ВСУ обстреляли Макеевку, Еленовку и Ясиноватую
ВСУ обстреляли Макеевку, Еленовку и Ясиноватую, выпустив 25 снарядов за 20 минут
Мужчина демонстрирует осколки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье за 20 минут обстреляли Макеевку, Ясиноватский район и поселок Еленовка, выпустив 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и семь снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 08.30 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров… 08.35 – населенный пункт Орловка – населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства.
В 8.40 был обстрелян населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы) четырьмя снарядами "натовского" калибра. В 8.45 под огонь попал Ясиноватский район, было выпущено четыре снаряда такого же калибра, а также населенный пункт Еленовка, по нему было выпущено семь снарядов калибра 152 миллиметра.
В 8.50 ВФУ обстреляли населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы) четырьмя снарядами калибра 155 миллиметра.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.