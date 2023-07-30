https://ria.ru/20230730/moskva-1887165628.html

В Москве начнут производить аппарат для насыщения крови кислородом

В Москве начнут производить аппарат для насыщения крови кислородом - РИА Новости, 30.07.2023

В Москве начнут производить аппарат для насыщения крови кислородом

Первый российский аппарат для насыщения крови кислородом начнут производить в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства города. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T09:56

2023-07-30T09:56

2023-07-30T09:56

москва

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Первый российский аппарат для насыщения крови кислородом начнут производить в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства города. "Первый отечественный аппарат для насыщения крови кислородом начнут производить в Москве. Устройство уже прошло необходимые клинические исследования, запуск первой очереди производства запланирован на сентябрь", - говорится в сообщении. Отмечается, что уникальность первого российского аппарата для насыщения крови кислородом заключается в склеивании мембраны устройства, через нее в кровь пациента поступает кислород. Подчеркивается, что в данный момент проходит регистрация аппарата в российском государственном реестре медицинских изделий и организаций, осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий.

https://ria.ru/20230730/moskva-1887162307.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва