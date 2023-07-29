https://ria.ru/20230729/pomosch-1887122303.html

Путин напомнил о помощи странам Африки в советское время

Путин напомнил о помощи странам Африки в советское время - РИА Новости, 29.07.2023

Путин напомнил о помощи странам Африки в советское время

Конкретную помощь Советского союза странам Африки в борьбе за их освобождение все помнят, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T22:52

2023-07-29T22:52

2023-07-29T22:52

африка

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владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Конкретную помощь Советского союза странам Африки в борьбе за их освобождение все помнят, сообщил президент России Владимир Путин. "Ведущий голос очень хорошо, но ведущий голос и автомат Калашникова гораздо эффективнее было в то время, поэтому все помнят о нашей конкретной помощи странам Африки в борьбе за их освобождение", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов о том, что в советское время Россия была ведущим голосом национального освобождения, социальной справедливости для всего мира, в том числе для африканского континента.

https://ria.ru/20230728/afrika-1886942744.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

африка, россия, владимир путин, форум "россия — африка", в мире