https://ria.ru/20230730/dtp-1887209060.html

СК проверит смертельное ДТП под Пермью, виновник которого якобы не наказан

СК проверит смертельное ДТП под Пермью, виновник которого якобы не наказан - РИА Новости, 30.07.2023

СК проверит смертельное ДТП под Пермью, виновник которого якобы не наказан

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в смертельном ДТП под Пермью после появления информации о том, что виновник автоаварии якобы не был... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T15:29

2023-07-30T15:29

2023-07-30T15:29

происшествия

пермь

россия

пермский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

hyundai creta

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ПЕРМЬ, 30 июл - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в смертельном ДТП под Пермью после появления информации о том, что виновник автоаварии якобы не был наказан, сообщает пресс-служба регионального ведомства. По данным СК, в социальных медиа появилась критика расследования дела о смертельном ДТП, произошедшем в октябре 2021 года под Пермью. Так, несколько СМИ написали, что в пермской деревне Батерики сотрудник УФСИН на Hyundai насмерть сбил девушку, которая, как заявляют родные погибшей и очевидцы, шла от автобуса по пешеходному переходу, она умерла на руках у отца, пришедшего встречать дочь. Также указывалось, что водитель, из-за которого погибла молодая девушка, не был привлечен к уголовной ответственности, несмотря на якобы очевидность его вины. "Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ по Пермскому краю Головкину Д.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела, которое будет поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении в телеграм-канале регионального СК.

https://ria.ru/20230729/dtp-1887085238.html

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происшествия, пермь, россия, пермский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), hyundai creta