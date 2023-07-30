https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887218861.html
Ка-52 уничтожил "Вихрем" атаковавшую российские позиции БМП "Брэдли"
Ка-52 уничтожил "Вихрем" атаковавшую российские позиции БМП "Брэдли" - РИА Новости, 30.07.2023
Ка-52 уничтожил "Вихрем" атаковавшую российские позиции БМП "Брэдли"
Ударный вертолет Ка-52 уничтожил с помощью высокоточной ракеты "Вихрь" американскую БМП "Брэдли" на Южнодонецком направлении, следует из видео Минобороны... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T16:46
2023-07-30T16:46
2023-07-30T17:58
специальная военная операция на украине
украина
россия
ка-52 "аллигатор"
безопасность
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Ударный вертолет Ка-52 уничтожил с помощью высокоточной ракеты "Вихрь" американскую БМП "Брэдли" на Южнодонецком направлении, следует из видео Минобороны России. В ролике ведомства показаны кадры с прицельного комплекса воздушного судна. Вертолет запускает "Вихрь", после чего демонстрируется БМП "Брэдли", приближенная оптиколокационной станцией. Бронемашина при этом находится в нескольких километрах от Ка-52. Спустя несколько секунд ракета точно попадает в БМП, ее заволакивает клубами дыма и гари от взрыва. Как отметили в Минобороны, "экипаж вертолета Ка-52 точным ударом управляемой ракеты уничтожил БМП противника, ведущую огонь по позициям российских военнослужащих".Ранее в июле газета The Washington Post сообщила, что сражения ВСУ на минных полях показали уязвимость западной военной техники, в том числе БМП Bradley и немецких танков Leopard. Как отмечало издание, подрыв нескольких бронемашин создает скопление техники и она становится легкой мишенью для российских вертолетов и противотанковых ракет.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар украинские военные сконцентрировали на Запорожском участке фронта.Как подчеркнул Владимир Путин, ВСУ не смогли достичь поставленных целей ни на одном из направлений благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Украиной попытки продвижения провалились, армия противника несет большие потери.
https://ria.ru/20230729/spetsoperatsiya-1887082640.html
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Уничтожение иностранной БМП ракетой "Вихрь" с ударного Ка-52
Кадры уничтожения на Южнодонецком направлении иностранной БМП украинских войск ракетой "Вихрь" с ударного Ка-52.
2023-07-30T16:46
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РИА Новости
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украина, россия, ка-52 "аллигатор", безопасность, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Ка-52 "Аллигатор", Безопасность, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
Ка-52 уничтожил "Вихрем" атаковавшую российские позиции БМП "Брэдли"
Минобороны показало видео с уничтожением российским Ка-52 украинской БМП "Брэдли"