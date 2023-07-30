https://ria.ru/20230730/pogoda-1887169794.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 30.07.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Переменная облачность, без существенных осадков, до плюс 24 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T10:28
2023-07-30T10:28
2023-07-30T10:28
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Переменная облачность, без существенных осадков, до плюс 24 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня инициатива в атмосфере столичного региона постепенно перейдет к относительно погожему антициклону с умеренным, но вполне комфортным температурным фоном. Лишь на востоке Подмосковья эхом уходящего циклона кое-где отзовутся небольшие дожди. В Москве переменная облачность, без существенных осадков, на востоке области местами небольшой дождь. Температура воздуха днем в городе плюс 22 - плюс 24, по области плюс 20 - плюс 25", - рассказал Тишковец. Он отметил, что ветер ожидается северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 743 миллиметра ртутного столба.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
В Москве в воскресенье ожидается до плюс 24 без существенных осадков