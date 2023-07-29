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Курский поселок Теткино остался без света после обстрела - РИА Новости, 29.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:32 29.07.2023 (обновлено: 19:39 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/obstrel-1887103703.html
Курский поселок Теткино остался без света после обстрела
Курский поселок Теткино остался без света после обстрела - РИА Новости, 29.07.2023
Курский поселок Теткино остался без света после обстрела
Поселок Теткино Курской области обесточен после обстрела со стороны Украины, также зафиксировано прямое попадание в жилой дом, сообщил губернатор Курской... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T19:32
2023-07-29T19:39
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
украина
глушковский район
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 29 июл - РИА Новости. Поселок Теткино Курской области обесточен после обстрела со стороны Украины, также зафиксировано прямое попадание в жилой дом, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. В поселке Тёткино зафиксировано 11 прилетов. &quot;В результате прямого попадания поврежден один дом. Обязательно окажем помощь собственнику. Также повреждена линия электропередачи, поселок обесточен. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к ее восстановлению&quot;, - сообщил Старовойт.Поселок Теткино находится в Глушковском районе Курской области. Он является одним из шести приграничных районов, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины.
курская область
украина
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происшествия, курская область, украина, глушковский район, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Украина, Глушковский район, Роман Старовойт
Курский поселок Теткино остался без света после обстрела

Курский губернатор Старовойт: поселок Теткино обесточен после обстрела со стороны Украины

© Фото : Официальный Telegram-канал губернатора Курской областиПоследствия обстрела поселка Теткино
Последствия обстрела поселка Теткино - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© Фото : Официальный Telegram-канал губернатора Курской области
Последствия обстрела поселка Теткино. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 29 июл - РИА Новости. Поселок Теткино Курской области обесточен после обстрела со стороны Украины, также зафиксировано прямое попадание в жилой дом, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
В поселке Тёткино зафиксировано 11 прилетов.
«

"В результате прямого попадания поврежден один дом. Обязательно окажем помощь собственнику. Также повреждена линия электропередачи, поселок обесточен. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к ее восстановлению", - сообщил Старовойт.

Поселок Теткино находится в Глушковском районе Курской области. Он является одним из шести приграничных районов, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьУкраинаГлушковский районРоман Старовойт
 
 
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