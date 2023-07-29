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Встреча Путина с лидерами африканских стран продолжается полтора часа

Встреча Путина с лидерами африканских стран продолжается полтора часа - РИА Новости, 29.07.2023

Встреча Путина с лидерами африканских стран продолжается полтора часа

Рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами стран Африки по Украине, начавшаяся полтора часа назад, еще продолжается: идет обмен мнениями, сообщил РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T01:21

2023-07-29T01:21

2023-07-29T01:23

африка

украина

владимир путин

дмитрий песков

россия

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами стран Африки по Украине, начавшаяся полтора часа назад, еще продолжается: идет обмен мнениями, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.С утра Путин провел пленарную сессию с участием руководителей делегаций стран Африки. Она продлилась около трех часов, стороны обсудили расширение взаимодействия в политической и экономической сферах, вопросы безопасности и продовольствия. После короткого перерыва главы африканских стран вместе с Путиным собрались на рабочий завтрак, который продолжался порядка четырех часов.Затем президент провел ряд двусторонних встреч с президентами африканских государств. Около полуночи стороны за рабочим обедом начали обсуждать ситуацию на Украине."Пока еще идет. Продолжается обмен мнениями", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230729/yuar-1887009525.html

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африка, украина, владимир путин, дмитрий песков, россия, форум "россия — африка"