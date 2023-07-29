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В Белом доме заявили, что против украинских ударов по России

В Белом доме заявили, что против украинских ударов по России - РИА Новости, 29.07.2023

В Белом доме заявили, что против украинских ударов по России

США не поощряют удары по территории России и не содействуют им, заявил представитель Белого дома, комментируя украинский обстрел города Таганрога. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T06:54

2023-07-29T06:54

2023-07-29T06:54

в мире

россия

таганрог

сша

дмитрий песков

мария захарова

джон кирби

министерство обороны сша

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. США не поощряют удары по территории России и не содействуют им, заявил представитель Белого дома, комментируя украинский обстрел города Таганрога."Мы дали очень ясно понять, что мы не поощряем атак внутри России и не содействуем им", - сказал координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.Он переадресовал украинцам вопрос, является ли ракетный обстрел Таганрога частью их активизировавшегося контрнаступления.Это не первое подобное высказывание со стороны американской администрации, которая активно поставляет вооружение Киеву. В частности, 24 июля представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя налет беспилотников на Москву, заявила, что США не поддерживают украинские атаки внутри России. В то же время официальный представитель Пентагона Патрик Райдер тогда заявил в контексте данной атаки, что США предоставляют Украине оружие для защиты внутри своих границ, а о подобных налетах беспилотников предоставляют право "говорить украинцам".Теракт в ТаганрогеПо данным Минобороны, в пятницу ВСУ выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант. Российские силы ПВО перехватили ее, а обломки упали на территории города. В результате пострадали 16 человек, 10 из них доставлены в больницы, один находится в тяжелом состоянии.В районе, где произошел взрыв, введен режим ЧС.Минобороны назвали произошедшее терактом, Следственный комитет возбудил уголовное дело по соответствующей статье.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя атаку, отметил, что киевский режим продолжает излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, в этом вся его сущность.Он утвердительно ответил на вопрос, что такой инцидент в Ростовской области произошел впервые. "Если не ошибаюсь, то да", - сказал он. "Система ПВО сработала, все работает в этом плане, все нормально... Слава Богу, нет жертв. По крайней мере, что сейчас известно", - сказал Песков.Право на жесткие мерыРоссия оставляет за собой право на жесткие ответные меры после обстрела Украиной Таганрога и атаки БПЛА на Москву, заявила в пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова."Решительно осуждаем очередные преступные действия киевского режима, направленные против гражданского населения и мирной инфраструктуры. Военного смысла они заведомо не имели. Призываем международное сообщество и организации выступить с осуждением применения украинскими властями террористических методов", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД."Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры", - добавила она.

https://ria.ru/20230728/taganrog-1887007862.html

https://ria.ru/20230728/ataka-1886954710.html

https://ria.ru/20230728/selo-1886971552.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, россия, таганрог, сша, дмитрий песков, мария захарова, джон кирби, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, взрыв в таганроге