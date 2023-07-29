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На севере Сахалина продлили пожароопасный режим до конца июля - РИА Новости, 29.07.2023
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15:13 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/pozharoopasnost-1887071345.html
На севере Сахалина продлили пожароопасный режим до конца июля
На севере Сахалина продлили пожароопасный режим до конца июля - РИА Новости, 29.07.2023
На севере Сахалина продлили пожароопасный режим до конца июля
Пожарная опасность четвертого класса сохранится в самом северном муниципалитете Сахалина до конца июля, информирует региональный главк МЧС России. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T15:13
2023-07-29T15:13
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
россия
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июл – РИА Новости. Пожарная опасность четвертого класса сохранится в самом северном муниципалитете Сахалина до конца июля, информирует региональный главк МЧС России. "На территории Охинского района 30-31 июля сохранится высокая пожарная опасность (4-й класс пожарной опасности)", — сообщается в субботу в телеграм-канале ведомства. Пожароопасный режим в Охинском районе был объявлен 25 июля. В связи с наступлением периода высокой пожарной опасности ГУМЧС России по Сахалинской области призвал жителей острова соблюдать простые правила безопасности.
https://ria.ru/20230727/pozhar-1886594105.html
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сахалин
россия
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сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, россия, сахалинская область
Сахалин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Россия, Сахалинская область
На севере Сахалина продлили пожароопасный режим до конца июля

На севере Сахалина сохранится пожарная опасность четвертого класса до конца июля

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСухая трава горит
Сухая трава горит - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сухая трава горит. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июл – РИА Новости. Пожарная опасность четвертого класса сохранится в самом северном муниципалитете Сахалина до конца июля, информирует региональный главк МЧС России.
"На территории Охинского района 30-31 июля сохранится высокая пожарная опасность (4-й класс пожарной опасности)", — сообщается в субботу в телеграм-канале ведомства.
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Пожароопасный режим в Охинском районе был объявлен 25 июля.
В связи с наступлением периода высокой пожарной опасности ГУМЧС России по Сахалинской области призвал жителей острова соблюдать простые правила безопасности.
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СахалинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в РоссииРоссияСахалинская область
 
 
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