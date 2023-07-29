https://ria.ru/20230729/otravlenie-1887059473.html

Среди отравившихся в Красногорске 24 иностранца, сообщил источник

Среди отравившихся в Красногорске 24 иностранца, сообщил источник - РИА Новости, 29.07.2023

Среди отравившихся в Красногорске 24 иностранца, сообщил источник

Число отравившихся на предприятии в подмосковном Красногорске выросло до 30 человек, среди них шесть россиян и 24 иностранца, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T13:57

2023-07-29T13:57

2023-07-29T13:57

происшествия

красногорск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Число отравившихся на предприятии в подмосковном Красногорске выросло до 30 человек, среди них шесть россиян и 24 иностранца, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее подмосковная прокуратура сообщила, что 28 июля 29 работников предприятия в Красногорске госпитализированы с отравлением, ведомство начало проверку. По данным прокуратуры, все обратившиеся за медицинской помощью почувствовали недомогание после приема пищи в рабочей столовой. Роспотребнадзор Подмосковья сообщил РИА Новости, что за медпомощью с симптомами отравления в Красногорске обратились 38 человек, 31 из них госпитализирован. В свою очередь, в министерстве здравоохранения Московской области рассказали РИА Новости, что медучреждения, подведомственные региональному минздраву, приняли 34 пациента из Красногорска с симптомами отравления, состояние пациентов средней степени тяжести. В подмосковном управлении СК сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту отравления нескольких человек по статье 238 УК РФ.

https://ria.ru/20230727/otravlenie-1886569196.html

красногорск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красногорск, россия, следственный комитет россии (ск рф)