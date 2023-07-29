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Встреча Путина с лидерами африканских стран продолжается полтора часа - РИА Новости, 29.07.2023
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01:21 29.07.2023 (обновлено: 01:23 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/vstrecha-1887012090.html
Встреча Путина с лидерами африканских стран продолжается полтора часа
Встреча Путина с лидерами африканских стран продолжается полтора часа - РИА Новости, 29.07.2023
Встреча Путина с лидерами африканских стран продолжается полтора часа
Рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами стран Африки по Украине, начавшаяся полтора часа назад, еще продолжается: идет обмен мнениями, сообщил РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T01:21
2023-07-29T01:23
африка
украина
владимир путин
дмитрий песков
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами стран Африки по Украине, начавшаяся полтора часа назад, еще продолжается: идет обмен мнениями, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.С утра Путин провел пленарную сессию с участием руководителей делегаций стран Африки. Она продлилась около трех часов, стороны обсудили расширение взаимодействия в политической и экономической сферах, вопросы безопасности и продовольствия. После короткого перерыва главы африканских стран вместе с Путиным собрались на рабочий завтрак, который продолжался порядка четырех часов.Затем президент провел ряд двусторонних встреч с президентами африканских государств. Около полуночи стороны за рабочим обедом начали обсуждать ситуацию на Украине."Пока еще идет. Продолжается обмен мнениями", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230729/yuar-1887009525.html
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африка, украина, владимир путин, дмитрий песков, россия, форум "россия — африка"
Африка, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Форум "Россия — Африка"
Встреча Путина с лидерами африканских стран продолжается полтора часа

Песков: встреча Путина с африканскими лидерами продолжается, идет обмен мнениями

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами стран Африки по Украине, начавшаяся полтора часа назад, еще продолжается: идет обмен мнениями, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
С утра Путин провел пленарную сессию с участием руководителей делегаций стран Африки. Она продлилась около трех часов, стороны обсудили расширение взаимодействия в политической и экономической сферах, вопросы безопасности и продовольствия. После короткого перерыва главы африканских стран вместе с Путиным собрались на рабочий завтрак, который продолжался порядка четырех часов.
Затем президент провел ряд двусторонних встреч с президентами африканских государств. Около полуночи стороны за рабочим обедом начали обсуждать ситуацию на Украине.
"Пока еще идет. Продолжается обмен мнениями", - сказал Песков.
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