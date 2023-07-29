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В Белом доме заявили, что против украинских ударов по России - РИА Новости, 29.07.2023
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06:54 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/pozitsiya-1887022568.html
В Белом доме заявили, что против украинских ударов по России
В Белом доме заявили, что против украинских ударов по России - РИА Новости, 29.07.2023
В Белом доме заявили, что против украинских ударов по России
США не поощряют удары по территории России и не содействуют им, заявил представитель Белого дома, комментируя украинский обстрел города Таганрога. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T06:54
2023-07-29T06:54
в мире
россия
таганрог
сша
дмитрий песков
мария захарова
джон кирби
министерство обороны сша
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. США не поощряют удары по территории России и не содействуют им, заявил представитель Белого дома, комментируя украинский обстрел города Таганрога."Мы дали очень ясно понять, что мы не поощряем атак внутри России и не содействуем им", - сказал координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.Он переадресовал украинцам вопрос, является ли ракетный обстрел Таганрога частью их активизировавшегося контрнаступления.Это не первое подобное высказывание со стороны американской администрации, которая активно поставляет вооружение Киеву. В частности, 24 июля представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя налет беспилотников на Москву, заявила, что США не поддерживают украинские атаки внутри России. В то же время официальный представитель Пентагона Патрик Райдер тогда заявил в контексте данной атаки, что США предоставляют Украине оружие для защиты внутри своих границ, а о подобных налетах беспилотников предоставляют право "говорить украинцам".Теракт в ТаганрогеПо данным Минобороны, в пятницу ВСУ выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант. Российские силы ПВО перехватили ее, а обломки упали на территории города. В результате пострадали 16 человек, 10 из них доставлены в больницы, один находится в тяжелом состоянии.В районе, где произошел взрыв, введен режим ЧС.Минобороны назвали произошедшее терактом, Следственный комитет возбудил уголовное дело по соответствующей статье.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя атаку, отметил, что киевский режим продолжает излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, в этом вся его сущность.Он утвердительно ответил на вопрос, что такой инцидент в Ростовской области произошел впервые. "Если не ошибаюсь, то да", - сказал он. "Система ПВО сработала, все работает в этом плане, все нормально... Слава Богу, нет жертв. По крайней мере, что сейчас известно", - сказал Песков.Право на жесткие мерыРоссия оставляет за собой право на жесткие ответные меры после обстрела Украиной Таганрога и атаки БПЛА на Москву, заявила в пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова."Решительно осуждаем очередные преступные действия киевского режима, направленные против гражданского населения и мирной инфраструктуры. Военного смысла они заведомо не имели. Призываем международное сообщество и организации выступить с осуждением применения украинскими властями террористических методов", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД."Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры", - добавила она.
https://ria.ru/20230728/taganrog-1887007862.html
https://ria.ru/20230728/ataka-1886954710.html
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в мире, россия, таганрог, сша, дмитрий песков, мария захарова, джон кирби, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, взрыв в таганроге
В мире, Россия, Таганрог, США, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Джон Кирби, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Взрыв в Таганроге
В Белом доме заявили, что против украинских ударов по России

В Белом доме после атаки ВСУ на Таганрог высказались против ударов по территории России

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. США не поощряют удары по территории России и не содействуют им, заявил представитель Белого дома, комментируя украинский обстрел города Таганрога.
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"Мы дали очень ясно понять, что мы не поощряем атак внутри России и не содействуем им", - сказал координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.
Он переадресовал украинцам вопрос, является ли ракетный обстрел Таганрога частью их активизировавшегося контрнаступления.
Это не первое подобное высказывание со стороны американской администрации, которая активно поставляет вооружение Киеву. В частности, 24 июля представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя налет беспилотников на Москву, заявила, что США не поддерживают украинские атаки внутри России. В то же время официальный представитель Пентагона Патрик Райдер тогда заявил в контексте данной атаки, что США предоставляют Украине оружие для защиты внутри своих границ, а о подобных налетах беспилотников предоставляют право "говорить украинцам".
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Теракт в Таганроге

По данным Минобороны, в пятницу ВСУ выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант. Российские силы ПВО перехватили ее, а обломки упали на территории города. В результате пострадали 16 человек, 10 из них доставлены в больницы, один находится в тяжелом состоянии.
В районе, где произошел взрыв, введен режим ЧС.
Минобороны назвали произошедшее терактом, Следственный комитет возбудил уголовное дело по соответствующей статье.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя атаку, отметил, что киевский режим продолжает излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, в этом вся его сущность.
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Он утвердительно ответил на вопрос, что такой инцидент в Ростовской области произошел впервые. "Если не ошибаюсь, то да", - сказал он. "Система ПВО сработала, все работает в этом плане, все нормально... Слава Богу, нет жертв. По крайней мере, что сейчас известно", - сказал Песков.

Право на жесткие меры

Россия оставляет за собой право на жесткие ответные меры после обстрела Украиной Таганрога и атаки БПЛА на Москву, заявила в пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Решительно осуждаем очередные преступные действия киевского режима, направленные против гражданского населения и мирной инфраструктуры. Военного смысла они заведомо не имели. Призываем международное сообщество и организации выступить с осуждением применения украинскими властями террористических методов", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
"Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры", - добавила она.
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В миреРоссияТаганрогСШАДмитрий ПесковМария ЗахароваДжон КирбиМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныВзрыв в Таганроге
 
 
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