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Среди отравившихся в Красногорске 24 иностранца, сообщил источник - РИА Новости, 29.07.2023
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13:57 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/otravlenie-1887059473.html
Среди отравившихся в Красногорске 24 иностранца, сообщил источник
Среди отравившихся в Красногорске 24 иностранца, сообщил источник - РИА Новости, 29.07.2023
Среди отравившихся в Красногорске 24 иностранца, сообщил источник
Число отравившихся на предприятии в подмосковном Красногорске выросло до 30 человек, среди них шесть россиян и 24 иностранца, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T13:57
2023-07-29T13:57
происшествия
красногорск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Число отравившихся на предприятии в подмосковном Красногорске выросло до 30 человек, среди них шесть россиян и 24 иностранца, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее подмосковная прокуратура сообщила, что 28 июля 29 работников предприятия в Красногорске госпитализированы с отравлением, ведомство начало проверку. По данным прокуратуры, все обратившиеся за медицинской помощью почувствовали недомогание после приема пищи в рабочей столовой. Роспотребнадзор Подмосковья сообщил РИА Новости, что за медпомощью с симптомами отравления в Красногорске обратились 38 человек, 31 из них госпитализирован. В свою очередь, в министерстве здравоохранения Московской области рассказали РИА Новости, что медучреждения, подведомственные региональному минздраву, приняли 34 пациента из Красногорска с симптомами отравления, состояние пациентов средней степени тяжести. В подмосковном управлении СК сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту отравления нескольких человек по статье 238 УК РФ.
https://ria.ru/20230727/otravlenie-1886569196.html
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происшествия, красногорск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красногорск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Среди отравившихся в Красногорске 24 иностранца, сообщил источник

Среди отравившихся в столовой на предприятии в Красногорске оказались 24 иностранца

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Число отравившихся на предприятии в подмосковном Красногорске выросло до 30 человек, среди них шесть россиян и 24 иностранца, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее подмосковная прокуратура сообщила, что 28 июля 29 работников предприятия в Красногорске госпитализированы с отравлением, ведомство начало проверку. По данным прокуратуры, все обратившиеся за медицинской помощью почувствовали недомогание после приема пищи в рабочей столовой.
Роспотребнадзор Подмосковья сообщил РИА Новости, что за медпомощью с симптомами отравления в Красногорске обратились 38 человек, 31 из них госпитализирован. В свою очередь, в министерстве здравоохранения Московской области рассказали РИА Новости, что медучреждения, подведомственные региональному минздраву, приняли 34 пациента из Красногорска с симптомами отравления, состояние пациентов средней степени тяжести.
В подмосковном управлении СК сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту отравления нескольких человек по статье 238 УК РФ.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Жители Якутска массово отравились едой от службы доставки
27 июля, 12:08
 
ПроисшествияКрасногорскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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