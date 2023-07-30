https://ria.ru/20230730/perekrytie-1887147087.html

Движение в районе "Москва-Сити" перекрыли после атаки украинских БПЛА

Движение в районе "Москва-Сити" перекрыли после атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 30.07.2023

Движение в районе "Москва-Сити" перекрыли после атаки украинских БПЛА

Движение по Тестовской улице в районе Москва-Сити, где украинские беспилотники повредили фасады на двух офисных башнях, перекрыто, сообщает столичный... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T05:53

2023-07-30T05:53

2023-07-30T05:57

россия

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Движение по Тестовской улице в районе Москва-Сити, где украинские беспилотники повредили фасады на двух офисных башнях, перекрыто, сообщает столичный департамент транспорта. Мэр столицы Сергей Собянин ранее в воскресенье заявил, что ночью совершена атака украинских беспилотников, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити, жертв и пострадавших нет. В министерстве обороны РФ уточнили, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити. "Движение по Тестовской улице перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении дептранса в телеграм-канале. Тестовская улица находится между 1-м Красногвардейским проездом и Пресненской набережной, возле зданий Москва-Сити.

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россия, москва, сергей собянин