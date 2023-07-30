https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887218861.html

Ка-52 уничтожил "Вихрем" атаковавшую российские позиции БМП "Брэдли"

Ка-52 уничтожил "Вихрем" атаковавшую российские позиции БМП "Брэдли" - РИА Новости, 30.07.2023

Ка-52 уничтожил "Вихрем" атаковавшую российские позиции БМП "Брэдли"

Ударный вертолет Ка-52 уничтожил с помощью высокоточной ракеты "Вихрь" американскую БМП "Брэдли" на Южнодонецком направлении, следует из видео Минобороны... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T16:46

2023-07-30T16:46

2023-07-30T17:58

специальная военная операция на украине

украина

россия

ка-52 "аллигатор"

безопасность

вооруженные силы украины

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1e/1887228169_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_716d9f3575107428b65b4cedade8007e.jpg

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Ударный вертолет Ка-52 уничтожил с помощью высокоточной ракеты "Вихрь" американскую БМП "Брэдли" на Южнодонецком направлении, следует из видео Минобороны России. В ролике ведомства показаны кадры с прицельного комплекса воздушного судна. Вертолет запускает "Вихрь", после чего демонстрируется БМП "Брэдли", приближенная оптиколокационной станцией. Бронемашина при этом находится в нескольких километрах от Ка-52. Спустя несколько секунд ракета точно попадает в БМП, ее заволакивает клубами дыма и гари от взрыва. Как отметили в Минобороны, "экипаж вертолета Ка-52 точным ударом управляемой ракеты уничтожил БМП противника, ведущую огонь по позициям российских военнослужащих".Ранее в июле газета The Washington Post сообщила, что сражения ВСУ на минных полях показали уязвимость западной военной техники, в том числе БМП Bradley и немецких танков Leopard. Как отмечало издание, подрыв нескольких бронемашин создает скопление техники и она становится легкой мишенью для российских вертолетов и противотанковых ракет.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар украинские военные сконцентрировали на Запорожском участке фронта.Как подчеркнул Владимир Путин, ВСУ не смогли достичь поставленных целей ни на одном из направлений благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Украиной попытки продвижения провалились, армия противника несет большие потери.

https://ria.ru/20230729/spetsoperatsiya-1887082640.html

https://ria.ru/20230712/bredli-1883697916.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение иностранной БМП ракетой "Вихрь" с ударного Ка-52 Кадры уничтожения на Южнодонецком направлении иностранной БМП украинских войск ракетой "Вихрь" с ударного Ка-52. 2023-07-30T16:46 true PT0M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, ка-52 "аллигатор", безопасность, вооруженные силы украины, владимир путин