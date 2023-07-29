https://ria.ru/20230729/pozharoopasnost-1887071345.html

На севере Сахалина продлили пожароопасный режим до конца июля

На севере Сахалина продлили пожароопасный режим до конца июля - РИА Новости, 29.07.2023

На севере Сахалина продлили пожароопасный режим до конца июля

Пожарная опасность четвертого класса сохранится в самом северном муниципалитете Сахалина до конца июля, информирует региональный главк МЧС России. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T15:13

2023-07-29T15:13

2023-07-29T15:13

сахалин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

россия

сахалинская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784232136_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_17354beee80916315234eda1e20a7e4b.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июл – РИА Новости. Пожарная опасность четвертого класса сохранится в самом северном муниципалитете Сахалина до конца июля, информирует региональный главк МЧС России. "На территории Охинского района 30-31 июля сохранится высокая пожарная опасность (4-й класс пожарной опасности)", — сообщается в субботу в телеграм-канале ведомства. Пожароопасный режим в Охинском районе был объявлен 25 июля. В связи с наступлением периода высокой пожарной опасности ГУМЧС России по Сахалинской области призвал жителей острова соблюдать простые правила безопасности.

https://ria.ru/20230727/pozhar-1886594105.html

https://ria.ru/20230724/yakutiya-1885925249.html

сахалин

россия

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, россия, сахалинская область