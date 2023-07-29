https://ria.ru/20230729/pomosch-1887122303.html
Путин напомнил о помощи странам Африки в советское время
Путин напомнил о помощи странам Африки в советское время - РИА Новости, 29.07.2023
Путин напомнил о помощи странам Африки в советское время
Конкретную помощь Советского союза странам Африки в борьбе за их освобождение все помнят, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T22:52
2023-07-29T22:52
2023-07-29T22:52
африка
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владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Конкретную помощь Советского союза странам Африки в борьбе за их освобождение все помнят, сообщил президент России Владимир Путин. "Ведущий голос очень хорошо, но ведущий голос и автомат Калашникова гораздо эффективнее было в то время, поэтому все помнят о нашей конкретной помощи странам Африки в борьбе за их освобождение", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов о том, что в советское время Россия была ведущим голосом национального освобождения, социальной справедливости для всего мира, в том числе для африканского континента.
https://ria.ru/20230728/afrika-1886942744.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Африка, Россия, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", В мире
Путин напомнил о помощи странам Африки в советское время
Путин: все помнят помощь странам Африки в советское время в борьбе за их освобождение