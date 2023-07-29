https://ria.ru/20230729/turkmeniya-1887022241.html
Туркмения предложит ООН учредить Всемирный день тюркских языков
Туркмения предложит ООН учредить Всемирный день тюркских языков - РИА Новости, 29.07.2023
Туркмения предложит ООН учредить Всемирный день тюркских языков
Туркмения предложит на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая откроется 12 сентября в Нью-Йорке, учредить Всемирный день тюркских языков, сообщает в... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T06:39
2023-07-29T06:39
2023-07-29T06:39
туркмения
ашхабад
нью-йорк (город)
рашид мередов
генеральная ассамблея оон
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
АШХАБАД, 29 июл - РИА Новости. Туркмения предложит на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая откроется 12 сентября в Нью-Йорке, учредить Всемирный день тюркских языков, сообщает в субботу русскоязычная правительства "Нейтральный Туркменистан". О подготовке приоритетных позиций Туркменистана на предстоящей сессии Генассамблеи ООН рассказал вице-премьер, глава МИД Рашид Мередов, выступая на заседании туркменского правительства по видеосвязи. Министр сообщил, что Ашхабад предложит Генассамблее ООН принять резолюцию "Всемирный день тюркских языков". В числе других инициатив, которые будут озвучены на Генассамблее ООН, Мередов назвал проведение в Туркмении учредительной встречи Диалога молодежи Центральной Азии, а также организацию в 2024 году совместно с ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ (международная организация тюркской культуры) Международной недели тюркских языков, приуроченной к 300-летию туркменского поэта-классика Махтумкули Фраги. Туркмения является инициатором принятия ряда резолюций Генассамблеи ООН. В частности, по инициативе Ашхабада ООН были учреждены Всемирный день велосипеда, Всемирный день устойчивого транспорта и другие. Тюркские народы составляют вторую по численности группу населения России.
https://ria.ru/20230729/turkmeniya-1887020896.html
https://ria.ru/20230703/partnerstvo-1881813585.html
туркмения
ашхабад
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туркмения, ашхабад, нью-йорк (город), рашид мередов, генеральная ассамблея оон, оон, в мире
Туркмения, Ашхабад, Нью-Йорк (город), Рашид Мередов, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире
Туркмения предложит ООН учредить Всемирный день тюркских языков
"Нейтральный Туркменистан": Ашхабад предложит ООН учредить Всемирный день тюркских языков