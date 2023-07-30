https://ria.ru/20230730/obstrel-1887182766.html
При обстреле Брянской области со стороны ВСУ пострадали две женщины
При обстреле Брянской области со стороны ВСУ пострадали две женщины - РИА Новости, 30.07.2023
При обстреле Брянской области со стороны ВСУ пострадали две женщины
Две женщины пострадали при украинском обстреле Климовского района Брянской области, они доставлены в больницу, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T12:07
2023-07-30T12:07
2023-07-30T12:20
брянская область
климовский район
происшествия
александр богомаз
вооруженные силы украины
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РЯЗАНЬ, 30 июл – РИА Новости. Две женщины пострадали при украинском обстреле Климовского района Брянской области, они доставлены в больницу, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале."ВСУ нанесли удар по территории Климовского района. Снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса. В результате обстрела пострадали две женщины. Они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил Богомаз.Он уточнил, что на территории сельхозпредприятия есть разрушения и возгорания производственных помещений. На месте работают экстренные и оперативные службы.
https://ria.ru/20230714/obstrel-1884208578.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, климовский район, происшествия, александр богомаз, вооруженные силы украины
Брянская область, Климовский район, Происшествия, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
При обстреле Брянской области со стороны ВСУ пострадали две женщины
При обстреле Климовского района Брянской области со стороны ВСУ пострадали две женщины