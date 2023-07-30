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ВСУ обстреляли Макеевку, Еленовку и Ясиноватую - РИА Новости, 30.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:25 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/obstrel-1887169216.html
ВСУ обстреляли Макеевку, Еленовку и Ясиноватую
ВСУ обстреляли Макеевку, Еленовку и Ясиноватую - РИА Новости, 30.07.2023
ВСУ обстреляли Макеевку, Еленовку и Ясиноватую
Украинские войска утром в воскресенье за 20 минут обстреляли Макеевку, Ясиноватский район и поселок Еленовка, выпустив 18 снарядов "натовского" калибра 155... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T10:25
2023-07-30T10:25
специальная военная операция на украине
макеевка
украина
кировский район
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье за 20 минут обстреляли Макеевку, Ясиноватский район и поселок Еленовка, выпустив 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и семь снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 08.30 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров… 08.35 – населенный пункт Орловка – населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства. В 8.40 был обстрелян населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы) четырьмя снарядами "натовского" калибра. В 8.45 под огонь попал Ясиноватский район, было выпущено четыре снаряда такого же калибра, а также населенный пункт Еленовка, по нему было выпущено семь снарядов калибра 152 миллиметра. В 8.50 ВФУ обстреляли населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы) четырьмя снарядами калибра 155 миллиметра. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230729/donetsk-1887022419.html
https://ria.ru/20230730/obstrel-1887155953.html
макеевка
украина
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макеевка, украина, кировский район, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Украина, Кировский район, НАТО, СЦКК, Происшествия
ВСУ обстреляли Макеевку, Еленовку и Ясиноватую

ВСУ обстреляли Макеевку, Еленовку и Ясиноватую, выпустив 25 снарядов за 20 минут

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки
Мужчина демонстрирует осколки - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье за 20 минут обстреляли Макеевку, Ясиноватский район и поселок Еленовка, выпустив 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и семь снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 08.30 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров… 08.35 – населенный пункт Орловка – населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства.
Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов
29 июля, 06:48
В 8.40 был обстрелян населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы) четырьмя снарядами "натовского" калибра. В 8.45 под огонь попал Ясиноватский район, было выпущено четыре снаряда такого же калибра, а также населенный пункт Еленовка, по нему было выпущено семь снарядов калибра 152 миллиметра.
В 8.50 ВФУ обстреляли населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы) четырьмя снарядами калибра 155 миллиметра.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку
Вчера, 08:39
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаУкраинаКировский районНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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