https://ria.ru/20230730/diplomatiya-1887181929.html

Вице-премьер Госсовета Китая проведет переговоры с руководством Пакистана

Вице-премьер Госсовета Китая проведет переговоры с руководством Пакистана - РИА Новости, 30.07.2023

Вице-премьер Госсовета Китая проведет переговоры с руководством Пакистана

Заместитель премьера Государственного совета КНР Хэ Лифэн посетит Пакистан с 30 июля по 1 августа и проведет переговоры с президентом и премьер-министром... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T12:00

2023-07-30T12:00

2023-07-30T12:00

в мире

пакистан

китай

си цзиньпин

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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июл – РИА Новости. Заместитель премьера Государственного совета КНР Хэ Лифэн посетит Пакистан с 30 июля по 1 августа и проведет переговоры с президентом и премьер-министром страны, сообщил МИД Пакистана. "По приглашению правительства Пакистана специальный представитель президента Си Цзиньпина, заместитель премьер-министра Госсовета Китая и член Политбюро ЦК Коммунистической партии Хэ Лифэн посетит Пакистан с 30 июля по 1 августа. В ходе визита вице-премьер примет участие в праздновании 10-летия китайско-пакистанского экономического коридора и встретится с президентом и премьер-министром", - сообщили в МИД. Ведомство отметило, что визит является частью регулярных обменов на высоком уровне и диалога между Пакистаном и Китаем. "Это отражает важность, которую Пакистан и Китай придают дальнейшему углублению своего "Всепогодного стратегического партнерства"; укреплению экономического и финансового сотрудничества; качественному развитию китайско-пакистанского экономического коридора; и изучению новых возможностей для укрепления торговых и инвестиционных связей между двумя странами", - отметили в МИД Пакистана.

https://ria.ru/20230704/kitay-1882080428.html

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китай

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пакистан, китай, си цзиньпин