергей собянин
ереван
новосибирск
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Часть рейсов на вылет и прилет в столичном аэропорту "Внуково" задерживаются, следует из данных онлайн-табло.Почти все рейсы на вылет, которые были запланированы с 4.00 до 6.00, задержаны как минимум до 5.55, кроме одного.Рейсы на прилет с 3.00 до 4.00 задержаны минимум до 6.00, а рейс из Анкары, которы должен был прибыть во "Внуково" в 4.35, задержан до 5.35. По расписанию в этом промежутке времени - только рейс на прибытие из Еревана (5.35 мск).При этом рейсы с прибытием во Внуково в 6.20 и 6.50 - из Новосибирска и Шарм-эш-Шейха - также указаны в онлайн-табло без задержек.Практически все рейсы с прибытием с 7.00 до 8.00 также задержаны, среди них - как внутренние, так и международные.Мэр столицы Сергей Собянин ранее в воскресенье заявил, что ночью совершена атака украинских беспилотников, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити, жертв и пострадавших нет.
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анкара (провинция)
ереван
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внуково (аэропорт), анкара (провинция), сергей собянин, ереван, новосибирск
Внуково (аэропорт), Анкара (провинция), Сергей Собянин, Ереван, Новосибирск
Часть рейсов во "Внуково" задерживается на вылет и прилет

В московском аэропорту "Внуково" задерживается часть рейсов на вылет и прилет

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкТерминал А аэропорта "Внуково"
Терминал А аэропорта Внуково - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Терминал А аэропорта "Внуково". Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Часть рейсов на вылет и прилет в столичном аэропорту "Внуково" задерживаются, следует из данных онлайн-табло.
Почти все рейсы на вылет, которые были запланированы с 4.00 до 6.00, задержаны как минимум до 5.55, кроме одного.
Рейсы на прилет с 3.00 до 4.00 задержаны минимум до 6.00, а рейс из Анкары, которы должен был прибыть во "Внуково" в 4.35, задержан до 5.35. По расписанию в этом промежутке времени - только рейс на прибытие из Еревана (5.35 мск).
При этом рейсы с прибытием во Внуково в 6.20 и 6.50 - из Новосибирска и Шарм-эш-Шейха - также указаны в онлайн-табло без задержек.
Практически все рейсы с прибытием с 7.00 до 8.00 также задержаны, среди них - как внутренние, так и международные.
Мэр столицы Сергей Собянин ранее в воскресенье заявил, что ночью совершена атака украинских беспилотников, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити, жертв и пострадавших нет.
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Внуково (аэропорт)Анкара (провинция)Сергей СобянинЕреванНовосибирск
 
 
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