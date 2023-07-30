https://ria.ru/20230730/trevoga-1887175731.html
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.07.2023
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в Полтавской и Харьковской областях Украины, сигнал тревоги также раздался в Сумской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T11:11
2023-07-30T11:11
2023-07-30T11:11
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Полтавской и Харьковской областях Украины, сигнал тревоги также раздался в Сумской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Отмечается, что сигнал тревоги в Полтавской и Харьковской областях был объявлен одновременно в 10.49 мск. В воскресенье тревога уже звучала в этих регионах. Ранее тревога была объявлена в ряде областей Украины, затем ее отменили. В 10.43 мск тревога была объявлена в Сумской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230730/ukraina-1887167363.html
https://ria.ru/20230601/ubezhische-1875526240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьковская область, сумская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Сумская область, Вооруженные силы РФ
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
В Полтавской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу