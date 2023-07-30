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При обстреле Брянской области со стороны ВСУ пострадали две женщины - РИА Новости, 30.07.2023
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12:07 30.07.2023 (обновлено: 12:20 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/obstrel-1887182766.html
При обстреле Брянской области со стороны ВСУ пострадали две женщины
При обстреле Брянской области со стороны ВСУ пострадали две женщины - РИА Новости, 30.07.2023
При обстреле Брянской области со стороны ВСУ пострадали две женщины
Две женщины пострадали при украинском обстреле Климовского района Брянской области, они доставлены в больницу, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T12:07
2023-07-30T12:20
брянская область
климовский район
происшествия
александр богомаз
вооруженные силы украины
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РЯЗАНЬ, 30 июл – РИА Новости. Две женщины пострадали при украинском обстреле Климовского района Брянской области, они доставлены в больницу, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале."ВСУ нанесли удар по территории Климовского района. Снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса. В результате обстрела пострадали две женщины. Они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил Богомаз.Он уточнил, что на территории сельхозпредприятия есть разрушения и возгорания производственных помещений. На месте работают экстренные и оперативные службы.
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брянская область
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брянская область, климовский район, происшествия, александр богомаз, вооруженные силы украины
Брянская область, Климовский район, Происшествия, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
При обстреле Брянской области со стороны ВСУ пострадали две женщины

При обстреле Климовского района Брянской области со стороны ВСУ пострадали две женщины

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 30 июл – РИА Новости. Две женщины пострадали при украинском обстреле Климовского района Брянской области, они доставлены в больницу, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
"ВСУ нанесли удар по территории Климовского района. Снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса. В результате обстрела пострадали две женщины. Они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил Богомаз.
Он уточнил, что на территории сельхозпредприятия есть разрушения и возгорания производственных помещений. На месте работают экстренные и оперативные службы.
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14 июля, 14:22
 
Брянская областьКлимовский районПроисшествияАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
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