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Путин напомнил о помощи странам Африки в советское время - РИА Новости, 29.07.2023
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22:52 29.07.2023
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Путин напомнил о помощи странам Африки в советское время
Путин напомнил о помощи странам Африки в советское время - РИА Новости, 29.07.2023
Путин напомнил о помощи странам Африки в советское время
Конкретную помощь Советского союза странам Африки в борьбе за их освобождение все помнят, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T22:52
2023-07-29T22:52
африка
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Конкретную помощь Советского союза странам Африки в борьбе за их освобождение все помнят, сообщил президент России Владимир Путин. "Ведущий голос очень хорошо, но ведущий голос и автомат Калашникова гораздо эффективнее было в то время, поэтому все помнят о нашей конкретной помощи странам Африки в борьбе за их освобождение", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов о том, что в советское время Россия была ведущим голосом национального освобождения, социальной справедливости для всего мира, в том числе для африканского континента.
https://ria.ru/20230728/afrika-1886942744.html
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Африка, Россия, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", В мире
Путин напомнил о помощи странам Африки в советское время

Путин: все помнят помощь странам Африки в советское время в борьбе за их освобождение

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабочий обед президента РФ Владимира Путина с группой лидеров африканских государств
Рабочий обед президента РФ Владимира Путина с группой лидеров африканских государств - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Рабочий обед президента РФ Владимира Путина с группой лидеров африканских государств
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Конкретную помощь Советского союза странам Африки в борьбе за их освобождение все помнят, сообщил президент России Владимир Путин.
«
"Ведущий голос очень хорошо, но ведущий голос и автомат Калашникова гораздо эффективнее было в то время, поэтому все помнят о нашей конкретной помощи странам Африки в борьбе за их освобождение", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов о том, что в советское время Россия была ведущим голосом национального освобождения, социальной справедливости для всего мира, в том числе для африканского континента.
Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования с главами делегаций — участниками II саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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АфрикаРоссияВладимир ПутинФорум "Россия — Африка"В мире
 
 
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