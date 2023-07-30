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ЭКОВАС приостановило коммерческие транзакции с Нигером - РИА Новости, 30.07.2023
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17:13 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/ekovas-1887222513.html
ЭКОВАС приостановило коммерческие транзакции с Нигером
ЭКОВАС приостановило коммерческие транзакции с Нигером - РИА Новости, 30.07.2023
ЭКОВАС приостановило коммерческие транзакции с Нигером
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приостанавливает коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T17:13
2023-07-30T17:13
в мире
ниамей
нигер
мохамед базум
африканский союз
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приостанавливает коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. "Приостановить все торговые и финансовые транзакции между странами-членами ЭКОВАС и Нигером", - заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре. ЭКОВАС также замораживает активы Нигера в центральном банке сообщества и коммерческих банках стран-участниц. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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в мире, ниамей, нигер, мохамед базум, африканский союз, переворот в нигере — 2023
В мире, Ниамей, Нигер, Мохамед Базум, Африканский союз, Переворот в Нигере — 2023
ЭКОВАС приостановило коммерческие транзакции с Нигером

ЭКОВАС остановило коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером

© AFP 2023Протестующие перед посольством Франции в Ниамее, Нигер
Протестующие перед посольством Франции в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AFP 2023
Протестующие перед посольством Франции в Ниамее, Нигер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приостанавливает коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером.
«
"Приостановить все торговые и финансовые транзакции между странами-членами ЭКОВАС и Нигером", - заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре.
ЭКОВАС также замораживает активы Нигера в центральном банке сообщества и коммерческих банках стран-участниц.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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