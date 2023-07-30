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Ка-52 уничтожил "Вихрем" атаковавшую российские позиции БМП "Брэдли" - РИА Новости, 30.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:46 30.07.2023 (обновлено: 17:58 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887218861.html
Ка-52 уничтожил "Вихрем" атаковавшую российские позиции БМП "Брэдли"
Ка-52 уничтожил "Вихрем" атаковавшую российские позиции БМП "Брэдли" - РИА Новости, 30.07.2023
Ка-52 уничтожил "Вихрем" атаковавшую российские позиции БМП "Брэдли"
Ударный вертолет Ка-52 уничтожил с помощью высокоточной ракеты "Вихрь" американскую БМП "Брэдли" на Южнодонецком направлении, следует из видео Минобороны... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T16:46
2023-07-30T17:58
специальная военная операция на украине
украина
россия
ка-52 "аллигатор"
безопасность
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Ударный вертолет Ка-52 уничтожил с помощью высокоточной ракеты "Вихрь" американскую БМП "Брэдли" на Южнодонецком направлении, следует из видео Минобороны России. В ролике ведомства показаны кадры с прицельного комплекса воздушного судна. Вертолет запускает "Вихрь", после чего демонстрируется БМП "Брэдли", приближенная оптиколокационной станцией. Бронемашина при этом находится в нескольких километрах от Ка-52. Спустя несколько секунд ракета точно попадает в БМП, ее заволакивает клубами дыма и гари от взрыва. Как отметили в Минобороны, "экипаж вертолета Ка-52 точным ударом управляемой ракеты уничтожил БМП противника, ведущую огонь по позициям российских военнослужащих".Ранее в июле газета The Washington Post сообщила, что сражения ВСУ на минных полях показали уязвимость западной военной техники, в том числе БМП Bradley и немецких танков Leopard. Как отмечало издание, подрыв нескольких бронемашин создает скопление техники и она становится легкой мишенью для российских вертолетов и противотанковых ракет.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар украинские военные сконцентрировали на Запорожском участке фронта.Как подчеркнул Владимир Путин, ВСУ не смогли достичь поставленных целей ни на одном из направлений благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Украиной попытки продвижения провалились, армия противника несет большие потери.
https://ria.ru/20230729/spetsoperatsiya-1887082640.html
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Уничтожение иностранной БМП ракетой "Вихрь" с ударного Ка-52
Кадры уничтожения на Южнодонецком направлении иностранной БМП украинских войск ракетой "Вихрь" с ударного Ка-52.
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РИА Новости
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украина, россия, ка-52 "аллигатор", безопасность, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Ка-52 "Аллигатор", Безопасность, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
Ка-52 уничтожил "Вихрем" атаковавшую российские позиции БМП "Брэдли"

Минобороны показало видео с уничтожением российским Ка-52 украинской БМП "Брэдли"

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Ударный вертолет Ка-52 уничтожил с помощью высокоточной ракеты "Вихрь" американскую БМП "Брэдли" на Южнодонецком направлении, следует из видео Минобороны России.
В ролике ведомства показаны кадры с прицельного комплекса воздушного судна. Вертолет запускает "Вихрь", после чего демонстрируется БМП "Брэдли", приближенная оптиколокационной станцией. Бронемашина при этом находится в нескольких километрах от Ка-52. Спустя несколько секунд ракета точно попадает в БМП, ее заволакивает клубами дыма и гари от взрыва.
Как отметили в Минобороны, "экипаж вертолета Ка-52 точным ударом управляемой ракеты уничтожил БМП противника, ведущую огонь по позициям российских военнослужащих".
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Ранее в июле газета The Washington Post сообщила, что сражения ВСУ на минных полях показали уязвимость западной военной техники, в том числе БМП Bradley и немецких танков Leopard. Как отмечало издание, подрыв нескольких бронемашин создает скопление техники и она становится легкой мишенью для российских вертолетов и противотанковых ракет.
Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар украинские военные сконцентрировали на Запорожском участке фронта.
Как подчеркнул Владимир Путин, ВСУ не смогли достичь поставленных целей ни на одном из направлений благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Украиной попытки продвижения провалились, армия противника несет большие потери.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКа-52 "Аллигатор"БезопасностьВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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