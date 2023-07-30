https://ria.ru/20230730/vladivostok-1887171433.html

Во Владивостоке в День ВМФ прошли праздничные мероприятия

Во Владивостоке в День ВМФ прошли праздничные мероприятия - РИА Новости, 30.07.2023

Во Владивостоке в День ВМФ прошли праздничные мероприятия

Праздничные мероприятия, в том числе парад с участием семи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), прошли во Владивостоке в честь Дня Военно-морского флота,... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T10:48

2023-07-30T10:48

2023-07-30T16:15

безопасность

владивосток

россия

виктор лиина

тихоокеанский флот вмф россии

день военно-морского флота рф

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ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Праздничные мероприятия, в том числе парад с участием семи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), прошли во Владивостоке в честь Дня Военно-морского флота, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ. День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. Связанные с праздником мероприятия проходят в том числе во Владивостоке, где находится база ТОФ. "Во главе парадной линии в этом году гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг". Следом за флагманом корвет "Совершенный", малый противолодочный корабль "МПК-221", пограничный сторожевой корабль "Сапфир", ракетный катер "Р-29", базовый тральщик "БТ-232" и подводная лодка "Петропавловск-Камчатский". Общая длина строя кораблей составила более 1,3 тысячи метров", - говорится в сообщении пресс-службы. Парадную линию обошел командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина. Позже в Амурском заливе состоялись первые за три года военно-спортивный праздник и театрализованное представление. По информации пресс-службы, зрители пронаблюдали, как подводные диверсанты и экипажи различных кораблей ТОФ, в том числе фрегата "Маршал Шапошников" и корвета "Громкий", действуют при освобождении захваченного пиратами судна. На 22.00 по Владивостоку (15.00 мск) назначен праздничный салют из 30 фейерверочных выстрелов, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230730/vmf-1887139264.html

https://ria.ru/20230729/parad-1887043295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владивосток, россия, виктор лиина, тихоокеанский флот вмф россии, день военно-морского флота рф