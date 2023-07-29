https://ria.ru/20230729/vstrecha-1887012090.html
Встреча Путина с лидерами африканских стран продолжается полтора часа
Встреча Путина с лидерами африканских стран продолжается полтора часа - РИА Новости, 29.07.2023
Встреча Путина с лидерами африканских стран продолжается полтора часа
Рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами стран Африки по Украине, начавшаяся полтора часа назад, еще продолжается: идет обмен мнениями, сообщил РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T01:21
2023-07-29T01:21
2023-07-29T01:23
африка
украина
владимир путин
дмитрий песков
россия
форум "россия — африка"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886808694_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_19e32d86b76091c24c93fcef28a6d8eb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами стран Африки по Украине, начавшаяся полтора часа назад, еще продолжается: идет обмен мнениями, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.С утра Путин провел пленарную сессию с участием руководителей делегаций стран Африки. Она продлилась около трех часов, стороны обсудили расширение взаимодействия в политической и экономической сферах, вопросы безопасности и продовольствия. После короткого перерыва главы африканских стран вместе с Путиным собрались на рабочий завтрак, который продолжался порядка четырех часов.Затем президент провел ряд двусторонних встреч с президентами африканских государств. Около полуночи стороны за рабочим обедом начали обсуждать ситуацию на Украине."Пока еще идет. Продолжается обмен мнениями", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230729/yuar-1887009525.html
африка
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886808694_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7248abe6b4df4253fadfd3f3d3c6d1c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, украина, владимир путин, дмитрий песков, россия, форум "россия — африка"
Африка, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Форум "Россия — Африка"
Встреча Путина с лидерами африканских стран продолжается полтора часа
Песков: встреча Путина с африканскими лидерами продолжается, идет обмен мнениями
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами стран Африки по Украине, начавшаяся полтора часа назад, еще продолжается: идет обмен мнениями, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
С утра Путин провел пленарную сессию с участием руководителей делегаций стран Африки. Она продлилась около трех часов, стороны обсудили расширение взаимодействия в политической и экономической сферах, вопросы безопасности и продовольствия. После короткого перерыва главы африканских стран вместе с Путиным собрались на рабочий завтрак, который продолжался порядка четырех часов.
Затем президент провел ряд двусторонних встреч с президентами африканских государств. Около полуночи стороны за рабочим обедом начали обсуждать ситуацию на Украине.
"Пока еще идет. Продолжается обмен мнениями", - сказал Песков.
Все африканские страны хотят мира на Украине, заявил президент ЮАР