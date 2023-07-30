https://ria.ru/20230730/torgovlya-1887174242.html

Правительство упростило онлайн-торговлю Калининградской области

Правительство упростило онлайн-торговлю Калининградской области - РИА Новости, 30.07.2023

Правительство упростило онлайн-торговлю Калининградской области

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о проведении эксперимента по упрощению таможенных процедур для бизнеса из... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T11:03

2023-07-30T11:03

2023-07-30T11:03

экономика

калининградская область

россия

михаил мишустин

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о проведении эксперимента по упрощению таможенных процедур для бизнеса из Калининградской области при продаже товаров через интернет жителям материковой части России, сообщила пресс-служба кабмина. "У компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан из Калининградской области появится возможность продавать свою продукцию через интернет жителям материковой части России. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о проведении эксперимента, упрощающего таможенные процедуры при перемещении товаров из российского эксклава", - говорится в сообщении. В пресс-службе правительства пояснили, что в настоящее время товары, вывозимые за пределы особой экономической зоны, которая совпадает с границами Калининградской области, подлежат таможенному контролю. Беспошлинный же вывоз товаров возможен только лично. "Это обстоятельство препятствует развитию интернет-торговли в регионе. В рамках эксперимента вывоз товаров из Калининградской области будет оформляться по пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов таможенными представителями, которые станут посредниками между калининградскими продавцами и покупателями из остальной части страны", - указано в сообщении. Упрощенный порядок будет применяться в случае, если стоимость и вес товаров не превысят норму в 1 тысячу евро и 31 кг соответственно (такие параметры установлены документами Евразийского экономического союза для беспошлинного ввоза товаров личного пользования). "Эксперимент продлится до 30 июня 2025 года. По его итогам будет принято решение об использовании пассажирской таможенной декларации на постоянной основе", - добавили в пресс-службе правительства РФ.

https://ria.ru/20230727/aeroflot-1886707573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, калининградская область, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз