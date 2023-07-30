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Движение в районе "Москва-Сити" перекрыли после атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 30.07.2023
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05:53 30.07.2023 (обновлено: 05:57 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/perekrytie-1887147087.html
Движение в районе "Москва-Сити" перекрыли после атаки украинских БПЛА
Движение в районе "Москва-Сити" перекрыли после атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 30.07.2023
Движение в районе "Москва-Сити" перекрыли после атаки украинских БПЛА
Движение по Тестовской улице в районе Москва-Сити, где украинские беспилотники повредили фасады на двух офисных башнях, перекрыто, сообщает столичный... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T05:53
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россия
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Движение по Тестовской улице в районе Москва-Сити, где украинские беспилотники повредили фасады на двух офисных башнях, перекрыто, сообщает столичный департамент транспорта. Мэр столицы Сергей Собянин ранее в воскресенье заявил, что ночью совершена атака украинских беспилотников, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити, жертв и пострадавших нет. В министерстве обороны РФ уточнили, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити. "Движение по Тестовской улице перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении дептранса в телеграм-канале. Тестовская улица находится между 1-м Красногвардейским проездом и Пресненской набережной, возле зданий Москва-Сити.
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россия, москва, сергей собянин
Россия, Москва, Сергей Собянин
Движение в районе "Москва-Сити" перекрыли после атаки украинских БПЛА

Движение по Тестовской улице у Москва-Сити, где БПЛА повредили фасады на башнях, перекрыто

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗакат в Москве
Закат в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Движение по Тестовской улице в районе Москва-Сити, где украинские беспилотники повредили фасады на двух офисных башнях, перекрыто, сообщает столичный департамент транспорта.
Мэр столицы Сергей Собянин ранее в воскресенье заявил, что ночью совершена атака украинских беспилотников, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити, жертв и пострадавших нет. В министерстве обороны РФ уточнили, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.
"Движение по Тестовской улице перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении дептранса в телеграм-канале.
Тестовская улица находится между 1-м Красногвардейским проездом и Пресненской набережной, возле зданий Москва-Сити.
Москва - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
Ряд улиц в Москве перекроют из-за проведения велогонки
01:28
 
РоссияМоскваСергей Собянин
 
 
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