https://ria.ru/20230729/sotrudnichestvo-1887022826.html

Оборонное сотрудничество Москвы и Пекина никому не угрожает, заверили в КНР

Оборонное сотрудничество Москвы и Пекина никому не угрожает, заверили в КНР - РИА Новости, 29.07.2023

Оборонное сотрудничество Москвы и Пекина никому не угрожает, заверили в КНР

Китайско-российское оборонное сотрудничество направлено на поддержание мира и стабильности и не представляет угрозы ни для одной страны, заявил официальный... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T06:59

2023-07-29T06:59

2023-07-29T06:59

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ПЕКИН, 29 июл – РИА Новости. Китайско-российское оборонное сотрудничество направлено на поддержание мира и стабильности и не представляет угрозы ни для одной страны, заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй, комментируя Белую книгу обороны Японии. В опубликованной ранее Белой книге обороны Японии записано, что "стратегическое взаимодействие России с Китаем вызывает сильное беспокойство с точки зрения обеспечения безопасности". Представитель министерства обороны Японии ранее заявил, что японская сторона считает совместные действия российских и китайских военных самолетов и кораблей "явной и намеренной демонстрацией силы". "Китайско-российское оборонное сотрудничество основано на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны, направлено на поддержание мира и стабильности в регионе и во всем мире и не представляет угрозы ни для одной страны", - приводит в субботу слова Тань Кэфэя официальный аккаунт оборонного ведомства Китая в соцсети WeChat. Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. В пятницу Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии.

https://ria.ru/20230729/kitay-1887021845.html

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