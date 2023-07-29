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Туркмения предложит ООН учредить Всемирный день тюркских языков - РИА Новости, 29.07.2023
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06:39 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/turkmeniya-1887022241.html
Туркмения предложит ООН учредить Всемирный день тюркских языков
Туркмения предложит ООН учредить Всемирный день тюркских языков - РИА Новости, 29.07.2023
Туркмения предложит ООН учредить Всемирный день тюркских языков
Туркмения предложит на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая откроется 12 сентября в Нью-Йорке, учредить Всемирный день тюркских языков, сообщает в... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T06:39
2023-07-29T06:39
туркмения
ашхабад
нью-йорк (город)
рашид мередов
генеральная ассамблея оон
оон
в мире
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АШХАБАД, 29 июл - РИА Новости. Туркмения предложит на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая откроется 12 сентября в Нью-Йорке, учредить Всемирный день тюркских языков, сообщает в субботу русскоязычная правительства "Нейтральный Туркменистан". О подготовке приоритетных позиций Туркменистана на предстоящей сессии Генассамблеи ООН рассказал вице-премьер, глава МИД Рашид Мередов, выступая на заседании туркменского правительства по видеосвязи. Министр сообщил, что Ашхабад предложит Генассамблее ООН принять резолюцию "Всемирный день тюркских языков". В числе других инициатив, которые будут озвучены на Генассамблее ООН, Мередов назвал проведение в Туркмении учредительной встречи Диалога молодежи Центральной Азии, а также организацию в 2024 году совместно с ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ (международная организация тюркской культуры) Международной недели тюркских языков, приуроченной к 300-летию туркменского поэта-классика Махтумкули Фраги. Туркмения является инициатором принятия ряда резолюций Генассамблеи ООН. В частности, по инициативе Ашхабада ООН были учреждены Всемирный день велосипеда, Всемирный день устойчивого транспорта и другие. Тюркские народы составляют вторую по численности группу населения России.
https://ria.ru/20230729/turkmeniya-1887020896.html
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туркмения, ашхабад, нью-йорк (город), рашид мередов, генеральная ассамблея оон, оон, в мире
Туркмения, Ашхабад, Нью-Йорк (город), Рашид Мередов, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире
Туркмения предложит ООН учредить Всемирный день тюркских языков

"Нейтральный Туркменистан": Ашхабад предложит ООН учредить Всемирный день тюркских языков

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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АШХАБАД, 29 июл - РИА Новости. Туркмения предложит на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая откроется 12 сентября в Нью-Йорке, учредить Всемирный день тюркских языков, сообщает в субботу русскоязычная правительства "Нейтральный Туркменистан".
О подготовке приоритетных позиций Туркменистана на предстоящей сессии Генассамблеи ООН рассказал вице-премьер, глава МИД Рашид Мередов, выступая на заседании туркменского правительства по видеосвязи.
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Министр сообщил, что Ашхабад предложит Генассамблее ООН принять резолюцию "Всемирный день тюркских языков".
В числе других инициатив, которые будут озвучены на Генассамблее ООН, Мередов назвал проведение в Туркмении учредительной встречи Диалога молодежи Центральной Азии, а также организацию в 2024 году совместно с ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ (международная организация тюркской культуры) Международной недели тюркских языков, приуроченной к 300-летию туркменского поэта-классика Махтумкули Фраги.
Туркмения является инициатором принятия ряда резолюций Генассамблеи ООН. В частности, по инициативе Ашхабада ООН были учреждены Всемирный день велосипеда, Всемирный день устойчивого транспорта и другие.
Тюркские народы составляют вторую по численности группу населения России.
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ТуркменияАшхабадНью-Йорк (город)Рашид МередовГенеральная Ассамблея ООНООНВ мире
 
 
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