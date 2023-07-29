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Оборонное сотрудничество Москвы и Пекина никому не угрожает, заверили в КНР - РИА Новости, 29.07.2023
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06:59 29.07.2023
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Оборонное сотрудничество Москвы и Пекина никому не угрожает, заверили в КНР
Оборонное сотрудничество Москвы и Пекина никому не угрожает, заверили в КНР - РИА Новости, 29.07.2023
Оборонное сотрудничество Москвы и Пекина никому не угрожает, заверили в КНР
Китайско-российское оборонное сотрудничество направлено на поддержание мира и стабильности и не представляет угрозы ни для одной страны, заявил официальный... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T06:59
2023-07-29T06:59
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ПЕКИН, 29 июл – РИА Новости. Китайско-российское оборонное сотрудничество направлено на поддержание мира и стабильности и не представляет угрозы ни для одной страны, заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй, комментируя Белую книгу обороны Японии. В опубликованной ранее Белой книге обороны Японии записано, что "стратегическое взаимодействие России с Китаем вызывает сильное беспокойство с точки зрения обеспечения безопасности". Представитель министерства обороны Японии ранее заявил, что японская сторона считает совместные действия российских и китайских военных самолетов и кораблей "явной и намеренной демонстрацией силы". "Китайско-российское оборонное сотрудничество основано на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны, направлено на поддержание мира и стабильности в регионе и во всем мире и не представляет угрозы ни для одной страны", - приводит в субботу слова Тань Кэфэя официальный аккаунт оборонного ведомства Китая в соцсети WeChat. Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. В пятницу Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии.
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япония, китай, россия, в мире, wechat
Япония, Китай, Россия, В мире, WeChat
Оборонное сотрудничество Москвы и Пекина никому не угрожает, заверили в КНР

Представитель минобороны КНР Тань: оборонное сотрудничество Москвы и Пекина не несет угроз

© РИА Новости / Елена Копылова | Перейти в медиабанкФлаги Китайской народной республики на корабле ВМС НОАК
Флаги Китайской народной республики на корабле ВМС НОАК - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Елена Копылова
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Флаги Китайской народной республики на корабле ВМС НОАК. Архивное фото
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ПЕКИН, 29 июл – РИА Новости. Китайско-российское оборонное сотрудничество направлено на поддержание мира и стабильности и не представляет угрозы ни для одной страны, заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй, комментируя Белую книгу обороны Японии.
В опубликованной ранее Белой книге обороны Японии записано, что "стратегическое взаимодействие России с Китаем вызывает сильное беспокойство с точки зрения обеспечения безопасности". Представитель министерства обороны Японии ранее заявил, что японская сторона считает совместные действия российских и китайских военных самолетов и кораблей "явной и намеренной демонстрацией силы".
"Китайско-российское оборонное сотрудничество основано на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны, направлено на поддержание мира и стабильности в регионе и во всем мире и не представляет угрозы ни для одной страны", - приводит в субботу слова Тань Кэфэя официальный аккаунт оборонного ведомства Китая в соцсети WeChat.
Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. В пятницу Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии.
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