https://ria.ru/20230730/obstrel-1887169216.html

ВСУ обстреляли Макеевку, Еленовку и Ясиноватую

ВСУ обстреляли Макеевку, Еленовку и Ясиноватую - РИА Новости, 30.07.2023

ВСУ обстреляли Макеевку, Еленовку и Ясиноватую

Украинские войска утром в воскресенье за 20 минут обстреляли Макеевку, Ясиноватский район и поселок Еленовка, выпустив 18 снарядов "натовского" калибра 155... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T10:25

2023-07-30T10:25

2023-07-30T10:25

специальная военная операция на украине

макеевка

украина

кировский район

нато

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_74765c9fa375ebb4f98f361a9cd17c30.jpg

ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье за 20 минут обстреляли Макеевку, Ясиноватский район и поселок Еленовка, выпустив 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и семь снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 08.30 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров… 08.35 – населенный пункт Орловка – населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства. В 8.40 был обстрелян населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы) четырьмя снарядами "натовского" калибра. В 8.45 под огонь попал Ясиноватский район, было выпущено четыре снаряда такого же калибра, а также населенный пункт Еленовка, по нему было выпущено семь снарядов калибра 152 миллиметра. В 8.50 ВФУ обстреляли населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы) четырьмя снарядами калибра 155 миллиметра. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230729/donetsk-1887022419.html

https://ria.ru/20230730/obstrel-1887155953.html

макеевка

украина

кировский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

макеевка, украина, кировский район, нато, сцкк, происшествия