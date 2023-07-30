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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 30.07.2023
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03:23 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/obstrel-1887142297.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 30.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район
Украинские войска в ночь на воскресенье обстреляли Донецк и Ясиноватский район, выпустив с вечера субботы 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T03:23
2023-07-30T03:23
донецк
украина
кировский район
сцкк
нато
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска в ночь на воскресенье обстреляли Донецк и Ясиноватский район, выпустив с вечера субботы 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 22.40 - населенный пункт Украинск - Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров ... 22.45 - населенный пункт Украинск - Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров... 23.15 - населенный пункт Орловка – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кроме того, представительство сообщило, что в 23.20 мск субботы по Ясиноватскому району было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров , в 23.55 - четыре снаряда калибра 155 миллиметров и в 0.50 по Донецку (Киевский район) - три снаряда калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230730/kherson-1887141991.html
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донецк, украина, кировский район, сцкк, нато
Донецк, Украина, Кировский район, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район

ВСУ ночью выпустили по Донецку и Ясиноватскому району 20 снарядов "натовского"

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСотрудники СЦКК
Сотрудники СЦКК - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сотрудники СЦКК. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска в ночь на воскресенье обстреляли Донецк и Ясиноватский район, выпустив с вечера субботы 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 22.40 - населенный пункт Украинск - Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров ... 22.45 - населенный пункт Украинск - Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров... 23.15 - населенный пункт Орловка – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Кроме того, представительство сообщило, что в 23.20 мск субботы по Ясиноватскому району было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров , в 23.55 - четыре снаряда калибра 155 миллиметров и в 0.50 по Донецку (Киевский район) - три снаряда калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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ДонецкУкраинаКировский районСЦККНАТО
 
 
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