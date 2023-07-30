https://ria.ru/20230730/obstrel-1887142297.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 30.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район

Украинские войска в ночь на воскресенье обстреляли Донецк и Ясиноватский район, выпустив с вечера субботы 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T03:23

2023-07-30T03:23

2023-07-30T03:23

донецк

украина

кировский район

сцкк

нато

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска в ночь на воскресенье обстреляли Донецк и Ясиноватский район, выпустив с вечера субботы 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 22.40 - населенный пункт Украинск - Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров ... 22.45 - населенный пункт Украинск - Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров... 23.15 - населенный пункт Орловка – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кроме того, представительство сообщило, что в 23.20 мск субботы по Ясиноватскому району было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров , в 23.55 - четыре снаряда калибра 155 миллиметров и в 0.50 по Донецку (Киевский район) - три снаряда калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230730/kherson-1887141991.html

донецк

украина

кировский район

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донецк, украина, кировский район, сцкк, нато