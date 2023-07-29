https://ria.ru/20230729/turkmeniya-1887022241.html

Туркмения предложит ООН учредить Всемирный день тюркских языков

Туркмения предложит ООН учредить Всемирный день тюркских языков - РИА Новости, 29.07.2023

Туркмения предложит ООН учредить Всемирный день тюркских языков

Туркмения предложит на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая откроется 12 сентября в Нью-Йорке, учредить Всемирный день тюркских языков, сообщает в... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T06:39

2023-07-29T06:39

2023-07-29T06:39

туркмения

ашхабад

нью-йорк (город)

рашид мередов

генеральная ассамблея оон

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg

АШХАБАД, 29 июл - РИА Новости. Туркмения предложит на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая откроется 12 сентября в Нью-Йорке, учредить Всемирный день тюркских языков, сообщает в субботу русскоязычная правительства "Нейтральный Туркменистан". О подготовке приоритетных позиций Туркменистана на предстоящей сессии Генассамблеи ООН рассказал вице-премьер, глава МИД Рашид Мередов, выступая на заседании туркменского правительства по видеосвязи. Министр сообщил, что Ашхабад предложит Генассамблее ООН принять резолюцию "Всемирный день тюркских языков". В числе других инициатив, которые будут озвучены на Генассамблее ООН, Мередов назвал проведение в Туркмении учредительной встречи Диалога молодежи Центральной Азии, а также организацию в 2024 году совместно с ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ (международная организация тюркской культуры) Международной недели тюркских языков, приуроченной к 300-летию туркменского поэта-классика Махтумкули Фраги. Туркмения является инициатором принятия ряда резолюций Генассамблеи ООН. В частности, по инициативе Ашхабада ООН были учреждены Всемирный день велосипеда, Всемирный день устойчивого транспорта и другие. Тюркские народы составляют вторую по численности группу населения России.

https://ria.ru/20230729/turkmeniya-1887020896.html

https://ria.ru/20230703/partnerstvo-1881813585.html

туркмения

ашхабад

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

туркмения, ашхабад, нью-йорк (город), рашид мередов, генеральная ассамблея оон, оон, в мире