https://ria.ru/20230729/obstrel-1887103703.html

Курский поселок Теткино остался без света после обстрела

Курский поселок Теткино остался без света после обстрела - РИА Новости, 29.07.2023

Курский поселок Теткино остался без света после обстрела

Поселок Теткино Курской области обесточен после обстрела со стороны Украины, также зафиксировано прямое попадание в жилой дом, сообщил губернатор Курской... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T19:32

2023-07-29T19:32

2023-07-29T19:39

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

украина

глушковский район

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 29 июл - РИА Новости. Поселок Теткино Курской области обесточен после обстрела со стороны Украины, также зафиксировано прямое попадание в жилой дом, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. В поселке Тёткино зафиксировано 11 прилетов. "В результате прямого попадания поврежден один дом. Обязательно окажем помощь собственнику. Также повреждена линия электропередачи, поселок обесточен. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к ее восстановлению", - сообщил Старовойт.Поселок Теткино находится в Глушковском районе Курской области. Он является одним из шести приграничных районов, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины.

курская область

украина

глушковский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курская область, украина, глушковский район, роман старовойт