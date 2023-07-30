https://ria.ru/20230730/trevoga-1887175731.html

В двух украинских областях объявили воздушную тревогу

В двух украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.07.2023

В двух украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в Полтавской и Харьковской областях Украины, сигнал тревоги также раздался в Сумской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T11:11

2023-07-30T11:11

2023-07-30T11:11

специальная военная операция на украине

в мире

украина

харьковская область

сумская область

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Полтавской и Харьковской областях Украины, сигнал тревоги также раздался в Сумской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Отмечается, что сигнал тревоги в Полтавской и Харьковской областях был объявлен одновременно в 10.49 мск. В воскресенье тревога уже звучала в этих регионах. Ранее тревога была объявлена в ряде областей Украины, затем ее отменили. В 10.43 мск тревога была объявлена в Сумской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230730/ukraina-1887167363.html

https://ria.ru/20230601/ubezhische-1875526240.html

украина

харьковская область

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, харьковская область, сумская область, вооруженные силы рф