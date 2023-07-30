https://ria.ru/20230730/vladivostok-1887171433.html
Во Владивостоке в День ВМФ прошли праздничные мероприятия
Во Владивостоке в День ВМФ прошли праздничные мероприятия - РИА Новости, 30.07.2023
Во Владивостоке в День ВМФ прошли праздничные мероприятия
Праздничные мероприятия, в том числе парад с участием семи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), прошли во Владивостоке в честь Дня Военно-морского флота,... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T10:48
2023-07-30T10:48
2023-07-30T16:15
безопасность
владивосток
россия
виктор лиина
тихоокеанский флот вмф россии
день военно-морского флота рф
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Праздничные мероприятия, в том числе парад с участием семи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), прошли во Владивостоке в честь Дня Военно-морского флота, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ. День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. Связанные с праздником мероприятия проходят в том числе во Владивостоке, где находится база ТОФ. "Во главе парадной линии в этом году гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг". Следом за флагманом корвет "Совершенный", малый противолодочный корабль "МПК-221", пограничный сторожевой корабль "Сапфир", ракетный катер "Р-29", базовый тральщик "БТ-232" и подводная лодка "Петропавловск-Камчатский". Общая длина строя кораблей составила более 1,3 тысячи метров", - говорится в сообщении пресс-службы. Парадную линию обошел командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина. Позже в Амурском заливе состоялись первые за три года военно-спортивный праздник и театрализованное представление. По информации пресс-службы, зрители пронаблюдали, как подводные диверсанты и экипажи различных кораблей ТОФ, в том числе фрегата "Маршал Шапошников" и корвета "Громкий", действуют при освобождении захваченного пиратами судна. На 22.00 по Владивостоку (15.00 мск) назначен праздничный салют из 30 фейерверочных выстрелов, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230730/vmf-1887139264.html
https://ria.ru/20230729/parad-1887043295.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владивосток, россия, виктор лиина, тихоокеанский флот вмф россии, день военно-морского флота рф
Безопасность, Владивосток, Россия, Виктор Лиина, Тихоокеанский флот ВМФ России, День Военно-морского флота РФ
Во Владивостоке в День ВМФ прошли праздничные мероприятия
Во Владивостоке в День ВМФ прошли праздничные мероприятия с участием кораблей ТОФ
ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Праздничные мероприятия, в том числе парад с участием семи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), прошли во Владивостоке в честь Дня Военно-морского флота, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.
День ВМФ празднуется в России
ежегодно в последнее воскресенье июля. Связанные с праздником мероприятия проходят в том числе во Владивостоке, где находится база ТОФ.
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"Во главе парадной линии в этом году гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг". Следом за флагманом корвет "Совершенный", малый противолодочный корабль "МПК-221", пограничный сторожевой корабль "Сапфир", ракетный катер "Р-29", базовый тральщик "БТ-232" и подводная лодка "Петропавловск-Камчатский". Общая длина строя кораблей составила более 1,3 тысячи метров", - говорится в сообщении пресс-службы.
Парадную линию обошел командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина
. Позже в Амурском заливе состоялись первые за три года военно-спортивный праздник и театрализованное представление. По информации пресс-службы, зрители пронаблюдали, как подводные диверсанты и экипажи различных кораблей ТОФ, в том числе фрегата "Маршал Шапошников" и корвета "Громкий", действуют при освобождении захваченного пиратами судна.
На 22.00 по Владивостоку (15.00 мск) назначен праздничный салют из 30 фейерверочных выстрелов, добавили в пресс-службе.
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