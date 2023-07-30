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В Москве начнут производить аппарат для насыщения крови кислородом - РИА Новости, 30.07.2023
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09:56 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/moskva-1887165628.html
В Москве начнут производить аппарат для насыщения крови кислородом
В Москве начнут производить аппарат для насыщения крови кислородом - РИА Новости, 30.07.2023
В Москве начнут производить аппарат для насыщения крови кислородом
Первый российский аппарат для насыщения крови кислородом начнут производить в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства города. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T09:56
2023-07-30T09:56
москва
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Первый российский аппарат для насыщения крови кислородом начнут производить в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства города. "Первый отечественный аппарат для насыщения крови кислородом начнут производить в Москве. Устройство уже прошло необходимые клинические исследования, запуск первой очереди производства запланирован на сентябрь", - говорится в сообщении. Отмечается, что уникальность первого российского аппарата для насыщения крови кислородом заключается в склеивании мембраны устройства, через нее в кровь пациента поступает кислород. Подчеркивается, что в данный момент проходит регистрация аппарата в российском государственном реестре медицинских изделий и организаций, осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий.
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Москва
В Москве начнут производить аппарат для насыщения крови кислородом

В Москве начнут производить первый российский аппарат для насыщения крови кислородом

© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства МосквыПервый российский аппарат для насыщения крови кислородом
Первый российский аппарат для насыщения крови кислородом - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Первый российский аппарат для насыщения крови кислородом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Первый российский аппарат для насыщения крови кислородом начнут производить в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства города.
"Первый отечественный аппарат для насыщения крови кислородом начнут производить в Москве. Устройство уже прошло необходимые клинические исследования, запуск первой очереди производства запланирован на сентябрь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уникальность первого российского аппарата для насыщения крови кислородом заключается в склеивании мембраны устройства, через нее в кровь пациента поступает кислород. Подчеркивается, что в данный момент проходит регистрация аппарата в российском государственном реестре медицинских изделий и организаций, осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий.
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