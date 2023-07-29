https://ria.ru/20230729/neonatsizm-1886985207.html

Этот неонацизм кого надо неонацизм: в Европе поют оды Бандере и "Азову"*

Этот неонацизм кого надо неонацизм: в Европе поют оды Бандере и "Азову"* - РИА Новости, 29.07.2023

Этот неонацизм кого надо неонацизм: в Европе поют оды Бандере и "Азову"*

Информационная повестка, которую ни затушевать, ни обмануть, соединила два события. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T08:00

2023-07-29T08:00

2023-07-29T08:07

специальная военная операция на украине

аналитика

россия

европа

киев

евросоюз

организация украинских националистов

украинская повстанческая армия

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Информационная повестка, которую ни затушевать, ни обмануть, соединила два события.Первое, трагическое, рвущее сердце, когда девять лет назад в результате обстрела донбасской Горловки погибли четыре ребенка. Самому младшему из них — девочке по имени Кира — было десять месяцев. Кристина, мама Киры, пыталась прикрыть малышку своим телом, но украинская шрапнель прошила обеих. Страшные фото "донбасской Мадонны" не попали на первые полосы европейских газет: конец июля для жителей ЕС — всегда отпуск и развлечения. Что им — тогда загорелым, модным, в шелке и льне — какие-то русские убитые дети? Мелочь, не заслуживающая внимания.Да, и тогда, разумеется, в момент начала противостояния Донбасса агрессии со стороны Киева, если об обстрелах мирных городов западная пресса и упоминала, то это всегда были некие "вооруженные формирования". Из кого они состояли, кто поставлял им вооружения, кто учил стрелять по гражданским, уточнять было не принято. Оружие стреляло само, а люди гибли ну там от чего-то. То ли стреляли по ним, то ли они стреляли сами по себе.Девять лет спустя влиятельная "Фигаро", представляющая консервативный спектр французской политики, выпустила гигантскую, на много тысяч знаков, корреспонденцию, которая как раз касается этих самых вооруженных формирований и истории возникновения отрядов штурмовиков, а также того, чем они занимаются сегодня.Чтение материала категорически недушеполезно и леденит кровь любому, кто в курсе не столь давней европейской истории. Дело в том, что в статье черным по белому объясняется, почему украинский национализм полезен, чем он хорош и почему те, кто служили в "Азове"*, организовывали и вступали в ряды "Правого сектора"**, — на самом деле хорошие (и даже очень) люди.Оказывается, ненависть к России — чрезвычайно полезный фактор, помогающий формировать нацию. Оказывается, эта ненависть старательно культивировалась на протяжении многих десятилетий, как и героизировалась деятельность ОУН-УПА**. Вообще, согласно выводам, боевики ОУН-УПА** были не бандитами и убийцами, вырезавшими целые деревни тех, у кого была "не та кровь с не теми эритроцитами", не карателями, которым гитлеровцы поручали самую грязную работу, а парнями, сражавшимися с "жестокой советской властью, ГУЛАГом, НКВД и КГБ". И даже Бандера, как явствует, был "сложной исторической фигурой, сумевшей сформировать и сформулировать суть и принципы украинской национальной идентичности". Принципы простые, если не находиться в парадигме европейских медиа, — убить как можно больше поляков, русских и евреев. Ненависть, возгоняемая долго и упорно (не только последние девять лет), не могла не привести к гибели детей. Один из тех, чьи слова приводятся в материале, абсолютно открыто говорит, что к войне с Россией (то есть к убийству русских) он готовился с 1991-го.Да, и на Майдане были вооруженные штурмовики (готовые, разумеется, стрелять и стрелявшие по тем, кто им противостоял) — эта фраза не закавычена, поэтому будем считать, что в гроб мифа о "безоружной молодежи и мирных протестах" вколочен первый гвоздь. Сейчас европейские медиа уже таких деталей не стесняются. Хотя когда ровно о том же, но девять лет назад говорила Россия, это проходило под рубрикой "кремлевская пропаганда".Сегодня европейцы отказываются видеть свастику, эмблемы нацистских рун, как и штандарты гитлеровских дивизий, в татуировках правосеков и азовцев. Сегодня европейские медиа активно продвигают тезис о том, что украинский "национализм" не имеет ничего общего с нацизмом. Однако в стране, где выходит "Фигаро", да и во всем ЕС национализм клеймят на всех углах, а тех, кто осмеливается в публичном поле высказаться о примате национальной идеи, могут отвести в суд. За разжигание розни, за агитацию "возвращения мрачных страниц истории континента". То есть французский/испанский/итальянский/нидерландский и прочий евросоюзовский национализм — это чудовищно, реакционно и может подвести к гражданской войне, а украинский национализм — это хорошо и правильно. Пока корсиканских националистов чморят вплоть до тюремных сроков, украинским националистам поют оды. Делают это в одних и тех же СМИ.Европейцы не идиоты и понимают, к чему могут привести игры в "чистую кровь" и подсчет ее эритроцитов. Но в войне с Россией, в которой Украина выступает демпфером, чтобы, с одной стороны, нас уничтожить, а с другой — защитить жизни "золотого полумиллиарда", хороши все средства.И так нацизм становится национализмом, а последний — патриотизмом. На то, что все это замешано на ненависти к нам, Европа закрывает глаза.Понятно, почему такого рода публикаций будет все больше: требуется поддержка трат на ВПК и нужно приучить европейцев, что пушки для Киева важнее масла в их холодильнике.Понятно также, что пройдет еще лет десять и европейцы поймут: это в том числе они помогли взрастить ненависть к русским.Неясно одно: почему страшный и кровавый урок нацизма не был ими усвоен до конца. Может, потому что гибель русских детей для них как не имела, так и не имеет значения. Мы для них — население, а не нация.* Террористическая организация, запрещенная в России.** Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230609/polsha-1877223708.html

https://ria.ru/20230619/neonatsizm-1879216125.html

https://ria.ru/20230519/svo-1872894944.html

россия

европа

киев

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, россия, европа, киев, евросоюз, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, неонацизм, национализм