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СК проверит смертельное ДТП под Пермью, виновник которого якобы не наказан - РИА Новости, 30.07.2023
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15:29 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/dtp-1887209060.html
СК проверит смертельное ДТП под Пермью, виновник которого якобы не наказан
СК проверит смертельное ДТП под Пермью, виновник которого якобы не наказан - РИА Новости, 30.07.2023
СК проверит смертельное ДТП под Пермью, виновник которого якобы не наказан
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в смертельном ДТП под Пермью после появления информации о том, что виновник автоаварии якобы не был... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T15:29
2023-07-30T15:29
происшествия
пермь
россия
пермский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
hyundai creta
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ПЕРМЬ, 30 июл - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в смертельном ДТП под Пермью после появления информации о том, что виновник автоаварии якобы не был наказан, сообщает пресс-служба регионального ведомства. По данным СК, в социальных медиа появилась критика расследования дела о смертельном ДТП, произошедшем в октябре 2021 года под Пермью. Так, несколько СМИ написали, что в пермской деревне Батерики сотрудник УФСИН на Hyundai насмерть сбил девушку, которая, как заявляют родные погибшей и очевидцы, шла от автобуса по пешеходному переходу, она умерла на руках у отца, пришедшего встречать дочь. Также указывалось, что водитель, из-за которого погибла молодая девушка, не был привлечен к уголовной ответственности, несмотря на якобы очевидность его вины. "Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ по Пермскому краю Головкину Д.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела, которое будет поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении в телеграм-канале регионального СК.
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происшествия, пермь, россия, пермский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), hyundai creta
Происшествия, Пермь, Россия, Пермский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Hyundai Creta
СК проверит смертельное ДТП под Пермью, виновник которого якобы не наказан

Бастрыкин поручил проверить смертельное ДТП под Пермью, виновник которого якобы не наказан

© Фото : СКСК РФ по КалинАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© Фото : СКСК РФ по Калин
Автомобиль Следственного комитета РФ
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ПЕРМЬ, 30 июл - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в смертельном ДТП под Пермью после появления информации о том, что виновник автоаварии якобы не был наказан, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
По данным СК, в социальных медиа появилась критика расследования дела о смертельном ДТП, произошедшем в октябре 2021 года под Пермью. Так, несколько СМИ написали, что в пермской деревне Батерики сотрудник УФСИН на Hyundai насмерть сбил девушку, которая, как заявляют родные погибшей и очевидцы, шла от автобуса по пешеходному переходу, она умерла на руках у отца, пришедшего встречать дочь. Также указывалось, что водитель, из-за которого погибла молодая девушка, не был привлечен к уголовной ответственности, несмотря на якобы очевидность его вины.
"Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ по Пермскому краю Головкину Д.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела, которое будет поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении в телеграм-канале регионального СК.
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ПроисшествияПермьРоссияПермский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Hyundai Creta
 
 
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