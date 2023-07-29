https://ria.ru/20230729/obstrel-1887103703.html
Курский поселок Теткино остался без света после обстрела
Курский поселок Теткино остался без света после обстрела - РИА Новости, 29.07.2023
Курский поселок Теткино остался без света после обстрела
Поселок Теткино Курской области обесточен после обстрела со стороны Украины, также зафиксировано прямое попадание в жилой дом, сообщил губернатор Курской... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T19:32
2023-07-29T19:32
2023-07-29T19:39
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
украина
глушковский район
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 29 июл - РИА Новости. Поселок Теткино Курской области обесточен после обстрела со стороны Украины, также зафиксировано прямое попадание в жилой дом, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. В поселке Тёткино зафиксировано 11 прилетов. "В результате прямого попадания поврежден один дом. Обязательно окажем помощь собственнику. Также повреждена линия электропередачи, поселок обесточен. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к ее восстановлению", - сообщил Старовойт.Поселок Теткино находится в Глушковском районе Курской области. Он является одним из шести приграничных районов, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины.
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, украина, глушковский район, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Украина, Глушковский район, Роман Старовойт
Курский поселок Теткино остался без света после обстрела
Курский губернатор Старовойт: поселок Теткино обесточен после обстрела со стороны Украины