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Правительство упростило онлайн-торговлю Калининградской области - РИА Новости, 30.07.2023
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11:03 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/torgovlya-1887174242.html
Правительство упростило онлайн-торговлю Калининградской области
Правительство упростило онлайн-торговлю Калининградской области - РИА Новости, 30.07.2023
Правительство упростило онлайн-торговлю Калининградской области
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о проведении эксперимента по упрощению таможенных процедур для бизнеса из... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T11:03
2023-07-30T11:03
экономика
калининградская область
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о проведении эксперимента по упрощению таможенных процедур для бизнеса из Калининградской области при продаже товаров через интернет жителям материковой части России, сообщила пресс-служба кабмина. "У компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан из Калининградской области появится возможность продавать свою продукцию через интернет жителям материковой части России. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о проведении эксперимента, упрощающего таможенные процедуры при перемещении товаров из российского эксклава", - говорится в сообщении. В пресс-службе правительства пояснили, что в настоящее время товары, вывозимые за пределы особой экономической зоны, которая совпадает с границами Калининградской области, подлежат таможенному контролю. Беспошлинный же вывоз товаров возможен только лично. "Это обстоятельство препятствует развитию интернет-торговли в регионе. В рамках эксперимента вывоз товаров из Калининградской области будет оформляться по пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов таможенными представителями, которые станут посредниками между калининградскими продавцами и покупателями из остальной части страны", - указано в сообщении. Упрощенный порядок будет применяться в случае, если стоимость и вес товаров не превысят норму в 1 тысячу евро и 31 кг соответственно (такие параметры установлены документами Евразийского экономического союза для беспошлинного ввоза товаров личного пользования). "Эксперимент продлится до 30 июня 2025 года. По его итогам будет принято решение об использовании пассажирской таможенной декларации на постоянной основе", - добавили в пресс-службе правительства РФ.
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экономика, калининградская область, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Экономика, Калининградская область, Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
Правительство упростило онлайн-торговлю Калининградской области

Правительство упростило онлайн-торговлю Калининградской области с материковой Россией

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкЦентр Калининграда
Центр Калининграда - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о проведении эксперимента по упрощению таможенных процедур для бизнеса из Калининградской области при продаже товаров через интернет жителям материковой части России, сообщила пресс-служба кабмина.
"У компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан из Калининградской области появится возможность продавать свою продукцию через интернет жителям материковой части России. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о проведении эксперимента, упрощающего таможенные процедуры при перемещении товаров из российского эксклава", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе правительства пояснили, что в настоящее время товары, вывозимые за пределы особой экономической зоны, которая совпадает с границами Калининградской области, подлежат таможенному контролю. Беспошлинный же вывоз товаров возможен только лично.
"Это обстоятельство препятствует развитию интернет-торговли в регионе. В рамках эксперимента вывоз товаров из Калининградской области будет оформляться по пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов таможенными представителями, которые станут посредниками между калининградскими продавцами и покупателями из остальной части страны", - указано в сообщении.
Упрощенный порядок будет применяться в случае, если стоимость и вес товаров не превысят норму в 1 тысячу евро и 31 кг соответственно (такие параметры установлены документами Евразийского экономического союза для беспошлинного ввоза товаров личного пользования).
"Эксперимент продлится до 30 июня 2025 года. По его итогам будет принято решение об использовании пассажирской таможенной декларации на постоянной основе", - добавили в пресс-службе правительства РФ.
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ЭкономикаКалининградская областьРоссияМихаил МишустинЕвразийский экономический союз
 
 
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