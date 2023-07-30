https://ria.ru/20230730/kosmos-1887194243.html

В Новой Зеландии отменили запуск ракеты Electron

В Новой Зеландии отменили запуск ракеты Electron - РИА Новости, 30.07.2023

В Новой Зеландии отменили запуск ракеты Electron

Запуск ракеты-носителя Electron со спутником дистанционного зондирования Земли с космодрома в Новой Зеландии был отменен непосредственно перед стартом, сообщила РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T13:36

2023-07-30T13:36

2023-07-30T13:36

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Запуск ракеты-носителя Electron со спутником дистанционного зондирования Земли с космодрома в Новой Зеландии был отменен непосредственно перед стартом, сообщила в своем аккаунте в Twitter частная американская компания Rocket Lab, которой принадлежит ракета. "Сегодняшний запуск был прерван на этапе зажигания", - сообщила компания. Как поясняет компания, сработала автоматическая отмена запуска. Исполнительный директор и основатель компании Питер Бэк предположил в соцсетях, что причиной отмены запуска мог стать неисправный датчик давления, который и вызвал автоматическую отмену, однако точная причина пока неизвестна. Rocket Lab уточнила в Twitter, что у компании есть резервное окно для запуска в ближайшее время в течение недели, однако из-за непогоды дата может измениться. Сверхлёгкая ракета Electron создана новозеландской "дочкой" американской компании Rocket Lab. Детали используемых в ракете двигателей Rutherford печатают на 3D-принтере. Пуски Electron проводятся с территории Северного острова Новой Зеландии.

https://ria.ru/20230727/spacex-1886515115.html

https://ria.ru/20230227/falcon-1854519255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, новая зеландия, земля, twitter