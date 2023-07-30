https://ria.ru/20230730/diplomatiya-1887181929.html
Вице-премьер Госсовета Китая проведет переговоры с руководством Пакистана
Вице-премьер Госсовета Китая проведет переговоры с руководством Пакистана - РИА Новости, 30.07.2023
Вице-премьер Госсовета Китая проведет переговоры с руководством Пакистана
Заместитель премьера Государственного совета КНР Хэ Лифэн посетит Пакистан с 30 июля по 1 августа и проведет переговоры с президентом и премьер-министром... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T12:00
2023-07-30T12:00
2023-07-30T12:00
в мире
пакистан
китай
си цзиньпин
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июл – РИА Новости. Заместитель премьера Государственного совета КНР Хэ Лифэн посетит Пакистан с 30 июля по 1 августа и проведет переговоры с президентом и премьер-министром страны, сообщил МИД Пакистана. "По приглашению правительства Пакистана специальный представитель президента Си Цзиньпина, заместитель премьер-министра Госсовета Китая и член Политбюро ЦК Коммунистической партии Хэ Лифэн посетит Пакистан с 30 июля по 1 августа. В ходе визита вице-премьер примет участие в праздновании 10-летия китайско-пакистанского экономического коридора и встретится с президентом и премьер-министром", - сообщили в МИД. Ведомство отметило, что визит является частью регулярных обменов на высоком уровне и диалога между Пакистаном и Китаем. "Это отражает важность, которую Пакистан и Китай придают дальнейшему углублению своего "Всепогодного стратегического партнерства"; укреплению экономического и финансового сотрудничества; качественному развитию китайско-пакистанского экономического коридора; и изучению новых возможностей для укрепления торговых и инвестиционных связей между двумя странами", - отметили в МИД Пакистана.
https://ria.ru/20230704/kitay-1882080428.html
https://ria.ru/20230703/pakistan-1881810108.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, китай, си цзиньпин
В мире, Пакистан, Китай, Си Цзиньпин
Вице-премьер Госсовета Китая проведет переговоры с руководством Пакистана
Вице-премьер Госсовета Китая Хэ Лифэн проведет переговоры с руководством Пакистана
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июл – РИА Новости. Заместитель премьера Государственного совета КНР Хэ Лифэн посетит Пакистан с 30 июля по 1 августа и проведет переговоры с президентом и премьер-министром страны, сообщил МИД Пакистана.
"По приглашению правительства Пакистана специальный представитель президента Си Цзиньпина
, заместитель премьер-министра Госсовета Китая и член Политбюро ЦК Коммунистической партии Хэ Лифэн посетит Пакистан с 30 июля по 1 августа. В ходе визита вице-премьер примет участие в праздновании 10-летия китайско-пакистанского экономического коридора и встретится с президентом и премьер-министром", - сообщили в МИД.
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Ведомство отметило, что визит является частью регулярных обменов на высоком уровне и диалога между Пакистаном и Китаем.
"Это отражает важность, которую Пакистан и Китай придают дальнейшему углублению своего "Всепогодного стратегического партнерства"; укреплению экономического и финансового сотрудничества; качественному развитию китайско-пакистанского экономического коридора; и изучению новых возможностей для укрепления торговых и инвестиционных связей между двумя странами", - отметили в МИД Пакистана.
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