https://ria.ru/20230730/obstrel-1887182766.html

При обстреле Брянской области со стороны ВСУ пострадали две женщины

При обстреле Брянской области со стороны ВСУ пострадали две женщины - РИА Новости, 30.07.2023

При обстреле Брянской области со стороны ВСУ пострадали две женщины

Две женщины пострадали при украинском обстреле Климовского района Брянской области, они доставлены в больницу, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T12:07

2023-07-30T12:07

2023-07-30T12:20

брянская область

климовский район

происшествия

александр богомаз

вооруженные силы украины

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РЯЗАНЬ, 30 июл – РИА Новости. Две женщины пострадали при украинском обстреле Климовского района Брянской области, они доставлены в больницу, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале."ВСУ нанесли удар по территории Климовского района. Снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса. В результате обстрела пострадали две женщины. Они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил Богомаз.Он уточнил, что на территории сельхозпредприятия есть разрушения и возгорания производственных помещений. На месте работают экстренные и оперативные службы.

https://ria.ru/20230714/obstrel-1884208578.html

брянская область

климовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брянская область, климовский район, происшествия, александр богомаз, вооруженные силы украины