https://ria.ru/20230730/ekovas-1887222513.html

ЭКОВАС приостановило коммерческие транзакции с Нигером

ЭКОВАС приостановило коммерческие транзакции с Нигером - РИА Новости, 30.07.2023

ЭКОВАС приостановило коммерческие транзакции с Нигером

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приостанавливает коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T17:13

2023-07-30T17:13

2023-07-30T17:13

в мире

ниамей

нигер

мохамед базум

африканский союз

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приостанавливает коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. "Приостановить все торговые и финансовые транзакции между странами-членами ЭКОВАС и Нигером", - заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре. ЭКОВАС также замораживает активы Нигера в центральном банке сообщества и коммерческих банках стран-участниц. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

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Наталья Макарова

в мире, ниамей, нигер, мохамед базум, африканский союз, переворот в нигере — 2023